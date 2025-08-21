Σέφκοβιτς: Η ΕΕ επιδιώκει χαμηλότερους δασμούς από τις ΗΠΑ σε κρασί και οινοπνευματώδη ποτά

Η ΕΕ εξακολουθεί να επιδιώκει χαμηλότερους δασμούς από τις ΗΠΑ για το κρασί και τα οινοπνευματώδη ποτά, δήλωσε ο επίτροπος εμπορίου.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να πιέζει για προτιμησιακό δασμό στις εξαγωγές κρασιού και οινοπνευματωδών ποτών προς τις ΗΠΑ, που θα απαλλάσσει τον τομέα από τον συντελεστή 15% που εφαρμόζεται στα περισσότερα προϊόντα στο πλαίσιο της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ–ΗΠΑ, δήλωσε την Πέμπτη ο επίτροπος εμπορίου της ΕΕ.

«Σε αυτό δεν συμμετείχαμε, αλλά υπάρχει σαφής δέσμευση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το θέσει στο τραπέζι», είπε ο Μάρος Σέφκοβιτς, ερωτηθείς για την εξασφάλιση προτιμησιακού συντελεστή.

Ο Σέφκοβιτς μίλησε μετά την παρουσίαση των δεσμεύσεων που ανέλαβαν η ΕΕ και οι ΗΠΑ στη συμφωνία του περασμένου μήνα, η οποία περιλαμβάνει δασμό 15% στις περισσότερες εισαγωγές από την ΕΕ, μεταξύ αυτών αυτοκινήτων, φαρμακευτικών προϊόντων, ημιαγωγών και ξυλείας.

Ο ίδιος συντελεστής ισχύει και για τις εξαγωγές οίνου και οινοπνευματωδών ποτών της ΕΕ, παρά τις προσπάθειες του κλάδου να επιτύχει χαμηλότερο ή και μηδενικό συντελεστή.

Αυτό σημαίνει ότι οι Αμερικανοί αγοραστές γαλλικής σαμπάνιας, ιρλανδικού ουίσκι και ιταλικού Prosecco θα αντιμετωπίσουν πιθανές αυξήσεις τιμών, με τους δασμούς να επηρεάζουν εισαγωγές αλκοολούχων ποτών αξίας περίπου 10 δισ. δολαρίων ετησίως, σύμφωνα με αναλυτές.

Οι επηρεαζόμενες μάρκες περιλαμβάνουν την μπύρα Guinness της Diageo και το ιρλανδικό ουίσκι Jameson της Pernod Ricard.

Το Συμβούλιο Αποσταγμένων Οινοπνευματωδών Ποτών των ΗΠΑ, που εκπροσωπεί παραγωγούς και εμπόρους, ζήτησε μόνιμους μηδενικούς δασμούς και από τις δύο πλευρές και εξέφρασε απογοήτευση για την έλλειψη συμφωνίας προτιμησιακού συντελεστή.

«Χωρίς μόνιμη επιστροφή σε μηδενικούς δασμούς, οι Αμερικανοί αποστακτήρες δεν έχουν βεβαιότητα για μελλοντικές εξαγωγές και αύξηση θέσεων εργασίας χωρίς φόβο αντιποίνων», ανέφερε, προσθέτοντας ότι θα συνεχίσει τη συνεργασία με την κυβέρνηση Τραμπ για περαιτέρω διαπραγματεύσεις.

Αντίστοιχα, ο Herve Dumesny, γενικός διευθυντής του ευρωπαϊκού ομίλου spiritsEUROPE, επανέλαβε την ανάγκη επαναβεβαίωσης της υποστήριξης προς τον τομέα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, με άρση των αμερικανικών δασμών και τυχόν ανασταλτικών μέτρων της ΕΕ σε αμερικανικά προϊόντα.

Η ΕΕ ανακοίνωσε την εξάμηνη αναστολή των αντιποίνων στις εισαγωγές από τις ΗΠΑ, περιλαμβανομένων των αποσταγμένων ποτών και του κρασιού, στις 5 Αυγούστου, σύμφωνα με το Συμβούλιο Οινοπνευματωδών Ποτών των ΗΠΑ.