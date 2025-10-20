Ποιοι ιδιοκτήτες θα δουν μειώσεις και αυξήσεις στο νέο ΕΝΦΙΑ

Περισσότεροι από επτά εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων θα λάβουν τον νέο λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ 2026 τον Φεβρουάριο, με την πρώτη από τις 12 δόσεις να καταβάλλεται έως τέλος Μαρτίου.

Ο συνολικός φόρος που θα εισπραχθεί εκτιμάται σε 2,3 δισ. ευρώ, ωστόσο για περισσότερο από ένα εκατομμύριο φορολογουμένους ο φόρος θα είναι μειωμένος ή και μηδενικός, χάρη στις νέες ελαφρύνσεις που προωθεί το οικονομικό επιτελείο.

Οι «κερδισμένοι» του 2026

1️⃣ Ιδιοκτήτες σε μικρούς οικισμούς

Όσοι διαθέτουν κύρια κατοικία σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους θα δουν έκπτωση 50% στον ΕΝΦΙΑ του 2026, ενώ από το 2027 ο φόρος καταργείται πλήρως.

Η μείωση ισχύει για ακίνητα εντός της αξίας των 400.000 ευρώ και αφορά μόνο την κύρια κατοικία (όχι εξοχικές ή οικόπεδα). Η ρύθμιση εξαιρεί την Περιφέρεια Αττικής.

2️⃣ Έκπτωση για ασφαλισμένα ακίνητα

Περισσότεροι από 400.000 ιδιοκτήτες που έχουν ασφαλίσει την κατοικία τους έναντι σεισμού, πυρκαγιάς ή πλημμύρας, θα λάβουν έκπτωση από 10% έως 20% στον φόρο.

3️⃣ Κίνητρα για χαμηλά εισοδήματα

Νοικοκυριά με χαμηλά ή μεσαία εισοδήματα και μικρή ακίνητη περιουσία μπορούν να πετύχουν έκπτωση έως 50% εφόσον πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά όρια:

Ετήσιο εισόδημα έως 9.000 ευρώ για άγαμο (+1.000 ευρώ για σύζυγο ή κάθε παιδί),

Συνολική αξία ακίνητης περιουσίας έως 85.000 ευρώ για άγαμο, 150.000 ευρώ για ζευγάρι με ένα παιδί, και 200.000 ευρώ για οικογένεια με δύο παιδιά.

4️⃣ Πλήρης απαλλαγή για πολύτεκνους και ΑμεΑ

Οικογένειες με τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα, καθώς και άτομα με αναπηρία άνω του 80%, δεν θα πληρώσουν ΕΝΦΙΑ εφόσον το ετήσιο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ (συν 1.000 ευρώ ανά μέλος) και η κατοικία τους δεν ξεπερνά τα 150 τ.μ.

5️⃣ Έκπτωση για όσους πούλησαν ή μετέβησαν ακίνητα

Οι ιδιοκτήτες που μεταβίβασαν ακίνητα (με πώληση, δωρεά ή γονική παροχή) μέσα στο 2025, θα δουν χαμηλότερο ΕΝΦΙΑ καθώς μειώνεται η συνολική φορολογητέα περιουσία τους.

Και…οι «χαμένοι» του νέου ΕΝΦΙΑ

1️⃣ Όσοι απέκτησαν ακίνητα το 2025

Οι νέοι ιδιοκτήτες μέσω αγοράς, δωρεάς ή κληρονομιάς θα επιβαρυνθούν για πρώτη φορά με ΕΝΦΙΑ – ή με υψηλότερο φόρο, εφόσον η αντικειμενική αξία υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ.

2️⃣ Όσοι δήλωσαν αυθαίρετα ή μεγαλύτερη επιφάνεια

Φορολογούμενοι που τακτοποίησαν αυθαίρετα ή δήλωσαν αυξημένα τετραγωνικά στις δηλώσεις Ε9 ή στους δήμους θα δουν αναπροσαρμογή του φόρου προς τα πάνω.

3️⃣ Νέοι κάτοχοι εμπράγματων δικαιωμάτων

Όσοι απέκτησαν επικαρπία ή ψιλή κυριότητα μέσα στο 2025, εντάσσονται στη φορολογική βάση και θα πληρώσουν ΕΝΦΙΑ αναλογικά με το ποσοστό δικαιώματος.

Υπενθυμίζεται ότι οι φορολογούμενοι θα έχουν περιθώριο έως τις 31 Ιανουαρίου 2026 να διορθώσουν ή να ενημερώσουν τα στοιχεία της περιουσίας τους στο έντυπο Ε9, πριν εκδοθούν τα εκκαθαριστικά του νέου ΕΝΦΙΑ.

Οι διορθώσεις στο Ε9 (προσθήκες, διαγραφές, αλλαγές επιφανειών) μπορούν να αποτρέψουν φουσκωμένους λογαριασμούς.