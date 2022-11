Ρωσία: Ξεκίνησε πάλι την παραγωγή των αυτοκινήτων Moskvich

Η Ρωσία ξεκίνησε την Τετάρτη ξανά την παραγωγή του σοβιετικού αυτοκινήτου Moskvich στο πρώην εργοστάσιο της γαλλικής αυτοκινητοβιομηχανίας Renault στη ρωσική πρωτεύουσα, όπως μετέδωσαν διάφορα πρακτορεία ειδήσεων.

Η Renault πούλησε το πλειοψηφικό της μερίδιο στην αυτοκινητοβιομηχανία Avtovaz στο ρωσικό κράτος τον Μάιο, σύμφωνα με πληροφορίες για μόλις ένα ρούβλι, αλλά με εξαετή οψιόν εξαγοράς του.

Παράλληλα, πούλησε το εργοστάσιό της στα νότια της Μόσχας, που πλέον μετονομάστηκε σε Moskvich Automobile Factory, για άλλο ένα ρούβλι.

#Renault is now called #Moskvich in #Russia. The French car manufacturer sold off its holdings in Russia earlier this year. pic.twitter.com/oHhwYJvBHX