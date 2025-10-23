Οπωροκηπευτικά: Γιατί πέφτουν οι τιμές

Ενώ οι καταναλωτές εξακολουθούν να βλέπουν αυξήσεις στο κρέας και σε άλλα βασικά αγαθά, ο τομέας των οπωροκηπευτικών φαίνεται να κινείται στον αντίποδα. Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ), οι τιμές σε φρέσκα φρούτα και λαχανικά σημείωσαν σημαντική μείωση, της τάξης του -5,63%. Πρόκειται για μια πτωτική τάση που, όπως εκτιμά το ΙΕΛΚΑ, αναμένεται να συνεχιστεί, υπό την προϋπόθεση ότι θα σταθεροποιηθούν οι διεθνείς τιμές των πρώτων υλών και ότι η εγχώρια αγορά τροφίμων θα συνεχίσει την πορεία ομαλοποίησης που έχει ξεκινήσει τους τελευταίους μήνες.

Την αποκλιμάκωση των τιμών επιβεβαιώνει και η αγορά. Ο παραγωγός αγροτικών προϊόντων Νάσος Χρυσίνας, μιλώντας στον Liberal, αποδίδει την πτώση στο γεγονός ότι υπάρχει επάρκεια – και μάλιστα υπερεπάρκεια – τόσο στα λαχανικά όσο και στα φρούτα. «Ειδικά στα λαχανικά έχουμε μειώσεις στις τιμές, γιατί υπάρχει υπερεπάρκεια. Στα φρούτα υπάρχει συγκρατημένη μείωση. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα στην αγορά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος εξηγεί ότι η περίοδος των Χριστουγέννων ενδέχεται να διαφοροποιήσει προσωρινά την εικόνα, καθώς πρόκειται για χρονική φάση όπου «μπαίνουν στο παιχνίδι» πολλοί κρίκοι της εφοδιαστικής αλυσίδας, από τους παραγωγούς και τους μεσάζοντες, μέχρι τις αποθήκες, τα ψυγεία και τις μεταφορικές. «Είναι ένας μεγάλος κύκλος που δεν αφορά μόνο τις τιμές των παραγωγών», σημειώνει, επισημαίνοντας πως προς το παρόν δεν διαφαίνονται ελλείψεις ούτε μειώσεις στην παραγωγή, κάτι που επιβεβαιώνεται και από την ομαλή ζήτηση σε σπόρους.

Η αύξηση των εισαγωγών και η διπλή ανάγνωση

Παράλληλα, τα πιο πρόσφατα στοιχεία από τον Σύνδεσμο Ελληνικών Επιχειρήσεων Εξαγωγής, Διακίνησης Φρούτων - Λαχανικών και Χυμών (INCOFRUIT – HELLAS) δείχνουν αύξηση στις εισαγωγές νωπών οπωροκηπευτικών. Τον Σεπτέμβριο του 2025, οι εισαγωγές έφτασαν τους 52.723 τόνους, αυξημένες κατά 10,92% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, ενώ στο εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2025 η αύξηση διαμορφώθηκε στο 4,63%, αγγίζοντας τους 577.245 τόνους.

Η αύξηση αυτή έχει δύο αναγνώσεις. Από τη μία, λειτουργεί σταθεροποιητικά στις τιμές, καθώς εξασφαλίζει επάρκεια προϊόντων και αποτρέπει φαινόμενα αισχροκέρδειας. Από την άλλη, όμως, ενισχύει την εξάρτηση της ελληνικής αγοράς από το εξωτερικό, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε πιέσεις στις τιμές, ειδικά σε περιόδους αναταράξεων στις διεθνείς αγορές ή αυξημένων μεταφορικών.

Η συνέχεια εξαρτάται από τη σταθερότητα

Το θετικό κλίμα στις τιμές των φρούτων και λαχανικών φαίνεται πως θα συνεχιστεί, αρκεί να διατηρηθεί η ισορροπία ανάμεσα στην εγχώρια παραγωγή, στις εισαγωγές και στις εξαγωγές. Όπως σημειώνουν παράγοντες της αγοράς, η σταθεροποίηση του κόστους ενέργειας και καυσίμων, καθώς και η καλή φετινή σοδειά, λειτουργούν ως ανάχωμα σε νέες ανατιμήσεις.

Την ίδια στιγμή, η συμπεριφορά των καταναλωτών αλλάζει. Πολλοί στρέφονται πλέον περισσότερο στα οπωροκηπευτικά, τόσο για λόγους τιμής όσο και για λόγους υγιεινής διατροφής, μια τάση που, αν διατηρηθεί, μπορεί να δώσει νέα ώθηση στην εγχώρια παραγωγή.