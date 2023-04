Οικονομικό Φόρουμ Δελφών: Θα επιβιώσουν οι εταιρείες που θα επενδύσουν στις νέες τεχνολογίες

Για τη νέα πραγματικότητα στις οικονομικές υπηρεσίες συζήτησε πάνελ του 8ου Οικονομικού Φόρουμ που πραγματοποιείται στους Δελφούς μεταξύ 26 και 29 Απριλίου και τελεί υπό την Αιγίδα της Α.Ε της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

Την εκδήλωση «Responding to the New Reality in Financial Services: Efficiency & Effectiveness in The World of Technological Disruption, Inflation & Volatility» συντόνισε ο κ. Βασίλης Αντωνιάδης Managing Director & Senior Partner, Financial Institutions Regional Leader BCG, ο οποίος και τόνισε πως «ο τραπεζικός κλάδος είναι σημαντικός για την οικονομία, είναι το οξυγόνο που χρειαζόμαστε. Ακούμε ευκαιρίες, να ακούμε και να καταλαβαίνουμε και τις ανάγκες του καταναλωτή».

Από την πλευρά του ο κ. Νίκος Αντιμησάρης Διευθύνων Σύμβουλος της ERGO Ασφαλιστική τόνισε πως «οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην Ευρώπη και η συνεπακόλουθη ενεργειακή κρίση έφεραν στη ζωή μας τον πληθωρισμό και τα υψηλά επιτόκια» σημειώνοντας ότι «οι σχετικές επιπτώσεις είναι άμεσες και στους ισολογισμούς των ασφαλιστικών εταιρειών, τόσο σε όρους επενδύσεων όσο και σε όρους ασφαλιστικών υποχρεώσεων αλλά και κόστους λειτουργίας. Όπως και άλλοι κλάδοι της οικονομίας, έτσι και οι ασφαλιστικές αντιδρούν στον πληθωρισμό με αυξήσεις ασφαλίστρων. Αυτό κρίνεται απαραίτητο ώστε η ασφαλιστική εταιρεία να θωρακίσει τον ισολογισμό της και άρα να διασφαλίσει τη φερεγγυότητα της καθώς με το ασφάλιστρο που εισπράττει σήμερα θα πρέπει να καλύψει υποχρεώσεις σε μελλοντικό χρόνο και επομένως σε αυξημένη τιμή».

Όσον αφορά τις προκλήσεις που προκύπτουν ο κ. Αντιμησάρης ανέφερε πως «κάθε ασφαλιστική εταιρεία για να ανταποκριθεί στο νέο μακροοικονομικό περιβάλλον θα χρειασθεί να αναλάβει ένα ευρύ φάσμα πρωτοβουλιών σε όλη την κύρια αλυσίδα λειτουργιών της, με σύμμαχο τη τεχνολογία. Παράλληλα τόνισε ότι σε περιπτώσεις κρίσεων, όπως η πρόσφατη πανδημία, η αύξηση του πληθωρισμού αλλά κι η κλιματική αλλαγή με τις επιπτώσεις της, αναδεικνύεται για τους πελάτες και την κοινωνία εν γένει η αξία της ασφάλισης. Απαντά στην αβεβαιότητα, καθώς τους προσφέρει οικονομική σταθερότητα και ευελιξία. Αναφερόμενος στις αλλαγές που έχει φέρει η ψηφιοποίηση ο κ. Αντιμησάρης σημείωσε πως «ο ασφαλιστικός κλάδος βρίσκεται ήδη σε μια διαδικασία μετασχηματισμού του, η οποία θα αλλάξει ριζικά την εικόνα του στο μέλλον. Η πανδημία λειτούργησε ως επιταχυντής αυτού του μετασχηματισμού και το μέλλον προμηνύεται κατά βάση ψηφιακό. Βρισκόμαστε στην εποχή της ψηφιακής επανάστασης, όπου πρωταγωνιστές είναι τα big data, η τεχνητή νοημοσύνη. Η Τεχνητή Νοημοσύνη και οι σχετικές νέες τεχνολογίες, όπως της ρομποτικής (RPA), τηλεματικής, το blockchain , ΙοΤ εφαρμογών και πολλών άλλων θα επηρεάσουν όλες τις πτυχές του ασφαλιστικού κλάδου, από τη διανομή έως την ανάληψη κινδύνων και την τιμολόγηση έως τις αποζημιώσεις».

Κλείνοντας ο Διευθύνων Σύμβουλος της ERGO Ασφαλιστική τόνισε πως «οι ασφαλιστικές εταιρείες που θα επιβιώσουν τα επόμενα χρόνια, είναι επομένως αυτές που θα καταφέρουν να προσαρμοστούν καλύτερα και γρηγορότερα στις απαιτήσεις της νέας εποχής επενδύοντας στις νέες τεχνολογίες. Θα ξεχωρίσουν όμως και θα ηγηθούν της αγοράς εκείνες οι εταιρείες οι οποίες θα εστιάζουν συνεχώς στην καινοτομία αξιοποιώντας νέες ανατρεπτικές τεχνολογίες, επενδύοντας όμως ταυτόχρονα στην ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού τους με νέες δεξιότητες και στην ενίσχυση των ταλέντων τους».

Ο κ. Τάσος Πανούσης, Διευθύνων Σύμβουλος της doValue και αντιπρόεδρος της Hellenic Loan Servicers Associatiation, σημείωσε πως «σε ένα περιβάλλον μεγάλων προκλήσεων είναι επιτακτική η ανάγκη οι εταιρίες διαχείρισης να υιοθετήσουν μία στρατηγική που θα οδηγήσει στην αύξηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της λειτουργίας τους. Στη doValue ακολουθώντας αυτό το μοντέλο διπλής κατεύθυνσης εστιάσαμε σ’ αυτούς τους δύο πυλώνες και προσαρμόσαμε τις δραστηριότητές μας, κατά τρόπο ώστε να επιτυγχάνονται οι βασικοί επιχειρηματικοί μας στόχοι. Η αύξηση της αποτελεσματικότητας μπορεί να γίνει μέσα από την χρήση τεχνολογικών και καινοτόμων εργαλείων όπως, η ανάλυση δεδομένων (data analytics), αναβαθμισμένα μοντέλα CRM, Campaign management εργαλεία αλλά και την εφαρμογή προσωποποιημένων βιώσιμων λύσεων ρύθμισης και νέων προϊόντων προσαρμοσμένων στις ανάγκες των οφειλετών μας. Μεγάλης σημασία έχει η υιοθέτηση αυτοματοποιημένων εργαλείων παρακολούθησης της πορείας των χαρτοφυλακίων μας που μας δίνουν την δυνατότητα να προβαίνουμε σε διορθωτικές κινήσεις όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. Από την άλλη πλευρά κύριο μέλημα είναι η αύξηση της αποδοτικότητάς μας, μέσα από την απλοποίηση και ψηφιοποίηση των εργασιών μας.

Ο κ. Ερνέστος Παναγιώτου, General Manager Transformation, Strategy & International Activities της Εθνικής Τράπεζας, μιλώντας για τις τράπεζες τόνισε πως «οι ελληνικές συστημικές τράπεζες έχουν αυστηρό επόπτη. Στην περίπτωση των ελληνικών τραπεζών και λόγω κρίσης είχαμε στενή παρακολούθηση. Έχει συμβάλλει στην εξυγίανση των ισολογισμών, στη ρευστότητα, που σε τέτοια εποχή έχουν τη σημασία τους». Παράλληλα ξεκαθάρισε πως «Έχουμε τα εργαλεία για να αναγνωρίσουμε τους ευάλωτους πελάτες και να τους προσφέρουμε τις σωστές λύσεις. Έχουμε τα μάτια και τα αυτιά μας ανοιχτά, όμως είμαστε σε πολύ καλό σημείο». Σχετικά με την εξέλιξη των υπηρεσιών, ο κ. Παναγιώτου ανέφερε πως «για μας μετασχηματισμός είναι ένας νέος τρόπος δουλειάς, συνεργασίας, ώστε όταν έρχονται πράγματα που είτε τα περιμέναμε είτε όχι όπως ο covid, να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις νέες συνθήκες. Έχοντας στο μυαλό μας τις ανάγκες των πελατών μας και το πώς μπορούμε να τις εξυπηρετήσουμε».

Της σημασίας του δικτύου φυσικών καταστημάτων των τραπεζών υπεραμύνθηκε ο Executive General Manager, Retail Banking & Distribution Networks της Τράπεζας Πειραιώς, κ. Βασίλης Κουτεντάκης: «Υπάρχει η συμβουλευτική τραπεζική που η τράπεζα δεν μπορεί να γινει utility. Όσο γίνεται περίπλοκο το περιβάλλον, ο πελάτης χρειάζεται συμβουλή στις δανειακές του ανάγκες. Μια μικρή επιχείρηση που πρέπει να πάρει ένα δάνειο. Πού θα είναι στο RFF ή στο ΕΣΠΑ; Όλα αυτά είναι πολύ δύσκολο να τα ξέρει ένας επιχειρηματίας που βασική του δουλειά είναι να λειτουργεί την επιχείρησή του».

Ο ίδιος χαρακτήρισε «μεγάλη πρόκληση» τις αυξήσεις των επιτοκίων για όσους έχουν στεγαστικά δάνεια. Όπως τόνισε «τον επηρεάζει άμεσα και έρχεται μαζί με άλλες προκλήσεις όπως ο πληθωρισμός. Του δημιουργούν πρόβλημα στον προϋπολογισμό του. Προσπαθήσαμε να κρατήσουμε αυτόν τον κόσμο ανεπηρέαστο. «Παγώσαμε» το επιτόκιο στις 31 Μαρτίου ώστε η βάση του επιτοκίου να μην ανεβαίνει. Για τον πληθωρισμό η τάση φαίνεται αρνητική. Οι καμπύλες των επιτοκίων έχουν μια αρνητική τάση, φαίνεται ότι μπαίνουμε σε υφεσιακό περιβάλλον οπότε μάλλον είμαστε στην κορύφωση των επιτοκίων».