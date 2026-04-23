ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΔΕΛΦΩΝ

Η μετεξέλιξη της αστικής κινητικότητας, η αύξηση των απαιτήσεων στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και η προσπάθεια εκσυγχρονισμού των δημοσίων και των ιδιωτικών φορέων βρέθηκαν στο επίκεντρο του 11oυ Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, που πραγματοποιείται στους Δελφούς 22- 25 Απριλίου.

Ο κ. Στέλιος Σακαρέτσιος, Γενικός Γραμματέας Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στάθηκε στη σημασία της συλλογής και της αξιοποίησης των δεδομένων μέσω ενός κεντρικού πληροφοριακού συστήματος, το οποίο δίνει εικόνα σε πραγματικό χρόνο για την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου.

«Αυτά τα δεδομένα πλέον είναι στον πυρήνα της πολιτικής μας και τα αξιοποιούμε για να βελτιστοποιούμε τον συγκοινωνιακό έργο και στους λίγους μήνες που έχει αλλάξει η νοοτροπία με την οποία δουλεύουμε, έχουμε πολύ μετρήσιμα αποτελέσματα. Να πω χαρακτηριστικά ότι στο κέντρο της Αθήνας, στις γραμμές υψηλής ζήτησης, έχουμε βελτίωση στις χρονοαποστάσεις κατά 13% στις ώρες αιχμής», τόνισε ο κ. Σακαρέτσιος.

Σημείωσε ότι ο κόσμος θα αγκαλιάσει τα μέσα μαζικής μεταφοράς όλο ένα και περισσότερο, όσο ενισχύεται η αξιοπιστία και αναβαθμίζεται η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. «Μια σημαντική πρόκληση είναι να συνδέσουμε και το “τελευταίο μίλι”. Δηλαδή, ο εργαζόμενος που χρησιμοποιεί το μετρό να βρίσκει, κατά την άφιξή του, συγχρονισμένη λεωφορειακή σύνδεση προς τον επόμενο προορισμό του», ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών.

Υπογράμμισε ότι όσο το επιβατικό κοινό αισθάνεται ότι ο ΟΑΣΑ του παρέχει ολοένα και πιο αξιόπιστες υπηρεσίες, τόσο αυτό θα οδηγεί και σε αύξηση των επικυρώσεων και, κατ’ επέκταση, τα έσοδα της εταιρείας. Σε αυτή την κατεύθυνση βοηθάει και ο οκταπλασιασμός των ελέγχων, προκειμένου να κλείσει μια μεγάλη πληγή που είχαν οι αστικές συγκοινωνίες για πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή τη μη επικύρωση των εισιτηρίων. Ο κ. Σακαρέτσιος αναφέρθηκε στη μεγάλη συμβολή του το Railgov.gr. για τον εκσυγχρονισμό του σιδηρόδρομου, στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας μετασχηματισμού του ΟΣΕ.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, που συντόνισε ο κ. Φώτης Φωτεινός, Δημοσιογράφος και Διευθυντής Σύνταξης του metaforespress.gr, ο κ. Αντώνιος Κεραστάρης, Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΑΣΑ, υποστήριξε ότι κάθε μέρα στην Αττική οι δημόσιες συγκοινωνίες μεταφέρουν περίπου 1,2 εκατομμύρια επιβάτες, με 1. 200 λεωφορεία και 65 συρμούς του μετρό, ανάλογα με την ημέρα. «Το μεγάλο στοίχημα είναι πώς, βελτιώνοντας καθημερινά τη λειτουργία μας, θα ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη του πολίτη της Αθήνας. Όσο ενισχύεται αυτή η εμπιστοσύνη, τόσο βελτιώνεται η ποιότητα των υπηρεσιών και διευκολύνεται η κυκλοφορία στην Αττική», τόνισε.

Ενδεικτικά, οι πρώτοι τρεις μήνες του 2026 παρουσιάζουν σημαντική βελτίωση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, τόσο ως προς τα έσοδα όσο και ως προς τις επικυρώσεις, με αύξηση που υπερβαίνει το 10%. Ανέφερε ότι ο Οργανισμός βρίσκεται στην αρχή ενός ενάρετου κύκλου, έχοντας ήδη υλοποιήσει τα πρώτα βήματα σε επίπεδο υποδομών, ενώ τα επόμενα χρόνια αναμένονται πιο χειροπιαστά αποτελέσματα. Εξήγησε ότι η Αττική είναι μια περιοχή που αλλάζει δημογραφικά και αλλάζει και γεωγραφικά, είναι μια περιοχή με ένα γεωγραφικό αποτύπωμα πολύ μεγαλύτερο από τον αριθμό των κατοίκων που πραγματικά έχει. «Αυτό λοιπόν εμάς μας κάνει συνέχεια να αναθεωρούμε στρατηγικές, πρακτικές, δρομολόγια και προτεραιότητες» σημείωσε ο κ . Κεραστάρης, προσθέτοντας ότι στον σχεδιασμό λαμβάνεται πλέον υπόψη και η έντονη τουριστική δραστηριότητα της Αθήνας για περίπου 10,5 μήνες τον χρόνο.

Επισήμανε ότι δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο να επανασχεδιάζονται χρόνοι και διαδρομών των μέσων, ενώ αναφέρθηκε και στη συμβολή των 1. 076 καινούργιων λεωφορείων, μια τεράστια επένδυση που αλλάζει και εκσυγχρονίζει τον στόλο των λεωφορείων στους δρόμους της Αθήνας.

Σύμφωνα με την κυρία Σαρίτα Βαρούχ, Γενική Διευθύντρια της UBER Ελλάδας, η συζήτηση για την κινητικότητα είναι στην ουσία μια συζήτηση για το μέλλον των πόλεών μας. «Στην Ελλάδα, βλέπουμε ήδη τι γίνεται εφικτό όταν οι ψηφιακές πλατφόρμες και ο κλάδος των ταξί λειτουργούν συντονισμένα: περισσότερη διαθεσιμότητα, μεγαλύτερη αξιοπιστία, καλύτερη εμπειρία για όλους - επιβάτες και οδηγούς-. Ο στόχος από εδώ και πέρα είναι να μετατρέψουμε αυτή τη δυναμική σε δομή — με σύγχρονο ρυθμιστικό πλαίσιο και πραγματική συνεργασία. Για εμάς, η επιτυχία έχει συγκεκριμένο περιεχόμενο: καλύτερη καθημερινότητα για τους πολίτες, ουσιαστικές ευκαιρίες για τους οδηγούς και πόλεις που λειτουργούν πιο έξυπνα».

Ο κ. Κώστας Πετρούτσος, Διευθύνων Σύμβουλος της Ayvens Ελλάδας υπογράμμισε ότι την τελευταία επταετία η αγορά του leasing έχει υπερδιπλασιαστεί. Αύξηση που δεν αφορά μόνο στα εταιρικά οχήματα, τα οποία εξακολουθούν να αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του leasing, αλλά και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους ιδιώτες.

«Υπάρχει μια πολύ μεγάλη στροφή από την ιδιοκτησία στη χρήση. Παρουσιάζουμε τη μεγαλύτερη αύξηση από όλες τις χώρες της Ευρώπης στην υιοθέτηση αυτού του τρόπου μετακίνησης. Είναι εντυπωσιακό, ιδιαίτερα όταν έχουμε να κάνουμε με μια χώρα που έχει το πιο γερασμένο στόλο στην Ευρώπη», τόνισε ο κ. Πετρούτσος, χαρακτηρίζοντας ως μεγάλη πρόκληση για την εταιρεία να συμμετέχει στον εκσυγχρονισμό του στόλου των αυτοκινήτων που κυκλοφορούν στην Ελλάδα.

Σημείωσε ότι το ποσοστό των ιδιωτών αυξάνεται σταθερά, με το χαρτοφυλάκιο της Ayvens Ελλάδας να καταγράφει μια αύξηση περίπου 10 με 12% κάθε χρόνο. Ποσοστό που μπορεί να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο, αν αναλογιστεί κανείς ότι στην Ελλάδα υπάρχουν 5 εκατομμύρια γηρασμένα αυτοκίνητα.

Η κυρία Jovana Jovic, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Volvo Car Hellas επισήμανε πως το ευρωπαϊκό αυτοκινητοβιομηχανικό τοπίο διέρχεται μια σημαντική μεταμόρφωση. «Οφείλεται κυρίως στην πολύ μεγάλη ανάγκη για απαλλαγή από τον άνθρακα και για την εύρεση καλύτερων περιβαλλοντικών λύσεων. Αλλά και σε μια πολύ γρήγορη ανάπτυξη οχημάτων που καθορίζονται από λογισμικό. Αυτοί είναι οι δύο κύριοι παράγοντες που οδηγούν τη μεταμόρφωση» τόνισε η κυρία Jovic.

Υπογράμμισε ότι τα plug-in υβριδικά οχήματα σημειώνουν σημαντική ανάπτυξη στην Ελλάδα, καταγράφοντας αύξηση 40% σε ετήσια βάση. Όσον αφορά στα οχήματα που καθορίζονται από λογισμικό, η κυρία Jovic εξήγησε ότι πρόκειται για μια προηγμένη τεχνολογία, που θα βοηθήσει στον σχεδιασμό της υποδομής φόρτισης και των αναγκών φόρτισης. Όσον αφορά τη Volvo, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρείας, τόνισε ότι τα αυτοκίνητά της εταιρείας σχεδιάζονται πάνω σε τρεις βασικούς άξονες: την ηλεκτροκίνηση, την ασφάλεια και τη βιωσιμότητα.