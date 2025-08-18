Ολοκληρώθηκε το Κτηματολόγιο στα Γρεβενά

Με την ένταξη 26 νέων περιοχών, ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 11 Αυγούστου το Κτηματολόγιο για το σύνολο των ακινήτων της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, σηματοδοτώντας τη μετάβαση σε ένα ολοκληρωμένο και σύγχρονο σύστημα διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας.

Η ενσωμάτωση 147.529 ιδιοκτησιών και 155.289 δικαιωμάτων σε καθεστώς λειτουργίας κτηματολογίου εγκαινιάζει μία νέα εποχή ταχύτητας, διαφάνειας και νομικής ασφάλειας στις συναλλαγές, καταργώντας τη γραφειοκρατία και διευκολύνοντας την καθημερινότητα των πολιτών και των επαγγελματιών.

Η Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών γυρίζει σελίδα και εισέρχεται δυναμικά στην ψηφιακή εποχή διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας. Οι πολίτες και οι επαγγελματίες αποκτούν πρόσβαση σε έναν νέο, απλουστευμένο τρόπο διεκπεραίωσης υποθέσεων, μέσα από εύχρηστες ψηφιακές πλατφόρμες. Από την αναζήτηση στοιχείων μέχρι την ηλεκτρονική κατάθεση πράξεων και την έκδοση εγγράφων, οι διαδικασίες γίνονται πιο γρήγορες και αξιόπιστες. Το Ελληνικό Κτηματολόγιο μετασχηματίζεται σε έναν σύγχρονο οργανισμό που επενδύει στην τεχνολογία και εξασφαλίζει τη διαφάνεια, εξυπηρετώντας αποτελεσματικά τις ανάγκες της κοινωνίας.

Από εδώ και στο εξής, όλες οι συναλλαγές με το Κτηματολόγιο πραγματοποιούνται αποκλειστικά ψηφιακά.

Υποβολή συμβολαιογραφικών πράξεων (πλην ειδικών περιπτώσεων) μόνο ψηφιακά.

Ψηφιακή διαχείριση νομικών πράξεων από δικηγόρους (εγγραφή προσημείωσης, εξάλειψη εμπράγματων ασφαλειών).

Ηλεκτρονική υποβολή δικαστικών πράξεων μέσω δικαστικών επιμελητών.

Αιτήσεις για διορθώσεις και πρόδηλα σφάλματα μόνο ψηφιακά.

Έρευνα στην κτηματολογική βάση αποκλειστικά μέσω διαδικτύου.

Έκδοση πιστοποιητικών και αντιγράφων 24/7 ψηφιακά.

Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο – Καμία φυσική κατάθεση εγγράφων.

Κατάργηση μεγαροσήμων στις αιτήσεις και τα πιστοποιητικά.

Αποκλειστικά ηλεκτρονικές πληρωμές (e-banking & POS).

Ωράριο λειτουργίας για επιτόπια έρευνα: 08:30 – 13:30 (ενιαία σε όλη τη χώρα).

Ακολουθούν αναλυτικά οι περιοχές που εντάσσονται:

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών

Δήμος Γρεβενών α) Δημοτική Ενότητα Αβδέλλας, β) Δημοτική Ενότητα Αγίου Κοσμά, γ) Δημοτική Ενότητα Βέντζιου δ) Δημοτική Ενότητα Γοργιανής, ε) Δημοτική Ενότητα Γρεβενών (Τοπικές Κοινότητες Αγίων Θεοδώρων, Αμυγδαλεών, Βατολάκκου, Ελάτου, Ελευθερού, Καλοχίου, Κυρακαλής, Μεγάλου Σειρηνίου, Μυρσίνης, Ροδιάς, Συνδένδρου) στ) Δημοτική Ενότητα Δοτσικού ζ) Δημοτική Ενότητα Ηρακλεωτών η) Δημοτική Ενότητα Θεοδώρου Ζιάκα θ) Δημοτική Ενότητα Μεσολουρίου ι) Δημοτική Ενότητα Περιβολίου ια) Δημοτική Ενότητα Σαμαρίνης ιβ) Δημοτική Ενότητα Σμίξης ιγ) Δημοτική Ενότητα Φιλιππαίων

Δήμος Δεσκάτης α) Δημοτική Ενότητα Δεσκάτης β) Δημοτική Ενότητα Χασίων (Τοπικές Κοινότητες Κατακαλής, Τρικοκκιάς)