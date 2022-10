Νόμπελ Οικονομίας: Στους Μπερνάνκι, Ντάιαμοντ και Ντίμπβιγκ το βραβείο

Οι Μπεν Μπερνάνκι, Ντάγκλας Ντάιαμοντ και Φίλιπ Ντίμπβιγκ τιμήθηκαν σήμερα με το βραβείο Νόμπελ Οικονομίας 2022 «για τις έρευνές τους σχετικά με τις τράπεζες και τις οικονομικές κρίσεις», ανακοίνωσε σήμερα η Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών.

Το βραβείο είναι το τελευταίο από τα φετινά Νόμπελ και συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 10 εκατομμυρίων κορωνών Σουηδίας.

«Ο Μπεν Μπερνάνκι σε μια έρευνά του 1983 έδειξε με στατιστική ανάλυση και ιστορικές πηγές, ότι οι τραπεζικές κινήσεις οδήγησαν σε χρεοκοπίες τραπεζών και αυτός ήταν ο μηχανισμός που μετέτρεψε μια σχετικά συνηθισμένη ύφεση στην ύφεση της δεκαετίας του '30, την πιο δραματική στον κόσμο και σοβαρή κρίση που έχουμε δει στη σύγχρονη ιστορία», δήλωσε ο Τζον Χάσλερ, μέλος της επιτροπής για το Νόμπελ Οικονομικών.

Η τριάδα σχετίζεται με προσωπικότητες όπως ο Πολ Κρούγκμαν και ο Μίλτον Φρίντμαν, προηγούμενοι νικητές του βραβείου.

Η πλειοψηφία των προηγούμενων βραβευθέντων ήταν από τις ΗΠΑ, ενώ μόνο δύο γυναίκες έχουν κερδίσει, η Έλινορ Όστρομ το 2009 και η Έστερ Ντάφλο το 2019.

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2022 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel to Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond and Philip H. Dybvig “for research on banks and financial crises.”#NobelPrize pic.twitter.com/cW0sLFh2sj