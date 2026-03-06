Όταν η οικονομία συγκρούεται με τις συντεχνίες και τους συνδικαλιστές

Οι τραμπουκισμοί κατά του υπουργού Υγείας, έχουν βαθιές ρίζες λόγω της μάχης που δίνει απέναντι τις συντεχνίες κι τους συνδικαλιστές, που με τις πολιτικές τους δείχνουν να έχουν ξεχάσει τις εποχές των μνημονίων και να επιθυμούν να επανέλθουμε σε αυτές.

Τα βήματα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στον τομέα της Υγείας είναι θεαματικά. Το γεγονός ότι στην Ελλάδα σήμερα, με μια απλή ψηφιακή εφαρμογή ο κάθε πολίτης μπορεί να κλείσει ραντεβού με γιατρό και με μια άλλη ψηφιακή εφαρμογή μπορεί να λάβει τα ειδικά φάρμακα υψηλού κόστους, στο σπίτι του ή σε μια δομή υγείας, πριν από λίγα μόλις χρόνια, θα φάνταζε εξωπραγματικό.

Και το σημαντικότερο είναι ότι οι συγκεκριμένες αποτελεσματικές μεταρρυθμίσεις και τομές, συνοδεύονται από την ραγδαία εξοικονόμηση οικονομικών και ανθρώπινων πόρων, καθώς και από τον εξορθολογισμό των διαδικασιών και των λειτουργιών του δημόσιου τομέα. Ειδικά η μεταρρύθμιση της «κατ’ οίκον» διανομής φαρμάκων δωρεάν του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΠΥΥ, είναι πρωτοποριακή, όχι μόνο για τη χώρα μας, αλλά και για όλες τις χώρες τουλάχιστον της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έτσι με ένα μέσο κόστος της τάξης των 8,3 ευρώ ανά συνταγή, καλύπτει όλες τις διαδικασίες μέχρι την τελική παράδοση του ειδικού φαρμάκου στους ασθενείς από την Εξωγή της Ιθάκης, μέχρι το Τροβάτο της Ευρυτανίας, και από την Κοττάνη της Ξάνθης μέχρι τον Όλυμπο της Καρπάθου. Σαν αποτέλεσμα, το υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΠΥΥ έχουν καταφέρει να αναβαθμίσουν το επίπεδο ζωής των ευπαθών ομάδων με χρόνια νοσήματα, που παύουν να «βασανίζονται» για τους χορηγηθούν τα φάρμακα που χρειάζονται.

Όλοι θυμόμαστε τις αντιδράσεις των συνδικαλιστών στον ΕΟΠΥΥ, που είχε φτάσει ακόμα και στη μη εκτέλεση συνταγών για πάνω από ένα μήνα. Αλλά και τις αντιδράσεις των φαρμακοποιών με την προσφυγή τους στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την ακύρωση της μεταρρύθμισης. Με την προσφυγή τους, να εκδικάζεται μέσα στον ερχόμενο Απρίλιο.

Μετά από οκτώ μήνες και ενώ όλα «λειτουργούν ρολόι», μετά από απόφαση του υπουργού Υγείας εντάχθηκαν από τις 16/2/2026 και τα ιδιωτικά φαρμακεία, ως τέταρτο κανάλι διάθεσης ΦΥΚ στην διάθεση των δικαιούχων. Έτσι πλέον οι ασθενείς θα μπορούν να επιλέγουν μέσα από αυτά τα 4 κανάλια διάθεσης από που θα παραλαμβάνουν τα σκευάσματα. Στο σπίτι τους, ή από μια δομή υγείας, ή από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ ή από τα ιδιωτικά φαρμακεία.

Μάλιστα την πρώτη ημέρα της εφαρμογής της παράδοσης των φαρμάκων υψηλού κόστους από τα φαρμακεία, ο Άδωνις Γεωργιάδης, είχε βρεθεί σε φαρμακείο της περιφέρειας, ακριβώς για να τονίσει τη νέα σημαντική αυτή φάση της εξυπηρέτησης των ασθενών.

Και η αλήθεια είναι ότι παρακολουθώντας αποσπάσματα από το σύντομο βίντεο που κάλυψε την επίσκεψη του υπουργού, καταλάβαμε για μια ακόμα φορά για ποιο λόγο ο Άδωνις Γεωργιάδης είναι ταυτόχρονα το κόκκινο πανί για όλες τις συντεχνίες και τις συνδικαλιστικές ομάδες που ξεβολεύει, αλλά και σημείο αναφοράς για τους ευεργετηθέντες από τις παρεμβάσεις του, όπως είναι για παράδειγμα οι εργαζόμενοι στα Ναυπηγεία και στην περίπτωση μας, οι ασθενείς που ακολουθούν μακροχρόνιες θεραπείες και φαρμακευτικές αγωγές

Ο εκπρόσωπος των ιδιωτικών φαρμακείων ανέφερε στον υπουργό ότι η συνεργασία τους είναι μια συνεργασία με προβλήματα, αφού ο υπουργός δεν δίνει όλα όσα θέλουν οι φαρμακοποιοί, διότι όπως υποστήριξε «τα μνημόνια τσάκισαν τα φαρμακεία». Για να δεχθεί την απάντηση από τον Άδωνι Γεωργιάδη ότι «αν σας δίναμε όλα όσα θέλατε, θα μπαίναμε ξανά στα μνημόνια».

Και όταν ακολούθως ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου ανέφερε ότι δεν θα μείνει μόνο σε αυτά τα αιτήματα, αλλά θα θέσει και άλλα, ο υπουργός απάντησε ότι «κοινώς (ο πρόεδρος) εννοεί να μας ξαναφορολογήσουν».

Είναι πραγματικά απίστευτο, η χώρα να κλείνει σύντομα 16 έτη από την 23η Απριλίου 2010, όταν και είχε ανακοινωθεί η είσοδος της χώρας στα μνημόνια και μόλις 4 έτη από την έξοδο της Ελλάδας από το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας τον Αύγουστο του 2022, και να πρέπει ο υπουργός Υγείας να εξηγεί σε επιστημονικούς συνδικαλιστικούς φορείς τα αυτονόητα, σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Όπως εξηγούσε πριν από χρόνια, σε άλλες κοινωνικές ομάδες και εργαζόμενους τα «υπέρ» της άρσης του καμποτάζ και της επανέναρξης της λειτουργείας των Ναυπηγείων στην Ελευσίνα.