Πόσο θα μειωθούν οι τιμές σε βενζίνη και diesel κίνησης – Τα 4 μέτρα για τις επιπτώσεις του πολέμου

Σημαντικές μειώσεις στις τιμές των καυσίμων φέρνει η νέα δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση και εξειδίκευσε η ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις του πολέμου, που έχουν εκτοξεύσει τις τιμές στην αντλία.

Το οικονομικό επιτελείο σχεδίασε τις προηγούμενες ημέρες ένα πρώτο πακέτο παρεμβάσεων, καθώς η διεθνής τιμή του πετρελαίου Brent έχει σταθεροποιηθεί πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και πλέον κινείται κοντά στα 110 δολάρια.

Η κυβέρνηση ενεργοποιεί εκ νέου την «εργαλειοθήκη» των μέτρων που είχε εφαρμοστεί κατά την ενεργειακή κρίση του 2022, με Fuel Pass για τους οδηγούς ανεξαρτήτως καυσίμου, ενώ όσοι διαθέτουν οχήματα diesel θα έχουν διπλό όφελος, καθώς ενεργοποιείται και απευθείας μείωση στην αντλία.

Κοντά στο 1,80 η τιμή του diesel

Άμεση μείωση θα δουν οι ιδιοκτήτες οχημάτων που κινούνται με πετρέλαιο κίνησης, το οποίο επηρεάζει άμεσα και το μεταφορικό κόστος. Η μέση πανελλαδική τιμή του diesel έχει διαμορφωθεί στα 2,025 ευρώ το λίτρο, ξεπερνώντας ελαφρώς την τιμή της απλής αμόλυβδης, που βρίσκεται στα 2,023 ευρώ το λίτρο.

Με βάση τα μέτρα, το diesel κίνησης επιδοτείται στο δίκτυο διανομής κατά 16 λεπτά ανά λίτρο, με το συνολικό όφελος στην τελική τιμή (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) να φτάνει τα 20 λεπτά ανά λίτρο.

Έτσι, η μέση τιμή των 2,025 ευρώ το λίτρο υποχωρεί περίπου στα 1,825 ευρώ, ενώ υπενθυμίζεται ότι παραμένει σε ισχύ το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους εταιρειών εμπορίας και πρατηρίων έως και τον Ιούνιο.

Fuel Pass: Πώς μειώνεται η τιμή στη βενζίνη

Σημαντική θα είναι η ελάφρυνση και για τη βενζίνη, μέσω της επαναφοράς του Fuel Pass. Οι οδηγοί θα λάβουν ψηφιακή κάρτα καυσίμων, η οποία, σε αντίθεση με το 2022, θα μπορεί να χρησιμοποιείται όχι μόνο σε πρατήρια, αλλά και σε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και ταξί.

Η μεσοσταθμική στήριξη αντιστοιχεί σε περίπου 36 λεπτά ανά λίτρο, που για μέση μηνιαία κατανάλωση 70 λίτρων μεταφράζεται σε 50 ευρώ το δίμηνο για την ηπειρωτική χώρα και 60 ευρώ για τις νησιωτικές περιοχές.

Στην πράξη, για 70 λίτρα βενζίνης με μέση τιμή 2,023 ευρώ το λίτρο, το όφελος φτάνει περίπου τα 25 ευρώ τον μήνα, περιορίζοντας την τελική επιβάρυνση κοντά στα 1,66 ευρώ ανά λίτρο.

Η πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει τις επόμενες ημέρες, ώστε η επιδότηση να καταβληθεί στα μέσα Απριλίου και να καλύψει το αυξημένο κόστος κατανάλωσης για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο.

Η ενίσχυση θα δοθεί με τη μορφή ηλεκτρονικής κάρτας, με δυνατότητα χρήσης σε πρατήρια, ΜΜΜ και ταξί. Για όσους δεν διαθέτουν smartphone, προβλέπεται η κατάθεση του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό.

Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα – συμπεριλαμβανομένων των ελευθέρων επαγγελματιών – φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, με εισοδηματικά κριτήρια: έως 25.000 ευρώ για άγαμους και έως 35.000 ευρώ για έγγαμους, προσαυξανόμενα κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Για μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο διαμορφώνεται στις 39.000 ευρώ, επίσης προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του πρώτου.

Για τη χορήγηση της ενίσχυσης, ο δικαιούχος θα δηλώνει στην πλατφόρμα gov.gr το όχημα, στο οποίο πρέπει να έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας ή σύμβαση μακροχρόνιας μίσθωσης. Κάθε όχημα δηλώνεται από ένα φυσικό πρόσωπο και κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώσει μόνο ένα όχημα, το οποίο πρέπει να είναι σε κυκλοφορία, ασφαλισμένο και χωρίς οφειλές τελών κυκλοφορίας.

Η επιδότηση για αυτοκίνητο ανέρχεται σε 50 ευρώ για το δίμηνο στην ηπειρωτική χώρα (40 ευρώ χωρίς χρήση κάρτας) και σε 60 ευρώ για τα νησιά (50 ευρώ χωρίς κάρτα). Για μοτοσυκλέτες, η ενίσχυση διαμορφώνεται σε 30 ευρώ (25 ευρώ χωρίς κάρτα) για την ηπειρωτική χώρα και 35 ευρώ (30 ευρώ χωρίς κάρτα) για τις νησιωτικές περιοχές.

Στήριξη σε αγρότες και μεταφορές

Στο πακέτο περιλαμβάνεται και επιδότηση λιπασμάτων, με κάλυψη του 15% της αξίας των σχετικών παραστατικών αγοράς. Το μέτρο έχει προϋπολογισμό 15 εκατ. ευρώ και αφορά το επόμενο δίμηνο. Παράλληλα, προβλέπεται αποζημίωση προς τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, η οποία θα συνδέεται με υποχρεωτικές εκπτώσεις στα εισιτήρια, με στόχο τη συγκράτηση των τιμών στα περσινά επίπεδα, ιδιαίτερα ενόψει της πασχαλινής περιόδου.