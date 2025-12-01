Οι πληρωμές Νοεμβρίου της ΔΥΠΑ - Αναλυτικά τα στοιχεία ανά κατηγορία ωφελουμένων

Με συνέπεια, διαφάνεια και πλήρη οργάνωση, ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές Νοεμβρίου της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) προς εργαζόμενους, ανέργους, γονείς και ειδικές επαγγελματικές ομάδες, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.
Οι καταβολές αποτελούν κρίσιμο σκέλος της κοινωνικής πολιτικής της Υπηρεσίας, στηρίζοντας έμπρακτα χιλιάδες πολίτες σε όλη τη χώρα.
Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, «με τις πληρωμές Νοεμβρίου, η ΔΥΠΑ επιβεβαιώνει τον σταθερό ρόλο της στη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, της προστασίας των οικογενειών και της ενίσχυσης της απασχόλησης.
Η δημοσιοποίηση αναλυτικών στοιχείων κάθε μήνα αποτελεί μέρος της πολιτικής πλήρους διαφάνειας και λογοδοσίας προς τους πολίτες.
Με συνέπεια και κοινωνική ευαισθησία, η ΔΥΠΑ συνεχίζει να υλοποιεί στοχευμένες παρεμβάσεις που στηρίζουν ουσιαστικά εργαζόμενους, ανέργους, γονείς και ευάλωτες ομάδες».
Ακολουθούν πίνακες, όπου παρουσιάζονται αναλυτικά οι συνολικές δαπάνες και ο αριθμός ωφελουμένων, οργανωμένες σε τέσσερις βασικές κατηγορίες.
Α. Επιδόματα ανεργίας & προστασίας εργαζομένων
|Τίτλος
|Δαπάνη (€)
|Ωφελούμενοι
|Βοήθημα ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενων (τ. ΕΤΑΑ)
|11.177,54
|18
|Βοήθημα ανεργίας (τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ)
|540,50
|1
|Βοήθημα ανεργίας (τ. ΟΑΕΕ)
|375.318,55
|619
|Διαθεσιμότητα
|948,01
|4
|Επιδόματα εργασίας
|314.013,61
|1.077
|Επίσχεση εργασίας - Επίδομα τακτικής ανεργίας
|13.382,38
|25
|Τακτικό επίδομα ανεργίας
|64.181.820,20
|119.324
|Επιδότηση Av/Griech 1 (E301)
|3.837,35
|7
|Επίδομα μακροχρόνιων ανέργων
|557.140,00
|2.725
B. Μητρότητα - Γονεϊκές άδειες - Κοινωνική προστασία
|Τίτλος
|Δαπάνη (€)
|Ωφελούμενοι
|Ειδική Παροχή Προστασίας Μητρότητας
|820.980,19
|1.211
|Συμπληρωματικό Επίδομα Μητρότητας
|1.853.994,57
|1.624
|Πρόγραμμα Επιδότησης Γονικής Άδειας
|433.126,79
|865
|Σπουδαστική άδεια μαθητών/σπουδαστών
|208.194,84
|983
|Σπουδαστική άδεια πρακτικής ΕΠΑΣ
|8.555,61
|38
|Δήλωση για Εφάπαξ Παροχή 300€ μετά από κατάρτιση
|7.200,00
|24
|Ειδικό βοήθημα ευάλωτων ομάδων (άρθρο 22, ν.1836/89)
|57.132,81
|64
Γ. Εποχικά επιδόματα
|
Τίτλος
|Δαπάνη (€)
|Ωφελούμενοι
|Ειδικά εποχικά βοηθήματα 2020-2024
|53.501,51
|75
|Ειδικά εποχικά βοηθήματα 2025
|15.868.439,58
|18.362
|Δασεργάτες 2025
|648,60
|2
|Αποκλειστικές Νοσοκόμοι 2025
|9.775,94
|15
Δ. Ειδικά προγράμματα απασχόλησης
|
Τίτλος
|Δαπάνη (€)
|Ωφελούμενοι
|Πρόγραμμα 1.135 ανέργων στον τομέα υγείας
|377.036,25
|433
|100 άνεργοι σε πυρόπληκτες περιοχές Αττικής
|39.638,37
|4