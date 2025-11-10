Όμ. Τσάπαλος για νέο φορολογικό νομοσχέδιο: Τι κερδίζουν μισθωτοί και συνταξιούχοι από αυτό τον μήνα

«Πρόκειται για πέντε διαφορετικές ενισχύσεις που θα αρχίσουν να φαίνονται στους λογαριασμούς των συνταξιούχων από τις 28 Νοεμβρίου, καθότι εκείνη την ημέρα πρόκειται να καταβληθεί και η ενίσχυση των 250 ευρώ σε 1,4 εκατομμύρια συνταξιούχους αλλά και η επιστροφή ενοικίου που αφορά και μερίδα συνταξιούχων, γιατί δεκάδες χιλιάδες συνταξιούχοι μένουν και αυτοί στο νοίκι, επομένως δικαιούνται και αυτοί τη συγκεκριμένη επιστροφή έως 800 ευρώ» επισήμανε ο Όμηρος Τσάπαλος, εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών αναφερόμενος στο τι περιμένουν να δουν στην τσέπη τους μισθωτοί και συνταξιούχοι μετά τις αλλαγές που θα φέρει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο.

Οι πέντε ενισχύσεις που έρχονται

«Ειδικά για το επίδομα των 250 ευρώ πρέπει να θυμίσουμε ότι είναι χωρίς αίτηση, αφορολόγητο, ακατάσχετο και ανεκχώρητο. Αφορά 1,4 εκατομμύρια συνταξιούχους, ανασφάλιστους, υπερήλικες αλλά και δικαιούχους των επιδομάτων αναπηρίας. Και υπάρχουν δύο κόφτες. Το 65ο έτος της ηλικίας και πάνω, αυτοί το λαμβάνουν, εκτός και αν παίρνει συντάξεις αναπηρίας όπου εκεί δεν υπάρχει το πλαφόν το ηλικιακό και υπάρχει και το εισοδηματικό που είναι έως 14.000 ευρώ ατομικό, έως 27.000 οικογενειακό. Αυτή είναι η πρώτη ενίσχυση.

Και η δεύτερη, η επιστροφή ενοικίου που και αυτή 28 Νοεμβρίου καταβάλλεται σε πάνω από 1.000.000 νοικοκυριά.

Η τρίτη ενίσχυση που αφορά τους συνταξιούχους έρχεται ένα μήνα μετά, λίγο πριν τα Χριστούγεννα, όπου καταβάλλονται οι συντάξεις του Ιανουαρίου, προκαταβάλλονται πάντοτε ένα μήνα πριν οι συντάξεις. Εκεί λοιπόν θα εφαρμοστούν οι τακτικές αυξήσεις στους συνταξιούχους, γύρω στο 2 με 2,5% θα είναι αυτές. Κλίνει προς το 2,5% με βάση τα στοιχεία που έχουμε, τα επικαιροποιημένα.

Αναλόγως του ύψους της σύνταξης έρχεται και εφαρμόζεται το ποσοστό πάνω της και στη συνέχεια καταβάλλεται στον συνταξιούχο» ανέφερε ο κ. Τσάπαλος.

«Εδώ όμως έχουμε μια διαφορά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Τα προηγούμενα χρόνια δίναμε αυξήσεις και έχουν δοθεί γύρω στο 12% με 13% σωρευτικά αυξήσεις αλλά σε εκείνους τους συνταξιούχους που δεν είχαν προσωπική διαφορά. Όλοι οι υπόλοιποι συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά δεν λάμβαναν αυτή την αύξηση κάθε χρόνο. Ήταν ένα από τα μεγαλύτερα αγκάθια του περιβόητου νόμου Κατρούγκαλου, το οποίο ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να καταργηθεί εν μέρει, φέτος κατά 50% να μειωθεί και να καταργηθεί σε ένα χρόνο από τώρα, εντελώς η προσωπική διαφορά. Αυτό στην πράξη τι σημαίνει;

Σημαίνει ότι αν για έναν συνταξιούχο χωρίς προσωπική διαφορά η αύξηση θα είναι 20 ευρώ το μήνα, φέρνω ένα παράδειγμα, ο συνταξιούχος με προσωπική διαφορά, από τον μήνα Δεκέμβριο που μας έρχεται, θα δει και αυτός μία αύξηση της τάξεως των 10 ευρώ. Δηλαδή το 50% της αύξησης, ασχέτως του ύψους της προσωπικής διαφοράς. Και το τονίζω αυτό γιατί πολλοί συνταξιούχοι έρχονται και με ρωτούν, εγώ έχω μεγάλη προσωπική διαφορά, θα πάρω έστω το 50% αυτής της αύξησης; Η απάντηση είναι ξεκάθαρα ναι. Θα τη λάβει και αυτός που έχει μεγάλη προσωπική διαφορά. Για πρώτη φορά θα λάβει αύξηση μετά από 12- 13 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Αυτή είναι η τέταρτη ενίσχυση» προσέθεσε.

«Η πέμπτη έχει να κάνει με τη μείωση της παρακράτησης φόρου, τη μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία θα εφαρμοστεί όμως από τον Ιανουάριο του 26 και κάθε μήνα. Γιατί το λέω αυτό; Γιατί, ακριβώς μειώνοντας τις κλίμακες άμεσης φορολόγησης, δεν θα περιμένουμε να κάνουμε τη φορολογική μας δήλωση για τα εισοδήματα του 26, αρχές του 27 για να δούμε το όφελος. Γιατί κάθε μήνα από το μισθό, τη σύνταξη υπάρχει μία παρακράτηση φόρου. Επομένως, από τα τέλη Ιανουαρίου και ο μισθωτός του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα αλλά και ο συνταξιούχος θα δει αύξηση μισθού καθότι μειώνεται η παρακράτηση φόρου.

Μία αύξηση μισθού που από αυτή την πηγή, μπορεί για έναν συνταξιούχο να φτάσει μέχρι και τα 92 ευρώ το μήνα. Δεν λέω ότι θα είναι η μέση αύξηση αυτή. Είναι η ανώτατη. Η μέση αύξηση είναι γύρω στα 20 με 25 ευρώ λίγο που το έχω υπολογίσει, αλλά και πάλι αν όλα συνδυαστούν με τα προηγούμενα που σας είπα, υπάρχει η πρόβλεψη για δεκάδες χιλιάδες συνταξιούχους μέχρι και για μιάμιση σύνταξη επιπλέον αν αυτά προστεθούν.

Μπορώ να φέρω ένα παράδειγμα ενός ζευγαριού συνταξιούχων που έχουν 27.000 ευρώ εισόδημα και θα λάβουν από 250 ευρώ ο καθένας τους 28 Νοεμβρίου. Σε περίπτωση που μένουν στο ενοίκιο και πληρώνουν 500 ευρώ για παράδειγμα, θα λάβουν και 500 ευρώ επιπλέον, χώρια τα περίπου 750 ευρώ που θα δουν όφελος από την μείωση της παρακράτησης φόρου και γύρω στα 300 ευρώ από την αύξηση στις τακτικές αυξήσεις τον Δεκέμβριο. Σωρευτικά, 2.000 ευρώ μέσα σε έναν χρόνο θα δουν αυτό το ζευγάρι συνταξιούχων.

Επομένως, μιλάμε σίγουρα για 2,6 εκατομμύρια συνταξιούχους ότι με τον έναν ή τον άλλον τρόπο θα δουν αυξήσεις κάποιοι διπλές, κάποιοι τριπλές, κάποιοι τετραπλές, μάλιστα, αναλόγως της ηλικίας, του εισοδήματος και των ηλικιακών και εισοδηματικών κριτηρίων που έχουμε θεσπίσει» συμπλήρωσε.

Οι ενισχύσεις σε μισθωτούς

Οι μισθωτοί, σημείωσε ο κ. Τσάπαλος, θα δουν ουσιαστικά σημαντική ενίσχυση τον Ιανουάριο λόγω της μείωσης της παρακράτησης φόρου.

«Ήδη, για κάποιες κατηγορίες συμπολιτών μας και αναφέρομαι στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, εφαρμόζονται από τον μήνα Οκτώβριο αυξήσεις στις απολαβές τους, οι οποίες ακόμα δεν έχουν φανεί στον λογαριασμό τους γιατί πρέπει τα λογιστήρια των υπουργείων να εφαρμόσουν τον νόμο που μόλις ψηφίστηκε πριν λίγες μέρες, αλλά ήδη αυτά τα στελέχη λογιστικά έχουν να λάβουν αυξήσεις.

Από τον Ιανουάριο θα δουν και όλοι οι υπόλοιποι, μισθωτοί του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, εδώ όμως το ύψος τους εξαρτάται από δύο παράγοντες. Πρώτον, από τον αριθμό των τέκνων, το ύψος του εισοδήματος φυσικά και το τρίτο, το έμμεσο, είναι και η ηλικία, γιατί θεσπίσαμε κάτι πολύ πρωτοποριακό και για τα ευρωπαϊκά δεδομένα.

Αν είσαι έως 25 ετών μηδέν φόρος Εάν είσαι από 25 έως 30 ετών 9% φόρος για μεσαία εισοδήματα. Είναι το πιο πρωτοποριακό που έχουμε κάνει τα τελευταία 40 χρόνια στο φορολογικό μας σύστημα. Και αν συνδυαστεί δε και με το γεγονός ότι θεσπίζεται 9% κλίμακα για τους τρίτεκνους από εκεί που πλήρωναν 25%-30%-40% κλίμακες και μηδενικό φόρο για τους πολύτεκνους, είναι μία στήριξη και για τους νέους ανθρώπους να δημιουργήσουν οικογένεια αλλά και να μπουν στην αγορά εργασίας, αλλά και για τις οικογένειες εκείνες οι οποίες ήδη έχουν παιδιά ή θέλουν να κάνουν περισσότερα» ανέφερε καταλήγοντας ο εκπρόσωπος Τύπου του Υπ. Οικονομικών.