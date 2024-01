Πολ Κρούγκμαν: Η μάχη για τον πληθωρισμό τελείωσε

«Η μάχη για τον πληθωρισμό τελείωσε. Τώρα πρέπει να ανησυχούμε ότι οι καθυστερημένες επιπτώσεις των αυξήσεων των επιτοκίων θα μας οδηγήσουν σε μια περιττή ύφεση» αποκαλύπτει ο οικονομολόγος Πολ Κρούγκμαν.

Ο νομπελίστας οικονομολόγος απορρίπτει τις ανησυχίες των συναδέλφων του οι οποίοι συνεχίζουν να υποστηρίζουν ότι ο πληθωρισμός εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα, επικαλούμενοι στοιχεία από την ετήσια μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI), ενώ θα έπρεπε να συμβουλεύονται τη μεταβολή του δομικού δείκτη προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) σε εξαμηνιαία βάση, καθώς δίνει πιο ακριβή και θετική εικόνα για την πορεία των τιμών.

Ο ετήσιος πληθωρισμός, όπως ανέφερε ο Κρούγκμαν σε διαδοχικές αναρτήσεις στην πλατφόρμα X την Παρασκευή, δημιουργεί ψευδή εντύπωση ενός επίμονου πληθωρισμού του οποίου την κορύφωση δεν έχουμε δει ακόμη, ωστόσο ο PCE σε πιο βραχυπρόθεσμη βάση μας δείχνει ότι έχουμε ήδη διανύσει το «τελευταίο μίλι».

