Οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης θα συζητήσουν στις 16 Φεβρουαρίου πώς θα ενισχύσουν τον παγκόσμιο ρόλο του ευρώ και την οικονομική ασφάλεια της Ευρώπης μέσω της έκδοσης σταθερών κρυπτονομισμάτων (stablecoins) σε ευρώ και περισσότερου κοινού χρέους της ΕΕ, σύμφωνα με έγγραφο που συντάχθηκε ενόψει της συνεδρίασης. Το έγγραφο, το οποίο είδε το Reuters, συντάχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το εκτελεστικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δημοσιεύεται σε μια περίοδο που η παγκόσμια οικονομία πλήττεται από εμπορικές εντάσεις, αμφιβολίες για τη θέση του δολαρίου ως ασφαλές καταφύγιο αλλά και από τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις στις τεχνολογίες πληρωμών.

"Αντιμέτωπη με τον κίνδυνο το παγκόσμιο νομισματικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα να χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο σαν όπλο η ΕΕ πρέπει να δράσει για να ενισχύσει την οικονομική και χρηματοπιστωτική της ασφάλεια και την ικανότητά της να προωθεί τα δικά της συμφέροντα", σημειώνεται στο έγγραφο.

Αποθεματικό νόμισμα

Το ευρώ, το οποίο χρησιμοποιείται πλέον από 21 από τις 27 χώρες μέλη της ΕΕ, είναι το δεύτερο μεγαλύτερο αποθεματικό νόμισμα στον κόσμο μετά το αμερικανικό δολάριο, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 20% των παγκόσμιων συναλλαγματικών αποθεμάτων, σε σύγκριση με το 60% του δολαρίου. Στο έγγραφο προς τους υπουργούς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει ότι μια ισχυρότερη θέση για το ευρώ θα βοηθούσε την παγκόσμια χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τις εμπορικές και χρηματοοικονομικές σχέσεις της ΕΕ, θα ενίσχυε την ικανότητα της ΕΕ να υπερασπίζεται τις αξίες της και θα βοηθούσε σε μια πιο αποτελεσματική πολιτικής κυρώσεων της ΕΕ.

Θα προστάτευε επίσης την οικονομία της από εξωτερικές πιέσεις και θα μείωνε το κόστος χρηματοδότησης και την έκθεση σε συναλλαγματικούς κινδύνους για τις επιχειρήσεις.

Η Επιτροπή αναφέρει ότι οι κυβερνήσεις της ΕΕ θα πρέπει να εξετάσουν την πιθανότητα έκδοσης ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων σε ευρώ, όπως σταθερά κρυπτονομίσματα, tokenised deposits και ψηφιακά νομίσματα κεντρικής τράπεζας (central bank digital currencies - CBDC) και να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους που σχετίζονται με τα σταθερά κρυπτονομίσματα που υποστηρίζονται από ξένο νόμισμα.

Αυτά τα μέσα σε ευρώ αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 1% της ταχέως αναπτυσσόμενης αγοράς των σταθερών κρυπτονομισμάτων, η οποία κυριαρχείται πλήρως από περιουσιακά στοιχεία σε δολάρια. Αυτό δημιουργεί τον κίνδυνο να ρέουν κεφάλαια από την Ευρώπη προς τις ΗΠΑ, τροφοδοτώντας τη ζήτηση για αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία εις βάρος των ευρωπαϊκών, όπως αναφέρουν αξιωματούχοι της ΕΕ.

Εμβάθυνση της αγοράς χρέους

Οι κυβερνήσεις της ΕΕ θα πρέπει επίσης να επιδιώξουν την εμβάθυνση της αγοράς χρέους σε ευρώ μέσω "έκδοσης ομολόγων της ΕΕ για την κοινή χρηματοδότηση έργων με σαφή προστιθέμενη αξία" και ενθαρρύνοντας εταιρείες και κυβερνήσεις εκτός της Ευρωζώνης να εκδίδουν χρέος σε ευρώ, σημειώνεται στο έγγραφο.

Οι αγορές εκτιμάται ότι θα δουν ευνοϊκά περισσότερες εκδόσεις κοινού χρέους της ΕΕ, ενός περιουσιακού στοιχείου με αξιολόγηση "ΑΑΑ", αλλά η Γερμανία και ορισμένες άλλες χώρες της βόρειας Ευρώπης διστάζουν ή αντιτίθενται, όπως σημειώνει το Reuters. Περίπου 1 τρισ. ευρώ κοινό χρέος της ΕΕ που έχει εκδοθεί από διάφορα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα βρίσκεται στις παγκόσμιες αγορές, σε σύγκριση με περίπου 27 τρισ. δολ. χρέους των ΗΠΑ, γεγονός που καθιστά το χρέος της ΕΕ πολύ λιγότερο ρευστό και λιγότερο ελκυστικό για τους μεγάλους επενδυτές.

Το έγγραφο που ετοιμάστηκε για τους υπουργούς Οικονομικών αναφέρει επίσης ότι το ευρώ θα διαδραματίσει επίσης μεγαλύτερο παγκόσμιο ρόλο εάν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προσφέρει περισσότερες διμερείς ρυθμίσεις για τη ρευστότητα σε τρίτες χώρες. Η ΕΚΤ εργάζεται ήδη πάνω σε αυτό, δήλωσαν τρεις πηγές στο Reuters.

Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε επίσης αυτή την Πέμπτη ότι η κεντρική τράπεζα θα παρουσιάσει στους ηγέτες της ΕΕ που θα συναντηθούν στις 12 Φεβρουαρίου μια λίστα ελέγχου "σημαντικών μεταρρυθμίσεων" που απαιτούνται για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας "και για την πραγματική απελευθέρωση του ταλέντου της Ευρώπης", όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.

Άρση των εμποδίων στο εμπόριο και τις επενδύσεις

Η ευρωπαϊκή αναπτυξιακή βοήθεια και τα δάνεια προς τρίτες χώρες θα πρέπει επίσης να γίνονται σε ευρώ και οι ευρωπαϊκές εταιρείες θα πρέπει να επιδιώκουν να τιμολογούν τις εμπορικές συναλλαγές πετρελαίου, φυσικού αερίου, πρώτων υλών, αμυντικού και μεταφορικού εξοπλισμού σε ευρώ, σημειώνεται στο έγγραφο.

Η Ευρώπη θα πρέπει επίσης να δημιουργήσει το δικό της σύστημα πληρωμών για να γίνει ανεξάρτητη από τις Visa και Mastercard, οι οποίες κυριαρχούν πλήρως στις ηλεκτρονικές πληρωμές στην ΕΕ των 27.

Παράλληλα, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για να ενισχύσουν την οικονομία τους και να καταστήσουν την Ευρώπη ένα πιο ελκυστικό μέρος για επενδύσεις θα πρέπει να άρουν τα εμπόδια στο εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών μεταξύ των χωρών της ΕΕ και να δημιουργήσουν ένα ενιαίο νομικό, φορολογικό και εργατικό δίκαιο που θα είναι το ίδιο για όλες τις εταιρείες που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε ολόκληρο το μπλοκ.

Οι κυβερνήσεις θα πρέπει επίσης να κινηθούν γρήγορα για να επιτρέψουν την ελεύθερη ροή κεφαλαίων σε ολόκληρη την ΕΕ, εναρμονίζοντας τους κανόνες επενδύσεων, εμπορίου, φορολογίας και εποπτείας, σημειώνεται στο έγγραφο. Αυτό θα ενθάρρυνε περίπου 10 τρισ. ευρώ από αποταμιεύσεις που τώρα βρίσκονται σε ατομικούς λογαριασμούς καταθέσεων να επενδυθούν με πιο παραγωγικούς τρόπους, κυρίως για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης εταιρειών.

Τέλος, το έγγραφο αναφέρει ότι οι υπουργοί Οικονομικών θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να καταστήσουν τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM) – το ταμείο διάσωσης της Ευρωζώνης ύψους 500 δισ. ευρώ – ένα θεσμικό όργανο της ΕΕ αντί για εταιρεία που ανήκει στις κυβερνήσεις της Ευρωζώνης, και να του επιτρέψουν να χειρίζεται όλες τις εκδόσεις χρέους της ΕΕ.