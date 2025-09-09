Όλες οι νέες αυξήσεις για μισθωτούς και συνταξιούχους από τις αρχές του 2026

Κάτι παραπάνω από μισό μισθό θα κερδίσουν οι οικογένειες με 2 παιδιά, με βάση τις νέες αλλαγές στη φορολογία. Πρόκειται για το μοτίβο της μέσης ελληνικής οικογένειας που αποτελούν τη λεγόμενη μεσαία τάξη.

Οι νέες φορολογικές κλίμακες ευνοούν ιδιαίτερα τις οικογένειες με παιδιά, με αποτέλεσμα να τροποποιείται προς τα πάνω και το αφορολόγητο όριο, το οποίο διαμορφώνονται ως εξής:

στα 10.000 ευρώ με ένα παιδί (αμετάβλητο)

στα 11.375 ευρώ από 11.000 ευρώ σήμερα με δύο παιδιά

στα 14.364 ευρώ από 12.000 ευρώ με τρία παιδιά και

στα 27.100 ευρώ από 13.000 ευρώ σήμερα, με τέσσερα παιδιά.

Το νέο αφορολόγητο όριο

Η μεγάλη αύξηση του αφορολόγητου για όσους έχουν πολλά παιδιά, φέρνει και τεράστιες φοροελαφρύνσεις. Για τους μισθωτούς στον ιδιωτικό τομέα, τους δημόσιους υπαλλήλους και τους συνταξιούχους, το όφελος θα φανεί απευθείας στον τραπεζικό τους λογαριασμό με την καταβολή της πρώτης μισθοδοσίας και σύνταξης του 2026.

Με βάση τα όσα ανέλυσε χθες ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης στην εξειδίκευση των μέτρων της ΔΕΘ, όσοι έχουν δυο παιδιά θα έχουν ετήσια αύξηση που αντιστοιχεί στο 65% ενός μηνιαίου μισθού, ο κάθε σύζυγος μιας οικογένειας με τρία παιδιά κερδίζει έναν μισθο, ενώ πολύτεκνοι με πάνω από τέσσερα παιδιά, θα έχουν ετήσιο όφελος έως δυο μισθούς, ενώ αν εργάζονται και οι δυο γονείς, το όφελος θα φτάσει τους τέσσερις μηνιαίους μισθούς.

Για παράδειγμα, ένας πολύτεκνος, με μηνιαίο καθαρό μισθό 1.800 ευρώ, θα έχει μείωση φόρου 4.100 ευρώ, που ισοδυναμεί με σχεδόν 2,3 μισθούς.

Παραδείγματα φορολογουμένων

Άγαμοι και ζευγάρια χωρίς παιδιά

Μικρότερες αυξήσεις θα δουν οι άγαμοι και τα ζευγάρια χωρίς παιδιά. Πρόκειται για 2,5 εκατ. φορολογούμενους με εισοδήματα πάνω από το αφορολόγητο των 10.000 ευρώ.

Οι φοροελαφρύνσεις ξεκινούν από τα 20 ευρώ για ετήσιο εισόδημα οριακά πάνω από το αφορολόγητο και φτάνουν έως και τα 1.600 ευρώ το χρόνο για εισοδήματα πάνω από 60.000 ευρώ.

Δημόσιος υπάλληλος χωρίς τέκνα, με καθαρό μισθό 1.143 ευρώ το μήνα (15.000 ευρώ το χρόνο), θα έχει όφελος 100 ευρώ.

Ιδιωτικός υπάλληλος χωρίς τέκνα, με εισόδημα 20.000 ευρώ το χρόνο ή 1.251 ευρώ καθαρά το μήνα, θα έχει ετήσιο όφελος 200 ευρώ.

Ένα στέλεχος επιχείρησης, χωρίς τέκνα, με φορολογητέο εισόδημα 50.000 ευρώ και καθαρό εισόδημα 2.580 ευρώ, θα έχει μείωση φόρου 1.100 ευρώ.

Αυξήσεις, λόγω της μειωμένης παρακράτησης φόρου στον μισθό τους, πάνω από 400 ευρώ το χρόνο, θα δουν οι άγαμοι φορολογούμενοι με ετήσιο εισόδημα 29.000 ευρώ, ενώ το όφελος των 500 ευρώ εντοπίζεται στο δηλωθέν εισόδημα των 35.000 ευρώ το χρόνο.

Από την ωφέλεια των φοροελαφρύνσεων δεν θα εξαιρεθούν οι ατομικές επιχειρήσεις και οι αγρότες, οι οποίοι θα δουν τη μείωση των φόρων με την υποβολή των δηλώσεων του φορολογικού έτους 2026 κατά τον Μάρτιο του 2027.

Η μεγάλη μεταρρύθμιση με τους νέους

Ξεχωριστό κομμάτι στο νέο φορολογικό τοπίο διαθέτουν πλέον, οι νέοι της χώρας. Είτε μπαίνουν τώρα στην αγορά εργασίας είτε έχουν ήδη αποκτήσει λίγα χρόνια προϋπηρεσίας, για πρώτη φορά αποκτούν τον δικό τους τρόπο φορολόγησης, με ξεχωριστούν φορολογικούς συντελεστές με τους άνω των 30 ετών.

Όσοι είναι έως 25 ετών, στο εξής δεν θα πληρώνουν φόρο για ετήσιο εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Στην πράξη, ακόμα και οι νέοι που εργάζονται σεζόν στα νησιά και λόγω των φιλοδωρημάτων (που δηλώνονται απευθείας ως φορολογητέο εισόδημα με αφορολόγητα τα πρώτα 300 ευρώ το μήνα) θα δουν σημαντικές αυξήσεις στις αποδοχές τους.

Για παράδειγμα, ένας νέος 25 ετών που εργάζεται στο χώρο της εστίασης και λαμβάνει καθαρές μηνιαίες αποδοχές 1250 ευρώ το μήνα, θα έχει μείωση φόρου 2.480 ευρώ, που ισοδυναμεί με σχεδόν 2 μισθούς νέος 24 ετών με 1.500 ευρώ καθαρά το μήνα.

Σημαντικό όφελος θα έχουν και οι νέοι από 26 – 30 ετών, για τους οποίους ο φόρος στην κλίμακα 10.000 – 20.000 ευρώ μειώνεται στο 9% από το 22%.

Αύξηση αποδοχών για δημοσίους υπαλλήλους από τον Απρίλιο του 2026

Η μεταρρύθμιση δεν περιορίζεται στη μείωση φόρων, αλλά επεκτείνεται και στις ακαθάριστες αποδοχές των εργαζομένων στο Δημόσιο. Από τον Απρίλιο του 2026, τίθεται σε εφαρμογή νέο μισθολόγιο, το οποίο περιλαμβάνει:

Γενικευμένη αύξηση στους βασικούς μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων.

Επικαιροποίηση επιδομάτων και πρόσθετων παροχών (όπως το επίδομα θέσης ευθύνης).

Διατήρηση των επιδομάτων τέκνων και πρόσθετη ενίσχυση για οικογένειες με περισσότερα από δύο παιδιά.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, οι καθαρές μηνιαίες αποδοχές θα αυξηθούν κατά 5% – 8%, ανάλογα με τον βαθμό, την κατηγορία και τα χρόνια υπηρεσίας.

Παράλληλα, οι ένστολοι θα δουν ξεχωριστή ενίσχυση από τον Οκτώβριο του 2025, με το νέο μισθολόγιο να δίνει αυξήσεις που φτάνουν και τα +200 ευρώ για ανώτερους αξιωματικούς, ενώ η αποζημίωση των οπλιτών αυξάνεται σημαντικά.