Οικονομικές και επιχειρηματικές συμφωνίες στο Τόκιο με φόντο την επενδυτική βαθμίδα

Με «προίκα» τις επενδύσεις των τεχνολογικών κολοσσών Google, Microsoft, Amazon αλλά και των κορυφαίων, παγκοσμίως, χρήματαπιστωτικών και επενδυτικών οργανισμών, όπως Rotschild, JP Morgan, Goldman Sachs, Deutsche Bank και Bank of America, και με την επενδυτική βαθμίδα να φαίνεται στον ορίζοντα, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης και η αποστολή που τον συνοδέυει στο Τόκιο, έχουν ήδη αρχίσει, τις διερευνητικές συζητήσεις για πιθανή εισροή ιαπωνικών επενδυτικών κεφαλαίων στη χώρα μας.

Ο πρωθυπουργός στο πλαίσιο της επίσκεψης του στο Τόκιο θα κάνει δύο αναλυτικές παρουσιάσεις της ελληνικής οικονομίας, ενώ θα συνομιλήσει και με εκπροσώπους επενδυτών και επιχειρήσεων. Παράλληλα, οι εκπρόσωποι του ΣΕΒ και του ΕΒΕΑ που τον συνοδεύουν θα έχουν συναντήσεις με Ιάπωνες ομολόγους τους.

Όπως έγινε γνωστό, η πρώτη παρουσίαση της ελληνικής οικονομίας και των προοπτικών της έγινε προς την Ιαπωνική Επιχειρηματική Ομοσπονδία (KEIDANREN), παρουσία του προέδρου και CEO της Hitachi, Τοσιάκι Χιγκασιχάρα. Η δεύτερη, θα γίνει παρουσία των μελών της επιχειρηματικής αποστολής, με τον Σύνδεσμο Εξαγωγικών Επιχειρήσεων της Ιαπωνίας, JETRO, προκειμένου να διαπιστωθούν συνέργειες και πεδίο συνεργασίας με ελληνικές επιχειρήσεις, καθώς και με την Enterprise Greece, εκπρόσωποι της οποίας συμμετέχουν, επίσης, στην αποστολή.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ελληνική οικονομία αναμένεται να έχει η αυριανή συνάντηση του πρωθυπουργού με εκπροσώπους θεσμικών επενδυτών. Ακόμη, ο κ. Μητσοτάκης θα συμμετέχει σε ελληνο - ιαπωνική επιχειρηματική ημερίδα.

Σε γενικές γραμμές, στην οικονομική και επιχειρηματική ατζέντα της επίσκεψης περιλαμβάνεται η ενίσχυση της συνεργασίας στη ναυτιλία, στον τουρισμό, στην ενέργεια αλλά και στο εμπόριο και τις επενδύσεις.

Σημειώνεται ότι στην επιχειρηματική αποστολή συμμετέχουν εκπρόσωποι από τις εταιρείες RMA First SA, Hemexpo, Erma First, Όμιλος Μυτιληναίος, Hellenic Biocluster, Prisma Electronics, Raymetrics SA, Viohalco, Cenergy holdings, Space Hellas AE, Hellenic Petroleum RSSOPP SA, Intracom Telecom SA, Nic. J. Theocarakis SA,¨ομιλος Κοπελούζου, Info Quest Technologies SMSA, Quest Online, PPC Renewables, Costamare INC, Grec και Dynacom Tankers Management LTD.

Σημαντική είναι ακόμη η προοπτική της κατάρτισης ενός οδικού χάρτη για τις μελλοντικές επιχειρηματικές συνεργασίες μεταξύ Ελλάδας και Ιαπωνίας, σε ό,τι αφορά τον τομέα των επενδύσεων και των εξαγωγών. Μάλιστα, για τους τομείς αυτούς αναμένεται να υπάρξουν δύο συμφωνίες μεταξύ του φορέα Enterprise Greece (EG) και του αντίστοιχου ιαπωνικού φορέα Jetro, που θα υπογράψει η γενική γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και πρόεδρος της EG, κυρία Βίκυ Λοΐζου. Παράλληλα αναμένεται να υπογραφεί και συμφωνία στον τομέα των εξαγωγικών πιστώσεων μεταξύ της Export Credit Greece (πρώην ΟΑΕΠ) με την ομόλογη ιαπωνική NEXT.

Οι συμφωνίες αυτές αναμένεται να ανοίξουν τον δρόμο συνεργασίας και σε άλλους καίριους τομείς της οικονομίας όπως αυτός των υποδομών, για τον οποίο αρκετές ιαπωνικές επιχειρήσεις επιδεικνύουν ενδιαφέρον για συμμετοχή σε έργα στην Ελλάδα.

Παράλληλα, σε ό,τι αφορά τον τραπεζικό και επενδυτικό τομέα ο ιαπωνικός τραπεζικός κολοσσός Nomura έχει, ήδη, εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για αυτόνομη δραστηριοποίηση στη χώρα μας. Η Nomura τους τελευταίους μήνες βρίσκεται σε αναζήτησή ακινήτου προκειμένου να στεγάσει τα γραφεία της στην Αθήνα. Ακόμη, όπως είναι γνωστό, εκτός από την παρουσία της μεταξύ των primary dealers των ελληνικών ομολόγων έχει εκδηλώσει και έντονο ενδιαφέρον για την προοπτική της επαναφοράς σε επενδυτική βαθμίδα της ελληνικής οικονομίας.