Οι ανατιμήσεις που «φουσκώνουν» τον λογαριασμό για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι

Ακριβότερο, αλλά χωρίς τις εκρηκτικές αυξήσεις των προηγούμενων ετών, αναμένεται φέτος το χριστουγεννιάτικο τραπέζι για τα ελληνικά νοικοκυριά. Σύμφωνα με την ετήσια αποτύπωση της αγοράς, το κόστος για ένα πλήρες γιορτινό τραπέζι έξι έως οκτώ ατόμων εκτιμάται ότι θα κυμανθεί από 111,97 έως 160,03 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 3,6% έως 7,1% σε σύγκριση με τα περσινά Χριστούγεννα.

Η εικόνα προκύπτει από επιτόπια έρευνα τιμών σε όλη τη χώρα, με στοιχεία τόσο από μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ όσο και από παραδοσιακά κρεοπωλεία, ζαχαροπλαστεία και αγορές, όπως η Βαρβάκειος. Το μεγάλο εύρος τιμών αντανακλά τις διαφορές ποιότητας, προέλευσης και τύπου καταστήματος, αλλά και τις αποκλίσεις που εξακολουθούν να υπάρχουν μεταξύ τοπικών αγορών.

Τα κρέατα οδηγούν τις αυξήσεις

Το μεγαλύτερο βάρος στο φετινό κόστος προέρχεται και πάλι από τα κρέατα, τα οποία αποτελούν τον «πρωταγωνιστή» του γιορτινού τραπεζιού. Το αρνί εμφανίζει τη μεγαλύτερη ετήσια άνοδο τιμής, με αύξηση 18,2%, ακολουθεί το μοσχάρι με 16,7%, ενώ και η παραδοσιακή γαλοπούλα καταγράφει άνοδο 11% σε σχέση με το 2024.

Οι ανατιμήσεις αυτές αποδίδονται στο αυξημένο κόστος παραγωγής και εκτροφής, στις ζωοτροφές, αλλά και στις πιέσεις που συνεχίζουν να δέχονται οι εισαγωγές, παρά τη σχετική αποκλιμάκωση του πληθωρισμού.

Μικρές «ανάσες» σε βασικά προϊόντα

Στον αντίποδα, ορισμένα βασικά είδη παρουσιάζουν ήπια υποχώρηση τιμών, λειτουργώντας ως μικρή αντιστάθμιση στο συνολικό κόστος. Οι ντομάτες εμφανίζονται φθηνότερες κατά 4,5%, το ελαιόλαδο κατά 4%, ενώ τα αναψυκτικά σημειώνουν μείωση 2,9% σε σχέση με πέρυσι.

Παρά τις μειώσεις αυτές, οι οποίες αντανακλούν καλύτερες συνθήκες προσφοράς και εν μέρει ομαλοποίηση της αγοράς, δεν επαρκούν για να «σβήσουν» τις αυξήσεις στα βασικά πρωτεϊνούχα προϊόντα.

Τι σημαίνει αυτό για τα νοικοκυριά

Στην πράξη, το φετινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι παραμένει μια σημαντική οικονομική δαπάνη, ειδικά για οικογένειες με περιορισμένο διαθέσιμο εισόδημα. Αν και η άνοδος είναι σαφώς πιο συγκρατημένη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, το τελικό ποσό εξακολουθεί να πιέζει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, ιδιαίτερα όταν συνδυάζεται με τις αυξημένες δαπάνες των ημερών για δώρα, μετακινήσεις και θέρμανση.

Η εικόνα της αγοράς δείχνει ότι και φέτος οι καταναλωτές θα αναζητήσουν προσφορές, εναλλακτικές επιλογές και πιο «σφιχτό» προγραμματισμό, ώστε να κρατήσουν το κόστος του γιορτινού τραπεζιού εντός αντοχών – χωρίς, ωστόσο, να λείψουν τα βασικά εδέσματα από το χριστουγεννιάτικο τραπέζι.