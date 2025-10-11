Κλιμακώνεται ο εμπορικός πόλεμος ΗΠΑ - Κίνας

Μετά την ανακοίνωση της Κίνας ότι θα επιβάλει σαρωτικούς ελέγχους στις εξαγωγές από την 1η Νοεμβρίου 2025, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον θα λάβει αντίμετρα την ίδια ημέρα.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε ότι η Κίνα σχεδιάζει να επιβάλει περιορισμούς στις εξαγωγές «σχεδόν σε κάθε προϊόν που κατασκευάζει, ακόμη και σε ορισμένα που δεν κατασκευάζει», χαρακτηρίζοντας την απόφαση «πρωτοφανές βήμα στο διεθνές εμπόριο και ηθικό σκάνδαλο».

«Σε απάντηση σε αυτή την ενέργεια, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιβάλουν δασμούς 100% σε όλα τα προϊόντα από την Κίνα, επιπλέον των υφιστάμενων, με ισχύ από την 1η Νοεμβρίου 2025. Την ίδια ημερομηνία θα τεθούν επίσης σε ισχύ νέοι έλεγχοι εξαγωγών σε κρίσιμο λογισμικό», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Τραμπ ολοκλήρωσε τη δήλωσή του λέγοντας: «Είναι απίστευτο ότι η Κίνα θα προχωρούσε σε ένα τέτοιο βήμα, αλλά το έκανε - και τώρα γράφεται ιστορία».

Αναλυτικά στην ανάρτησή του αναφέρει:

«Μόλις έγινε γνωστό ότι η Κίνα έχει υιοθετήσει μια εξαιρετικά επιθετική στάση στον τομέα του εμπορίου, αποστέλλοντας μια εξαιρετικά εχθρική επιστολή στον κόσμο, στην οποία δηλώνει ότι από την 1η Νοεμβρίου 2025 θα επιβάλει ελέγχους εξαγωγών μεγάλης κλίμακας σε σχεδόν όλα τα προϊόντα που κατασκευάζει, καθώς και σε ορισμένα που δεν κατασκευάζει η ίδια.

Αυτό επηρεάζει ΟΛΕΣ τις χώρες, χωρίς εξαίρεση, και ήταν προφανώς ένα σχέδιο που είχε καταστρωθεί από την Κίνα πριν από χρόνια. Είναι κάτι απολύτως ανήκουστο στο διεθνές εμπόριο και αποτελεί ηθική ντροπή στις σχέσεις με άλλες χώρες.

Με βάση το γεγονός ότι η Κίνα έχει λάβει αυτή την άνευ προηγουμένου θέση, και μιλώντας μόνο για τις ΗΠΑ και όχι για άλλες χώρες που απειλήθηκαν με παρόμοιο τρόπο, από την 1η Νοεμβρίου 2025 (ή νωρίτερα, ανάλογα με τυχόν περαιτέρω ενέργειες ή αλλαγές που θα λάβει η Κίνα), οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα επιβάλουν δασμό 100% στην Κίνα, επιπλέον των δασμών που πληρώνουν σήμερα. Επίσης, από την 1η Νοεμβρίου, θα επιβάλουμε ελέγχους στις εξαγωγές για κάθε είδους κρίσιμο λογισμικό.

Είναι αδύνατο να πιστέψει κανείς ότι η Κίνα θα είχε λάβει ένα τέτοιο μέτρο, αλλά το έκαναν, και τα υπόλοιπα είναι Ιστορία. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!»

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι δεν υπάρχει λόγος να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, σε δύο εβδομάδες στη Νότια Κορέα, όπως είχε προγραμματιστεί, προσθέτοντας σε ανάρτησή του στο Truth Social ότι οι ΗΠΑ υπολογίζουν μια τεράστια αύξηση των δασμών στις κινεζικές εισαγωγές.

Ο Τραμπ είπε ότι η Κίνα έχει στείλει επιστολές σε χώρες σε όλο τον κόσμο δηλώνοντας πως σχεδιάζει να επιβάλει περιορισμούς στις εξαγωγές για κάθε στοιχείο παραγωγής που σχετίζεται με τις σπάνιες γαίες.

«Κανείς δεν έχει ξαναδεί κάτι τέτοιο, αλλά ουσιαστικά θα ‘μπλοκάρει’ τις αγορές και θα κάνει τη ζωή δύσκολη σχεδόν σε κάθε χώρα του κόσμου - ειδικά για την Κίνα», ανέφερε στην ανάρτησή του στο Truth Social.

Πρόσθεσε επίσης ότι δεν έχει μιλήσει με τον Σι Τζινπίνγκ, καθώς «δεν υπάρχει λόγος να το κάνει».

Η Κίνα απαντά στα αμερικανικά πλοία με επιπλέον λιμενικά τέλη

Περνώντας στην αντεπίθεση, η Κίνα ανακοίνωσε την Παρασκευή το πρωί ότι θα επιβάλει «ειδικά» λιμενικά τέλη στα αμερικανικά πλοία που φτάνουν στα λιμάνια της, σε αντίποινα για παρόμοια μέτρα που ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ τον Απρίλιο.

Τα τέλη αυτά θα αρχίσουν να ισχύουν από την Τρίτη και αφορούν τα πλοία που ανήκουν σε αμερικανικές εταιρείες, αυτά που ναυλώνουν αμερικανικές εταιρείες και όσα έχουν ναυπηγηθεί στις ΗΠΑ ή πλέουν υπό αμερικανική σημαία, επεσήμανε το κινεζικό υπουργείο Μεταφορών σε ανακοίνωσή του.

Τα αμερικανικά πλοία που ελλιμενίζονται στην Κίνα θα πρέπει να καταβάλλουν 400 γιουάν (48 ευρώ) ανά τόνο καθαρής χωρητικότητας. Το ποσό θα αυξηθεί στα 640 γιουάν (78 ευρώ) από τον Απρίλιο, ενώ θα αυξάνεται κάθε χρόνο ως το 2028.

Αυτά τα «ειδικά λιμενικά τέλη» θα ισχύουν εφάπαξ για κάθε ταξίδι προς την Κίνα και όχι για κάθε κινεζικό λιμάνι στο οποίο θα σταθμεύει το πλοίο, ενώ δεν θα επιβάλλονται περισσότερες από πέντε χρεώσεις ετησίως, διευκρίνισε το υπουργείο.

Το μέτρο αυτό τίθεται σε ισχύ την ιδία ημέρα με ένα αντίστοιχο που έχουν υιοθετήσει οι αμερικανικές αρχές.

Οι ΗΠΑ θα επιβάλλουν επιπλέον λιμενικά τέλη σε πλοία που έχουν κατασκευαστεί στην Κίνα ή τα οποία εκμεταλλεύονται κινεζικές εταιρείες και ελλιμενίζονται στη χώρα.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Μεταφορών της Κίνας χαρακτήρισε την απόφαση του Πεκίνου «θεμιτή κίνηση για την προστασία των νόμιμων δικαιωμάτων και συμφερόντων των κινεζικών ναυτιλιακών εταιρειών».

«Καλούμε τις Ηνωμένες Πολιτείες να διορθώσουν χωρίς καθυστέρηση τις ενέργειές τους και να τερματίσουν τους παράλογους περιορισμούς στη ναυτιλιακή βιομηχανία της Κίνας», δήλωσε.