Οι πληρωμές Νοεμβρίου της ΔΥΠΑ - Αναλυτικά τα στοιχεία ανά κατηγορία ωφελουμένων
Shutterstock
Shutterstock

Οι πληρωμές Νοεμβρίου της ΔΥΠΑ - Αναλυτικά τα στοιχεία ανά κατηγορία ωφελουμένων

01/12/2025 • 11:49
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Πηγή Άρθρου
01/12/2025 • 11:49
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Πηγή Άρθρου

Με συνέπεια, διαφάνεια και πλήρη οργάνωση, ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές Νοεμβρίου της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) προς εργαζόμενους, ανέργους, γονείς και ειδικές επαγγελματικές ομάδες, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Οι καταβολές αποτελούν κρίσιμο σκέλος της κοινωνικής πολιτικής της Υπηρεσίας, στηρίζοντας έμπρακτα χιλιάδες πολίτες σε όλη τη χώρα.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, «με τις πληρωμές Νοεμβρίου, η ΔΥΠΑ επιβεβαιώνει τον σταθερό ρόλο της στη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, της προστασίας των οικογενειών και της ενίσχυσης της απασχόλησης.

Η δημοσιοποίηση αναλυτικών στοιχείων κάθε μήνα αποτελεί μέρος της πολιτικής πλήρους διαφάνειας και λογοδοσίας προς τους πολίτες.

Με συνέπεια και κοινωνική ευαισθησία, η ΔΥΠΑ συνεχίζει να υλοποιεί στοχευμένες παρεμβάσεις που στηρίζουν ουσιαστικά εργαζόμενους, ανέργους, γονείς και ευάλωτες ομάδες».

Ακολουθούν πίνακες, όπου παρουσιάζονται αναλυτικά οι συνολικές δαπάνες και ο αριθμός ωφελουμένων, οργανωμένες σε τέσσερις βασικές κατηγορίες.

Α. Επιδόματα ανεργίας & προστασίας εργαζομένων

Τίτλος Δαπάνη (€) Ωφελούμενοι
Βοήθημα ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενων (τ. ΕΤΑΑ) 11.177,54 18
Βοήθημα ανεργίας (τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) 540,50 1
Βοήθημα ανεργίας (τ. ΟΑΕΕ) 375.318,55 619
Διαθεσιμότητα 948,01 4
Επιδόματα εργασίας 314.013,61 1.077
Επίσχεση εργασίας - Επίδομα τακτικής ανεργίας 13.382,38 25
Τακτικό επίδομα ανεργίας 64.181.820,20 119.324
Επιδότηση Av/Griech 1 (E301) 3.837,35 7
Επίδομα μακροχρόνιων ανέργων 557.140,00 2.725

B. Μητρότητα - Γονεϊκές άδειες - Κοινωνική προστασία

Τίτλος Δαπάνη (€) Ωφελούμενοι
Ειδική Παροχή Προστασίας Μητρότητας 820.980,19 1.211
Συμπληρωματικό Επίδομα Μητρότητας 1.853.994,57 1.624
Πρόγραμμα Επιδότησης Γονικής Άδειας 433.126,79 865
Σπουδαστική άδεια μαθητών/σπουδαστών 208.194,84 983
Σπουδαστική άδεια πρακτικής ΕΠΑΣ 8.555,61 38
Δήλωση για Εφάπαξ Παροχή 300€ μετά από κατάρτιση 7.200,00 24
Ειδικό βοήθημα ευάλωτων ομάδων (άρθρο 22, ν.1836/89) 57.132,81 64
 

Γ. Εποχικά επιδόματα

(Ο Νοέμβριος είναι παραδοσιακά ο μήνας κορύφωσης)

Τίτλος

 Δαπάνη (€) Ωφελούμενοι
Ειδικά εποχικά βοηθήματα 2020-2024 53.501,51 75
Ειδικά εποχικά βοηθήματα 2025 15.868.439,58 18.362
Δασεργάτες 2025 648,60 2
Αποκλειστικές Νοσοκόμοι 2025 9.775,94 15
 

Δ. Ειδικά προγράμματα απασχόλησης

 
Πληρωμές, εκκαθαρίσεις και επικαιροποιήσεις στοιχείων

Τίτλος

 Δαπάνη (€) Ωφελούμενοι
Πρόγραμμα 1.135 ανέργων στον τομέα υγείας 377.036,25 433
100 άνεργοι σε πυρόπληκτες περιοχές Αττικής 39.638,37 4
ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΔΥΠΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ