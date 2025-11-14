Ολ. Κεφαλογιάννη: Αναβαθμίζεται ποιοτικά ο ελληνικός τουρισμός - Ενισχύεται η 12μηνη δραστηριότητα

Για ποιοτική αναβάθμιση του ελληνικού τουρισμού έκανε λόγο την Παρασκευή η αρμόδια υπουργός, Όλγα Κεφαλογιάννη, μιλώντας στην τηλεόραση της ΕΡΤ και εκφράζοντας την ικανοποίηση για την πορεία του κλάδου κατά την καλοκαιρινή σεζόν του 2025.

Όπως ανέφερε, η Ελλάδα «κερδίζει σταδιακά το στοίχημα της αποεποχικοποίησης» και «προβάλλει πλέον ως προορισμός δώδεκα μηνών».

Η υπουργός υπενθύμισε ότι το 2024 ήταν «χρονιά αναφοράς» με έσοδα 21,6 δισ. ευρώ, σημειώνοντας πως «αντιλαμβανόμαστε όλοι τι σημαίνει αυτό για την ελληνική οικονομία». Για το 2025 τόνισε ότι τα πρώτα στοιχεία «είναι ακόμα καλύτερα», επισημαίνοντας πως το πιο ενθαρρυντικό είναι η βελτίωση των ποιοτικών δεικτών: «Έχουμε πολύ μεγάλη αύξηση στα έσοδα, μεγαλύτερη από την αύξηση στις αφίξεις, κάτι που δείχνει ποιοτική αναβάθμιση».

Διεθνής θέση και νέες συνεργασίες

Αναφερόμενη στις διεθνείς επαφές της σε Ριάντ και Λονδίνο, σημείωσε ότι η Ελλάδα «βρίσκεται πλέον στους 10 κορυφαίους προορισμούς παγκοσμίως» και ότι μεγάλοι tour operators και αεροπορικές «ζητούν για πρώτη φορά συνεργασίες μακροπρόθεσμου ορίζοντα».

Για τη νέα Γενική Γραμματέα του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, την κ. Novak, δήλωσε πως «ξεκινήσαμε ήδη συνεργασία για πιο βιώσιμο και περιεκτικό τουρισμό», ενώ ανέφερε ότι η Ελλάδα θα είναι από τις πρώτες χώρες που θα επισκεφθεί επισήμως.

Εστίαση σε Θεσσαλονίκη και χειμερινό τουρισμό

Η κ. Κεφαλογιάννη ανέδειξε τη Θεσσαλονίκη ως αναδυόμενο πόλο τουριστικής ανάπτυξης, υπογραμμίζοντας ότι «η πόλη ανεβαίνει πολύ και οι αεροπορικές εταιρείες ενδιαφέρονται για νέες συνδέσεις».

Παράλληλα, έθεσε ως κεντρική προτεραιότητα την ανάπτυξη του χειμερινού και ορεινού τουρισμού: «Είμαστε η δεύτερη πιο ορεινή χώρα της Ευρώπης. Θέλουμε να αναπτύξουμε τις ορεινές περιοχές και να αξιοποιήσουμε τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα».

Ανέφερε ότι μέσω Ταμείου Ανάκαμψης χρηματοδοτείται η αναβάθμιση χιονοδρομικών, καταφυγίων και υποδομών.

Θεματικές μορφές τουρισμού ως μοχλός ανάπτυξης

Η υπουργός τόνισε ότι ο σχεδιασμός επιδιώκει την επέκταση της δραστηριότητας «στον χώρο και στον χρόνο» και ότι όλες οι περιφέρειες μπορούν να ενισχυθούν μέσω θεματικών μορφών: αγροτουρισμός, πολιτιστικός, θαλάσσιος, καταδυτικός και city break.

«Η Ελλάδα αξιοποιεί μόνο 5 από τις 13 περιφέρειες για τον κύριο όγκο του τουρισμού. Το περιθώριο ανάπτυξης είναι τεράστιο», ανέφερε.