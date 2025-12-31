«Ομοβροντία» από deals το 2025: Ξεχώρισαν οι συμφωνίες σε Υγεία, Ασφάλειες, Τρόφιμα και Τουρισμό

H απόκτηση της επενδυτικής βαθμίδας από την Ελλάδα πυροδότησε όπως ήταν αναμενόμενο αρκετές επιχειρηματικές συμφωνίες εντός του 2025 με αποτέλεσμα να εκτιμάται ότι θα σημειωθεί νέο ιστορικό ρεκόρ σε εξαγορές και συγχωνεύσεις. Η διαφορά είναι ότι τη χρονιά που φεύγει είχαμε σημαντική συμβολή και των χρηματιστηριακών deals, καθώς οι υψηλές αποτιμήσεις ευνόησαν και επιχειρηματικές συμφωνίες με ανταλλαγή μετοχών, όπως της Euronext με την ΕΧΑΕ όπου αποκτήθηκε το 74% του ελληνικού χρηματιστηρίου, τη συνένωση Βallys και Ιntralot με τους μετόχους της Ballys να ελέγχουν το 58% στο νέο σχήμα αλλά και τη συνένωση Αllwyn -OΠΑΠ που θα ολοκληρωθεί εντός του 2026 με τους μετόχους της Allwyn να ελέγχουν σχεδόν το 79% του νέου σχήματος.

Στην εξαγορά της Ballys από την Intralot η συμφωνία ανήλθε στα 2,7 δισ. ευρώ και προέβλεπε την καταβολή μετρητών ύψους 1,5 δισ. και νέες μετοχές αξίας 1,136 δισ. ευρώ. Η Allwyn έχει κάνει πρόταση και για την εξαγορά της Novibet έναντι 217 εκατ. ευρώ με την Επιτροπή Ανταγωνισμού να αποφασίζει αν θα εγκρίνει την εξαγορά στις 12 Ιανουαρίου 2026.

Τα deals σε Υγεία και Ασφάλειες

Μεγάλες συμφωνίες εκτός από τον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών είχαμε και στον κλάδο της υγείας. Ξεχώρισε η απόκτηση του 60% της Hellenic Healthcare Group ( 11 νοσο­κο­μεία και 23 δια­γνω­στι­κά κέντρα σε Ελλάδα και Κύπρο, μεταξύ αυτών και ο όμιλος Υγεία) από την Pure Health Holding με έδρα το Αμπου Ντάμπι. Πωλητής ήταν το CVC με τίμημα που προσέγγισε τα 900 εκατ. ευρώ. Ακολούθησε η εξαγορά της Ευρωκλινικής από τη Generali ένα­ντι περίπου 55 εκατ. ευρώ, με την ιταλική εταιρεία να επιδιώκει να ελέγξει τον τομέα της αγο­ράς υπη­ρε­σιών υγείας και των ασφα­λίσεων υγείας. H Generali είναι μέσα στους πέντε μεγαλύτερους ασφαλιστικούς ομίλους στον κόσμο, αλλά μέχρι σήμερα δεν είχε συνδεθεί πουθενά με κάποιο νοσοκομείο. Η θυγατρική της, Generali Hellas γίνεται η πρώτη θυγατρική που αποκτά την πλειοψηφία μιας ιατρικής μονάδας δευτεροβάθμιας περίθαλψης με την εξαγορά του 100% της Ευρωκλινικής.

Μεταξύ των deals με το υψη­λότερο τίμημα είναι αυτό της εξα­γο­ράς της Εθνι­κής Ασφα­λι­στι­κής από την Τράπεζα Πει­ραιώς ένα­ντι 600 εκατ. ευρώ που ενδεχομένως να προκαλέσει και άλλα αλυσιδωτά deals στον κλάδο των ασφαλιστικών εταιρειών εντός του 2026. Πωλητής και εδώ ήταν το CVC. Αξιοσημείωτη ήταν και η είσοδος της Intracom στις ασφάλειες με την εξαγορά της Ευρώπη Ασφαλιστικής. Στο σχήμα επίσης προστέθηκαν η NAK Insuranse και η ΑΜΥΝΑ Μεσίτες Ασφαλίσεων.

Έντονη κινητικότητα στα τρόφιμα και το retail

Στον τομέα των τροφίμων ξεχώρισε η εξαγορά της γαλα­κτο­βιο­μη­χα­νίας «Δωδώνη» από τα «Ελλη­νικά Γαλα­κτο­κο­μεία» με τίμημα κοντά στα 200 εκατ. ευρώ, η απόκτηση της «Μπάρ­μπα Στάθης» από την Ideal Holdings ένα­ντι 130 εκατ. ευρώ και η πώληση της «Νίκας» στην «Υφα­ντής» με το τίμημα να ανέρ­χε­ται σε 50 εκατ. ευρώ (equity και δάνεια).

Στον τομέα της λιανικής απομένει η απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού για να ανάψει το πράσινο φως στην εξαγορά της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός από τον Μασούτη ώστε να δημιουργηθεί άλλος ένας σημαντικός πόλος στον κλάδο με ετήσιο τζίρο 2 δισ. ευρώ. Η ολοκλήρωση της εξαγοράς του 40% του Βazaar από την εισηγμένη ΑVE έχει ανακοινωθεί από το Καλοκαίρι αλλά έχει καθυστερήσει. Επίσης, έχει καθυστερήσει και η πώληση της Αvramar καθώς οι πιστώτριες τράπεζες εξετάζουν δύο προτάσεις εξαγοράς των ελληνικών δραστηριοτήτων του ομίλου.

Ο Γιώργος Προκοπίου απέκτησε το σύνολο του Αστέρα της Βουλιαγμένης

Στον ξενο­δο­χειακό κλάδο, ο εφο­πλι­στής Γιώρ­γος Προ­κο­πίου απέκτησε τον πλήρη έλεγχο στον Αστέρα της Βουλιαγμένης σε ένα deal που ξεπέρασε τα 600 εκατ. ευρώ. Επίσης, ο όμι­λος Sani/ Ikos απέκτησε ένα­ντι 400 εκατ. ευρώ τρία ξενο­δο­χεία στη Χαλ­κι­δική από την Goldman Sachs.

Στισ κατασκευές η Aktor Group απέκτησε την Ακτωρ Παραχωρήσεις ένα­ντι 195 εκατ. ευρώ.

Οι συμφωνίες στις ΑΧΕ και στο Asset Management

Η Credia Bank ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει αποκλειστικές συζητήσεις για την απόκτηση του 70% της Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ, με το deal να αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2026. Η Credia έχει το Δικαίωμα Προαιρετικής Αγοράς και Πώλησης (Call and Put Option) για την απόκτηση του υπόλοιπου 30% σε ορίζοντα τριετίας.

Η Alpha Bank μέσω της θυγατρικής Alpha Finance Investment Services S.M.S.A. απέκτησε το 100% της AXIA Ventures Group Ltd. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η AXIA θα συγχωνευθεί με την Alpha Finance και τη μονάδα Investment Banking της Alpha Bank, δημιουργώντας μια κορυφαία πλατφόρμα Investment Banking & Capital Markets στην περιοχή.

Αρκετές επιχειρηματικές συμφωνίες έχουν ανακοινωθεί και στον κλάδο της πληροφορικής από Profile, Q&R, Ideal κ.α με στόχο την επέκταση των παρεχόμενων υπηρεσιών τους.

Στο νέο μπουμ των εξαγορών και συγχωνεύσεων συνέβαλαν και οι άμεσες ξένες επενδύσεις που σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία (10μηνο 2025) είχαν φτάσει ήδη τα 10,3 δισ. ευρώ