Οι ανησυχίες για τον επερχόμενο προϋπολογισμό της Βρετανίας ασκούν σημαντική πίεση στη λίρα στερλίνα, ενώ η Bank of America (BofA) προχωρά σε μείωση των προβλέψεών της για το νόμισμα, αναφέρει σε δημοσίευμά του το investing. Η τράπεζα σημειώνει ότι η αύξηση των ασφαλίστρων προθεσμιών και η μεταβλητότητα της ισοτιμίας GBP/USD αποκαλύπτουν την «Αχίλλειο Πτέρνα» της βρετανικής οικονομίας, ενόψει της ανακοίνωσης του προϋπολογισμού στις 26 Νοεμβρίου.

Το sell-off στην παγκόσμια αγορά ομολόγων υπογραμμίζει την ευπάθεια της λίρας, με τις πρόσφατες αναταράξεις να εμφανίζονται χωρίς νέες οικονομικές πληροφορίες.

Οι αναλυτές της BofA επισημαίνουν ότι η αρνητική συσχέτιση μεταξύ της λίρας και των αποδόσεων του 10ετούς ομολόγου Gilt δημιουργεί αντίξοες συνθήκες για το νόμισμα, παρά τις βελτιώσεις στα οικονομικά δεδομένα του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η τράπεζα αναθεώρησε τις προβλέψεις της για τις ισοτιμίες: EUR/GBP στο 0,86 μέχρι το τέλος του 2025, από 0,83, και GBP/USD στο 1,40 από 1,45 δολάρια. Για το 2026, η πρόβλεψη για το GBP/USD μειώθηκε στα 1,51 δολάρια από 1,58 δολάρια.

Η τράπεζα σημειώνει ότι ένας συνδυασμός περικοπών δαπανών και αυξήσεων φόρων μπορεί να είναι πιο αποδεκτός από τις αγορές, ενώ η δημοσιονομική αυστηρότητα, αν και ενδέχεται να επιβραδύνει την ανάπτυξη, δεν θα επηρεάσει απαραίτητα αρνητικά τη λίρα.

Πέρα από το 2026, η BofA προβλέπει περιορισμένη, αλλά σταδιακή, ανοδική πορεία της λίρας έναντι του ευρώ, στηριζόμενη στη βελτίωση της παγκόσμιας ανάπτυξης και στον χαμηλότερο πληθωρισμό.

Παράλληλα, η UBS διατηρεί πτωτική στάση για τη λίρα, επιβεβαιώνοντας τον στόχο της για EUR/GBP στο 0,8800 μέχρι το τέλος του έτους. Η τράπεζα επικαλείται τις ανησυχίες για τον προϋπολογισμό και την αναμενόμενη αύξηση φόρων ως καθοριστικούς παράγοντες, ενώ υπογραμμίζει ότι η χαλάρωση των δημοσιονομικών κανόνων μπορεί να αποσταθεροποιήσει την αγορά χρυσού.

Η UBS αναγνωρίζει ως πιθανή στήριξη για το EUR/GBP το χαμηλό των 0,8650, αλλά παραμένει επιφυλακτική σχετικά με περαιτέρω αλλαγές στις προβλέψεις λόγω των πολιτικών κινδύνων που μπορεί να επηρεάσουν το ευρώ.