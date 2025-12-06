Στ. Καλαφάτης: Σύμμαχός μας ο ΣΕΒΕ για σταθερή ανάπτυξη, βιώσιμη απασχόληση και μια ανθεκτική οικονομία

«Η Ελλάδα απέδειξε ότι παρά τις διεθνείς προκλήσεις και γεωπολιτικές αναταράξεις μπορεί να θέτει στόχους και να τους πετυχαίνει», τόνισε ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Σταύρος Καλαφάτης, σε χαιρετισμό του, ως εκπρόσωπος του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, σε επίσημο δείπνο που δόθηκε στη Θεσσαλονίκη με αφορμή την παρουσίαση του επετειακού λευκώματος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος «ΣΕΒΕ: 50 χρόνια Εξωστρέφειας».

Και πρόσθεσε: «Προσπαθούμε, εργαζόμαστε, φέρνουμε απτά αποτελέσματα: Δυναμικά αναπτυσσόμενη οικονομία με ρυθμούς υψηλότερους του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Άμεσες ξένες επενδύσεις, που ξεπερνούν τα 8 δισεκατομμύρια ευρώ το πρώτο 8μηνο του 2025. Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων των 14,6 δισεκατομμυρίων ευρώ, το μεγαλύτερο των τελευταίων ετών. Δημιουργία 500.000 νέων θέσεων εργασίας και, θεαματική μείωση της ανεργίας από το 18% στο 8% τα τελευταία έξι χρόνια. Επιδόσεις που είναι αποτέλεσμα στρατηγικής και πολιτικών πρωτοβουλιών με συνέχεια, συνέπεια και στοχοπροσήλωση».

Ο κ. Καλαφάτης χαρακτήρισε τον ΣΕΒΕ «κορυφαίο εξαγωγικό φορέα της χώρας μας ο οποίος υπήρξε- και συνεχίζει να είναι- πυλώνας ανάπτυξης για τη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας», επισημαίνοντας ότι: «Σ΄όλη την ελληνική επικράτεια 800 εταιρείες και επιχειρηματικοί όμιλοι, 80 χιλιάδες εργαζόμενοι, συνολικός κύκλος εργασιών που υπερβαίνει τα 55 δισεκατομμύρια ευρώ και εξαγωγές που φθάνουν τα 30 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή το 50% των ελληνικών εξαγώγιμων αγαθών, δεν είναι μόνο αριθμοί». Όπως τόνισε: «Είναι η ζωντανή απόδειξη της Ελλάδας της εξωστρέφειας, της δημιουργίας, της καινοτομίας. O ΣΕΒΕ είναι πρωταγωνιστής αλλά και σύμμαχός μας στον κοινό αγώνα για σταθερή ανάπτυξη, για βιώσιμη απασχόληση, για μια ανθεκτική και δυναμική οικονομία», υπογράμμισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης.

Αναφερόμενος στις Ελληνο-Αμερικανικές σχέσεις ο κ. Καλαφάτης τόνισε: «Στο νέο γεωπολιτικό περιβάλλον που διαμορφώνεται, η Ελλάδα δυναμώνει. Γίνεται ακόμα πιο ισχυρή: οικονομικά, γεωπολιτικά και αμυντικά. Αποτελεί πυλώνα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, κόμβο ενέργειας, οικονομικής συνεργασίας και ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό οι σχέσεις της Ελλάδος με τις ΗΠΑ -σχέσεις στρατηγικού χαρακτήρα- είναι σήμερα ισχυρότερες από ποτέ, με κοινό στόχο την διασφάλιση της σταθερότητας, της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή».

Μιλώντας για την Έρευνα και Καινοτομία ο Σταύρος Καλαφάτης ανέφερε ότι: «Η Ελλάδα έχει κάνει βήματα ώστε να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του μέλλοντος. Και ίσως και κάτι παραπάνω. Να συμβάλλει στην διαμόρφωσή του. Και το επιχειρεί «επενδύοντας» στην παραγωγή της νέας γνώσης, στην καινοτομία και στις νέες τεχνολογίες. Στοχεύει στο να πρωταγωνιστήσει στη νέα εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Αποτελεί μια από τις προτεραιότητες της Κυβέρνησής μας και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, με απτά μέχρι στιγμής και εδώ αποτελέσματα».

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης αναφέρθηκε συγκεκριμένα: «Στην υψηλή θέση της χώρας - σε επίπεδο της ΕΕ- όσον αφορά σε κρατικές δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης ως ποσοστό του ΑΕΠ. Κινητροδότηση με σημαντικές φοροαπαλλαγές σε επιχειρήσεις που επενδύουν σε έρευνα και ανάπτυξη. Στήριξη των Startups. Ενίσχυση των ερευνητικών υποδομών με 370 εκατομμύρια από το Ταμείο ανάπτυξης». Επίσης, αναφέρθηκε: «Στη δημιουργία του εργοστασίου τεχνητής νοημοσύνης ΑΙ ''Pharos'' και του υπερυπολογιστή ''DAEDALUS''. Στον σχεδιασμό για Data Centers (που εκτός των άλλων αποτελούν και δυνητικούς επενδυτικούς στόχους). Στη συνεργασία με τεχνολογικούς κολοσσούς (Open AI, Google, Mistral) αλλά και στην προετοιμασία για την ίδρυση ενός νέου αυτόνομου υπουργείου Επιστημών, Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας».

Αναφερόμενος στην ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης ο κ. Καλαφάτης επισήμανε ότι: «Η Θεσσαλονίκη αλλάζει και μετασχηματίζεται -εκτός των άλλων- σε ένα HUB καινοτομίας», μιλώντας «για τη μοναδική στρατηγική γεωπολιτική της θέση, τα υψηλού επιπέδου Πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικούς φορείς, το αστείρευτο ταλέντο δεκάδων χιλιάδων νέων ανθρώπων (φοιτητών και όχι μόνο) και τις επενδύσεις σε υποδομές που ενισχύουν θεαματικά την πρόοδο και την εξέλιξή της», υπογράμμισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης.