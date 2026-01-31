ΠΟΜΙΔΑ: Οι βασικοί στόχοι για το 2026 και τα ανοιχτά θεσμικά μέτωπα

Τους βασικούς στόχους της ΠΟΜΙΔΑ για το 2026 παρουσίασε στην εναρκτήρια ομιλία του συνεδρίου ο πρόεδρός της, Στράτος Παραδιάς. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η περαιτέρω μείωση των φορολογικών συντελεστών στο εισόδημα από ακίνητα και στον ΕΝΦΙΑ, η επέκταση της φοροαπαλλαγής για τις ξενοίκιαστες κατοικίες, η καθιέρωση πιστοποιητικού φερεγγυότητας των υποψήφιων ενοικιαστών και η αύξηση της έκπτωσης ΕΝΦΙΑ για ασφαλισμένα κτίρια.

Συνοψίζοντας τους κυριότερους στόχους της ΠΟΜΙΔΑ για το 2026, ο κ. Παραδιάς αναφέρει τους ακόλουθους:

Η περαιτέρω μείωση των φορολογικών συντελεστών εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ.

Η επέκταση της τριετούς φοροαπαλλαγής για κάθε ξενοίκιαστη κατοικία.

Η καθιέρωση του πιστοποιητικού φερεγγυότητας των υποψήφιων ενοικιαστών.

Η αποτροπή του απαράδεκτου τριπλασιασμού του ΤΑΠ με άλλο εύηχο όνομα.

Η αύξηση της έκπτωσης ΕΝΦΙΑ στο 50%, λόγω ασφάλισης κάθε είδους κτιρίων.

Ο τερματισμός της παρέμβασης στα μισθώματα της επαγγελματικής στέγης.

Η δυνατότητα διορθώσεων στα πλαίσια του ΜΙΔΑ χωρίς αναδρομικές χρεώσεις.

Η αποτροπή της περαιτέρω «πάταξης» της βραχυχρόνιας μίσθωσης και ιδιαίτερα της απαξίωσης των καταλυμάτων λόγω μεταβίβασής τους.

Η θέσπιση κανόνων και εξαιρέσεων στην υποχρεωτική τραπεζική κατάθεση ενοικίων ώστε να μην αποστερήσει άδικα ιδιοκτήτες και ενοικιαστές από απαλλαγές και επιδόματα.

Η επιδότηση της ενεργειακής αναβάθμισης των κατοικιών, ώστε να μη βγουν εκτός αγοράς.

Η επιδότηση της αναβάθμισης των διατάξεων ασφάλειας των ανελκυστήρων των παλαιών πολυκατοικιών.

Στα θεσμικά αιτήματα που αφορούν γενικότερα τη λειτουργεία της ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας:

Η διασφάλιση της νόμιμης οικοδομησιμότητας εντός και εκτός σχεδίου της χώρας.

Η μονιμοποίηση της δυνατότητας ευχερούς διόρθωσης των κτηματολογικών εγγραφών και της τακτοποίησης των πολεοδομικών αυθαιρεσιών του παρελθόντος.

Ο εκσυγχρονισμός του δικαίου της οριζοντίου ιδιοκτησίας, για να μην καταρρεύσουν οι πολυκατοικίες της χώρας μας.

Η θέσπιση της δυνατότητας του 51% των συνιδιοκτητών να λαμβάνουν όλες τις κρίσιμες αποφάσεις για τη χρήση και την αξιοποίηση των κάθε είδους ακινήτων.

Η ουσιαστική στήριξη των ιδιοκτητών διατηρητέων ακινήτων να σώσουν τα κτίριά τους.

Τα θετικά και τα αρνητικά

Στην εναρκτήρια ομιλία του συνεδρίου ο κ. Παραδιάς, μεταξύ άλλων, τόνισε τα εξής:

Στα θετικά, που θα δούμε τα αποτελέσματά τους από το 2027, και που οφείλονται στον πρωθυπουργό αλλά και στον υπουργό των Οικονομικών και το επιτελείο του, είναι η μείωση του μεσαίου φορολογικού συντελεστή των ενοικίων από το 35% στο 25%, η εκλογίκευση των όρων αφορολόγητης εκμίσθωσης των κενών κατοικιών και όσων ήταν στη βραχυχρόνια μίσθωση, τα νέα προγράμματα επιδότησης της λειτουργικής και ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών, αλλά και η επερχόμενη καθιέρωση του «Πιστοποιητικού φερεγγυότητας» των υποψήφιων ενοικιαστών που θα αλλάξει τον τρόπο λειτουργείας της αγοράς στις μισθώσεις κατοικιών προς όφελος όλων.

Τα μέτρα αυτά, μαζί με την έναρξη εφαρμογής από εφέτος της νέας διαδικασίας διαταγής απόδοσης μισθίου λόγω λήξης της διάρκειας της μίσθωσης, μία ιστορική κυριολεκτικά εξέλιξη που άργησε 28 χρόνια, και εισηγήθηκε ο υπουργός της Δικαιοσύνης, αναμένεται να βγάλουν σταδιακά πολλές χιλιάδες κλειστά σπίτια στην αγορά των μισθώσεων κατοικιών, ώστε να αυξηθεί η προσφορά κατοικιών για μακροχρόνια μίσθωση, που είναι και το μοναδικό «κλειδί» για την αντιμετώπιση του προβλήματος των υψηλών ενοικίων στις νέες μισθώσεις.

Μέτρα τέτοιου είδους, πολλά από τα οποία έχει εισηγηθεί και η ΠΟΜΙΔΑ, συμβάλλουν στο να μπουν στην αγορά των μισθώσεων χιλιάδες κατοικίες σε όλη τη χώρα, αντίθετα με τα «πλαφόν» και τις αναγκαστικές παρατάσεις που ανιστόρητα εισηγούνται κάποιοι ανοίγοντας τον ασκό του Αιόλου του ενοικιοστασίου -το οποίο κλείνει οριστικά τα σπίτια και απογειώνει την παραοικονομία- ή τον περίφημο «φόρο αδράνειας», που δεν είναι τίποτε άλλο από μία τιμωρία του φτωχού, γιατί δεν έχει χρήματα να ανακαινίσει το παλαιό διαμέρισμά του για να το βγάλει ευπρεπώς στην αγορά.

Θετική εξέλιξη, επίσης, είναι και το νέο Κληρονομικό Δίκαιο, με σημαντικές διατάξεις για τις κληρονομικές συμβάσεις, την απαλλαγή των κληρονόμων από τα «αυτόματα» χρέη των κληρονομουμένων, τις ιδιόγραφες διαθήκες και άλλες σημαντικές αλλαγές που εκσυγχρονίζουν ορθά ένα δίκαιο μετά από 80 χρόνια ισχύος του.

Θετική ήταν και η πρόσφατη διετής παράταση της προθεσμίας έκδοσης ταυτότητας κτιρίου για κτίρια συνάθροισης κοινού κ.λπ. (έως 31-1-2028) και της τακτοποίησης αυθαιρέτων (έως 31-3-2028) που εισηγήθηκε ο υπουργός του Περιβάλλοντος. Προθεσμίες που αν ποτέ αφεθούν να λήξουν, θα έχουν ανεπανόρθωτες συνέπειες απαξίωσης της περιουσίας των πολιτών.

Θετική ήταν και η παράταση στην προθεσμία ανακαίνισης των ανελκυστήρων, σε συνδυασμό με την απογραφή τους, η οποία θα δώσει την πραγματική εικόνα και τις ρεαλιστικές νέες προθεσμίες υλοποίησής της.

Θετικές, επίσης, είναι και οι αλλαγές στο πλαίσιο του ετήσιου καθαρισμού των οικοπέδων, όπου έχουμε εκλογίκευση των προθεσμιών και των προστίμων, αλλά και σημαντικές προτάσεις για περαιτέρω βελτίωση του νομικού πλαισίου.

Θετική εξέλιξη ήταν η δυνατότητα αναδρομικής απαλλαγής των ιδιοκτητών από δημοτικά τέλη κενών ακινήτων, αλλά και άλλες ρυθμίσεις στην οποίες θα αναφερθούμε αργότερα.

Θετική εξέλιξη και η εκ μέρους της ΑΑΔΕ ικανοποίηση σειράς δίκαιων διαδικαστικών αιτημάτων της ΠΟΜΙΔΑ που σχετίζονται κυρίως με τις διαδικασίες δηλώσεων των πληροφοριακών στοιχείων των μισθώσεων ακινήτων.

Στα αρνητικά, σύμφωνα πάντα με τον πρόεδρο της ΠΟΜΙΔΑ, μεταξύ άλλων, συγκαταλέγονται:

Η σειρά δυσμενέστατων διατάξεων του νέου Αυτοδιοικητικού Κώδικα: Πρώτον, ο νέος δημοτικός «ΕΝΦΙΑ», το λεγόμενο Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης, με συντελεστή 1 ο/οο, τριπλάσιο δηλαδή του ΤΑΠ, που θα προβληματίσει ιδιοκτήτες αλλά και ενοικιαστές.

Οι νέες ρυθμίσεις, βάρη και περιορισμοί για την «πάταξη» στην ουσία της βραχυχρόνιας μίσθωσης κατοικιών, όπως η αυτόματη διαγραφή των κατοικιών που θα μεταβιβάζονται.

Η συνεχιζόμενη παράταση του «πλαφόν» 3% στις επαγγελματικές μισθώσεις, που κρύβει σοβαρούς κινδύνους παλινδρόμησης της οικονομίας σε ενοικιοστασιακές πρακτικές του πιο σκοτεινού παρελθόντος.

Η απαξίωση της αδόμητης περιουσίας των πολιτών και το αδιέξοδο στο οποίο έχουν περιέλθει όσοι βρίσκονται σε διαδικασία ανοικοδόμησης, λόγω των προβλημάτων της πολεοδομικής νομοθεσίας που διαγνώστηκαν με την πρόσφατη νομολογία του ΣτΕ και που απαιτούν άμεσες, δραστικές και προσεκτικά σχεδιασμένες νομοθετικές λύσεις.

Στις νέες διαδικαστικές υποχρεώσεις έρχεται το ΜΙΔΑ (Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων) με υποχρεωτική συσχέτιση, από τους ιδιοκτήτες και τους φοροτεχνικούς τους, των στοιχείων όλων των ακινήτων τους μεταξύ Κτηματολογίου, Ε9 και χρήσης τους, η υποχρεωτική τραπεζική καταβολή των μισθωμάτων κατοικιών από 1.4.2026 με σοβαρές συνέπειες για όλους όσοι δεν καταφέρουν να βρουν άκρη στον νέο και ουσιαστικά μη εφαρμόσιμο αυτό γρίφο, και η δήλωση και εν συνεχεία ανακαίνιση και καταχώρηση των ανελκυστήρων όλης της χώρας.

Όλα αυτά επιβεβαιώνουν την εικόνα ότι το τοπίο γύρω από την ιδιωτική «ακίνητη» περιουσία είναι ακριβώς το αντίθετο: Μία συνεχής «κινούμενη άμμος» που κανείς δεν ξέρει τι θα φέρει αύριο ή μεθαύριο. Κάθε νέος χρόνος, μας φέρνει νέους αγώνες, σύμφωνα με τον κ. Παραδιά.