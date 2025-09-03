Πούτιν: Η Κίνα θα επωφεληθεί από την τιμή φυσικού αερίου μέσω του νέου αγωγού

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι ο σχεδιαζόμενος νέος αγωγός φυσικού αερίου Power of Siberia 2 θα προσφέρει ανταγωνιστικά οφέλη στην Κίνα, καθώς ο μεγαλύτερος καταναλωτής ενέργειας στον κόσμο θα προμηθεύεται φυσικό αέριο σε τιμή που βασίζεται σε αγοραίο τύπο.

Η Ρωσία και η Κίνα έδωσαν έγκριση στον αγωγό υπογράφοντας ένα δεσμευτικό μνημόνιο, αλλά δεν έχουν ακόμη συμφωνήσει στις λεπτομέρειες τιμολόγησης, σύμφωνα με ανακοίνωση της Gazprom την Τρίτη, η οποία τόνισε την αδιαφορία του Προέδρου Xi Jinping για τις δυτικές πιέσεις να περιορίσει τη συνεργασία με τη Μόσχα.

Ο Πούτιν σημείωσε ότι οι συμφωνίες θα διασφαλίσουν προμήθεια συνολικά άνω των 100 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων φυσικού αερίου ετησίως στην Κίνα, όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή του νέου αγωγού.

Η τιμή του φυσικού αερίου θα βασίζεται σε «αγοραίο τύπο», χωρίς περαιτέρω λεπτομέρειες, ενώ ο Πούτιν υπογράμμισε ότι η παγκόσμια ζήτηση ενέργειας αυξάνεται, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, και οι συμφωνίες με τη Ρωσία θα εξασφαλίσουν σταθερό και αξιόπιστο εφοδιασμό.