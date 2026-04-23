Οικονομικό Φόρουμ Δελφών

Στο πώς διαμορφώνεται το τοπίο της ελεύθερης αγοράς και το αν αυτό σημαίνει ότι επέστρεψε η βιομηχανική πολιτική σκιαγράφησε με όσα είπε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) Σπύρος Θεοδωρόπουλος στη σχετική συζήτηση με τον δημοσιογράφο του ΣΚΑΪ TV και αρθρογράφο της εφημερίδας «Καθημερινή» Νίκο Φιλιππίδη, στο πλαίσιο του 11oυ Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, που πραγματοποιείται στους Δελφούς 22- 25 Απριλίου.

Αναφερόμενος στους διεθνείς κινδύνους ο κ. Θεοδωρόπουλος ανέφερε: «Δεν είναι μόνο το Ιράν το οποίο ζούμε αυτή τη στιγμή και είναι ίσως το πιο καυτό. Τώρα αναστέλλουμε αποφάσεις τις οποίες θα έπρεπε τώρα να παίρνουμε για λίγο χρονικό διάστημα μέχρι να δούμε τι γίνεται. Έχουν επαναπροσδιοριστεί σχεδόν τα πάντα. Τα χρήματα φεύγουν από τα ταμεία συνοχής. Οι επιδοτήσεις για την αμυντική βιομηχανία έχουν ανέβει 1.000%. Βλέπουμε λοιπόν διαφορετική κατανομή».

Υπογράμμισε ως μεγαλύτερό πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι τη γραφειοκρατία στην Ευρώπη. «Για την επαναβιομηχανοποίηση της Ευρώπης νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η γραφειοκρατία μας» είπε χαρακτηριστικά. Για την κατάσταση που διαμορφώνεται λόγω του πολέμου παρατήρησε ότι «η βιομηχανία πληρώνει το το σπασμένο τζάμι» λέγοντας: «Στην Ελλάδα τα νοικοκυριά έχουν πολύ χαμηλή τιμή ρεύματος σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Υπήρξαν κάποια μέτρα από την κυβέρνηση τελευταία τα οποία είναι γεγονός ότι έδωσαν μια ανάσα μόνο στις βιομηχανίες οι οποίες είχαν έσοδα από το διοξείδιο».

Κληθείς να σχολιάσει τα χθεσινά (22/4) μέτρα της κυβέρνησης σημείωσε: «Πράγματι ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής οικονομίας -υπολογίζεται περίπου στο 30%- δεν μπορεί να βγάλει το μήνα του. Και τα δικά μας χέρια είναι δεμένα μέσα στα πλαίσια που μας επιτρέπει η παραγωγικότητα της οικονομίας μας. Άρα σε ο,τιδήποτε μπορεί να ανακουφίσει χαμηλοσυνταξιούχους ή χαμηλομισθωτούς εμείς δεν μπορούμε να είμαστε αρνητικοί».

Ενώ πρόσθεσε: «Έχουμε αναγνωρίσει τον τελευταίο καιρό ότι οι μισθοί στην Ελλάδα είναι χαμηλοί. Και επειδή είμαστε και συνδιαμορφωτές των μισθών, αναγνωρίζουμε και το δικό μας μερίδιο ευθύνης σε αυτό. Από την άλλη πλευρά όμως όταν μια χώρα είναι στο 58% της παραγωγικότητας της Ευρώπης δεν μπορεί να γίνουν μεγάλα πράγματα εκεί. Όσο καλή διάθεση και να έχει η εργοδοτική πλευρά».

Αναφερόμενος στις επενδύσεις και την παραγωγή, μεταξύ άλλων τόνισε: «Σίγουρα χρειάζεται να παράξουμε περισσότερο. Χρειάζεται να βάλουμε την παραγωγή μέσα στη νοοτροπία μας. Χρειάζεται να μιλήσουμε στα παιδιά μας. Χρειάζεται να δώσουμε στην παραγωγή την αξία που έχει. Και η παραγωγή είναι και αγροτική. Είναι και κτηνοτροφική. Είναι και η βιομηχανική».

Για τις κλαδικές συμβάσεις ο κ. Θεοδωρόπουλος παρατήρησε: «Δημιουργήσαμε ένα περιβάλλον μέσα στο οποίο σιγά σιγά να ωριμάσουν οι συλλογικές συμβάσεις και να καλυφθούν οι περισσότεροι άνθρωποι. Έχουμε συνεχείς σκέψεις των κοινωνικών εταίρων με την Υπουργό Εργασίας, πιστεύουμε ότι μέσα στις επόμενες λίγες μέρες αυτά όλα θα έχουν λυθεί. Πιστεύω ότι μόλις λύσουμε αυτά τα λίγο τεχνικά προβλήματα που προέκυψαν από τον νόμο, μέσα στο επόμενο δίμηνο θα δούμε πολλές συμβάσεις εργασίας και πολλές εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι να καλυφθούν από νέες συλλογικές συμβάσεις».

Στο ερώτημα πώς γίνεται να ανεβαίνουν τα κέρδη των επιχειρήσεων κατά μέσο όρο 30 - 35% για μια περίοδο 4 - 5 ετών και να μην ανεβαίνουν οι μισθοί, απάντησε: «Δυστυχώς εάν ανέβουν οι μισθοί, θα χάσουμε τα διεθνούς ανταγωνιστικά προϊόντα. Όλοι θα θέλαμε, ειδικά οι μη εξαγωγικές επιχειρήσεις που έχουμε στην Ελλάδα, το μεγαλύτερο κομμάτι της δουλειάς μας, θα θέλαμε αύριο το πρωί να δώσουμε 30% μισθούς. Αλλά δεν είμαστε απομονωμένοι σε ένα νησί. Είμαστε σε ένα παγκόσμιο οικονομικό γίγνεσθαι.

Ο πρόεδρος του ΣΕΒ ανέφερε ακόμα ότι ένας παράγων που θα βοηθήσει πολύ τις επενδύσεις είναι η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης. Γνωστοποίησε ότι ο ΣΕΒ διοργάνωσε ήδη ένα μεγάλο συνέδριο και ένα ακόμη για τα μέλη του. «Γιατί πιστεύουμε ότι ένας από τους πολύ σοβαρούς παράγοντες που θα κρίνουν την εξέλιξη της παραγωγικότητας είναι η ταχύτητα με την οποία θα υιοθετήσουμε τεχνητή νοημοσύνη» είπε σχετικά.

Στο κλείσιμο της συζήτησης ο κ. Θεοδωρόπουλος έκανε γνωστό ότι θα παρουσιαστεί στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ σε συμπαραγωγή με τον ΣΕΒ μια σειρά εκπομπών στην οποία θα παρουσιάζονται μεγάλα εργοστάσια. «Θα δείξουμε στους Έλληνες ότι παράγουμε και ότι δεν είμαστε εκεί που έχουμε εμείς καταδικάσει τον εαυτό μας» ανέφερε.