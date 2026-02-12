Πληθωρισμός: Υποχώρησε στο 2,5% τον Ιανουάριο

Στο 2,6% καταγράφηκε ο πληθωρισμός τον Ιανουάριο εφέτος, από 2,6% τον περασμένο Δεκέμβριο και έναντι αύξησης 2,7% τον Ιανουάριο 2025.

Ωστόσο, τα ποσοστά αυτά δεν είναι ευθέως συγκρίσιμα, λόγω των αλλαγών στον γενικό δείκτη από τον Ιανουάριο, όπως με την εισαγωγή των τυχερών παιχνιδιών, ή με τις άλλες υπηρεσίες σχετικές με την προσωπική μεταφορά.

Το πρόβλημα με τον πληθωρισμό παραμένει στα τρόφιμα και είδη διατροφής, ο δείκτης των οποίων σημείωσε αύξηση 4,5%. Ενδεικτικά, μέσα σε ένα έτος καταγράφηκαν ανατιμήσεις σε: Ψωμί και άλλα προϊόντα αρτοποιίας (3,3%), Μοσχάρι (25,4%), Χοιρινό (4,8%), Αρνί και κατσίκι (8,5%), Πουλερικά (3,5%), Ψάρια και θαλασσινά- γενικά (4,1%), Γαλακτοκομικά και αυγά (4,7%), Μαργαρίνη και άλλα φυτικά λίπη (9,8%), Φρούτα (11,8%), Λαχανικά (3,1%), Γλυκά κουταλιού- μαρμελάδες- μέλι (3,5%), Σοκολάτες- προϊόντα σοκολάτας (20,3%), Προϊόντα ζαχαροπλαστικής (6,3%) και Καφέ (17,7%).

Επίσης, σε: Ένδυση και υπόδηση (8%), Ενοίκια κατοικιών (8,7%), Ηλεκτρισμό (2,4%), Μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο (15,9%), Πακέτο διακοπών (7,1%), Εστιατόρια- ζαχαροπλαστεία (7,5%), Ασφάλιστρα υγείας (7%), Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς (6,6%) και 'Αλλες υπηρεσίες σχετικές με την προσωπική μεταφορά (4,6%).

Στον αντίποδα, σημαντικές μειώσεις τιμών σημειώθηκαν σε: Φυσικό αέριο (25,8%) και Πετρέλαιο θέρμανσης (9,5%).