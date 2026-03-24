Το πόρισμα για την ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών παρελήφθη από τη Ν. Κεραμέως

Το πόρισμα της νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής Εργασίας για την ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2023/970 που αφορά στην ενίσχυση της αρχής της ίσης αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών, παρέλαβε από την πρόεδρό της, καθηγήτρια Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, παρουσία του γενικού γραμματέα Εργασιακών Σχέσεων, Νίκου Μηλαπίδη.

Η κ. Κεραμέως ευχαρίστησε την κ. Παπαρρηγοπούλου και όλα τα μέλη της Επιτροπής για τη σημαντική προσπάθεια που κατέβαλαν στη σύνταξη του εν λόγω πορίσματος, υπογραμμίζοντας ότι το υπουργείο Εργασίας είναι προσηλωμένο στην ενίσχυση της αρχής ίσης αμοιβής για όμοια εργασία μεταξύ ανδρών και γυναικών.

«Στόχος μας είναι να εξαλείψουμε το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων, διασφαλίζοντας ότι οι μισθοί και οι παροχές θα καθορίζονται με διαφανή και αντικειμενικά κριτήρια, βασισμένα αποκλειστικά στα καθήκοντα, τις ευθύνες και την απόδοση κάθε εργαζομένου», ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Κεραμέως.

Ακολούθως, η υπουργός Εργασίας απέστειλε το πόρισμα στους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους, συνοδεία επιστολής, με την οποία καλεί τους εκπροσώπους τους να συμμετάσχουν σε συνάντηση στο υπουργείο Εργασίας τη Μεγάλη Δευτέρα, 6 Απριλίου 2026, με αντικείμενο τα συμπεράσματα του πορίσματος της ομάδας εργασίας και την αξιοποίησή τους στην τελική διαμόρφωση του επικείμενου σχετικού νομοσχεδίου.

Όπως επισημαίνει η κ. Κεραμέως, ο διάλογος με τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους αποτελεί κρίσιμο βήμα για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και δίκαιου θεσμικού πλαισίου, που θα ανταποκρίνεται στις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις και στις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στόχος της Οδηγίας (ΕΕ) 2023/970 είναι η διασφάλιση ίσης αμοιβής για την παροχή ίσης εργασίας ανεξαρτήτως φύλου.

Σε αυτήν την κατεύθυνση, η Οδηγία εισάγει συγκεκριμένους κανόνες διαφάνειας σε τρία επίπεδα:

(α) κατά την αναγγελία θέσεων και τη διαδικασία πρόσληψης,

(β) κατά τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης, ιδίως ως προς το δικαίωμα πρόσβασης του εργαζομένου σε μισθολογικά στοιχεία και

(γ) ως προς την υποχρέωση των επιχειρήσεων να δημοσιοποιούν στοιχεία για τις αμοιβές.