Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα για τον Σεπτέμβριο αναμένεται να είναι στο 3% (ήταν 3,2% τον Αύγουστο) σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat, ενώ στην Ευρωζώνη υποχώρησε στο 1,8% (ήταν στο 2,2% τον Αύγουστο).

Euro area #inflation expected to be 1.8% in September 2024, down from 2.2% in August. Components: services +4.0%, food, alcohol & tobacco +2.4%, other goods +0.4%, energy -6.0% - flash estimate https://t.co/46bCOvZNMl pic.twitter.com/5q6vurCV9G