Νέος κύκλος παροχών στον ορίζοντα: Πού ποντάρει το οικονομικό επιτελείο για μέτρα έως το 2027

Με τον Προϋπολογισμό της νέας χρονιάς να μπαίνει στην πιο κρίσιμη φάση εκτέλεσής του, το οικονομικό επιτελείο δεν περιορίζεται στις φοροελαφρύνσεις που εφαρμόζονται ήδη από την 1η Ιανουαρίου. Αντιθέτως, προετοιμάζει ένα δεύτερο, ευρύτερο πακέτο παρεμβάσεων που εκτείνεται χρονικά έως και το 2027 και στοχεύει τόσο στα νοικοκυριά όσο και στην επιχειρηματική δραστηριότητα.

Στο τραπέζι βρίσκονται μειώσεις φόρων για ιδιοκτήτες ακινήτων, επαγγελματίες και επιχειρήσεις, περαιτέρω αποκλιμάκωση ασφαλιστικών εισφορών, αλλά και άμεσες ενισχύσεις εισοδήματος για εργαζόμενους και συνταξιούχους. Για ορισμένες κατηγορίες, το ετήσιο όφελος ενδέχεται να ισοδυναμεί ακόμη και με έναν επιπλέον μισθό.

Η υλοποίηση του σχεδιασμού, ωστόσο, εξαρτάται από δύο βασικές προϋποθέσεις: τη διατήρηση ισχυρών πρωτογενών πλεονασμάτων το 2025 και την απόδοση νέων εσόδων το 2026 από τη συστηματικότερη καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, κυρίως στον χώρο των ακινήτων.

Τα χρονοδιαγράμματα και τα «στοιχήματα»

Το πλαίσιο των κυβερνητικών προθέσεων σκιαγράφησε πρόσφατα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ξεκαθαρίζοντας ότι οι επόμενες μειώσεις φόρων και εισφορών δεν θα είναι οριζόντιες, αλλά θα συνδέονται άμεσα με μετρήσιμα αποτελέσματα στον περιορισμό της φοροδιαφυγής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πλέγμα των παρεμβάσεων αναπτύσσεται σε τρεις βασικούς άξονες.

Το Πάσχα η πρώτη... δοκιμασία - Στα σκαριά έκτακτη ενίσχυση των συνταξιούχων

Το πρώτο τεστ αναδιανομής τοποθετείται χρονικά γύρω στο Πάσχα. Αν τα στοιχεία του υπερπλεονάσματος του 2025 επιβεβαιωθούν τον Μάρτιο, η κυβέρνηση εξετάζει την παροχή έκτακτης ενίσχυσης στους συνταξιούχους.

Στο τραπέζι βρίσκονται δύο σενάρια: είτε ένα εφάπαξ βοήθημα περίπου 250 ευρώ για χαμηλοσυνταξιούχους είτε μια πιο μόνιμη παρέμβαση μέσω μείωσης της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ). Η δεύτερη επιλογή θεωρείται διαρθρωτικά πιο δίκαιη, καθώς περιορίζει χρόνιες στρεβλώσεις που «ροκανίζουν» τις ετήσιες αυξήσεις, όμως προϋποθέτει μεγαλύτερο και σταθερό δημοσιονομικό χώρο.

Ένα σενάριο που έχει επίσης πέσει στο τραπέζι -και εφοσον αποφασιστεί θα ανακοινωθεί απο το βήμα της επερχόμενης ΔΕΘ - είναι η αύξηση της σταθερής ενίσχυσης που λαμβάνουν οι απόμαχοι της δουλειάς κάθε Νοέμβριο, καθώς και η αλλαγή του ηλικιακού κριτηρίου που στερεί την παροχή απο τους συνταξιούχους που είναι κάτω των 65 ετών.

Στο επίκεντρο για ακόμη μια φορά τα ακίνητα

Το κύριο πακέτο εξαγγελιών μετατίθεται για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης του 2026, με βασικούς ωφελημένους τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Το οικονομικό επιτελείο επεξεργάζεται νέες μειώσεις στη φορολογία των ενοικίων από το 2027, αυτή τη φορά και για εισοδήματα κάτω των 12.000 ευρώ, όπου εντάσσεται η μεγάλη πλειονότητα των ιδιοκτητών.

Η υλοποίηση του μέτρου συνδέεται άμεσα με την απόδοση των νέων εργαλείων ελέγχου, όπως το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ) και η διασταύρωση δηλώσεων μέσω myDATA και myProperty. Στόχος είναι ο περιορισμός των αδήλωτων μισθωμάτων και η αύξηση των δηλωμένων εσόδων.

Εφόσον τα στοιχεία δείξουν ότι τα «μαύρα» ενοίκια περιορίζονται, εξετάζεται ακόμη και μείωση του συντελεστή φορολόγησης των ενοικίων στο 5%, από 15% σήμερα, κάτι που θα μπορούσε να μεταφραστεί σε όφελος έως και ενός ενοικίου τον χρόνο για εκατομμύρια ιδιοκτήτες.

«Ανάσα» ρευστότητας για επαγγελματίες

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, εκτός από τη μείωση φόρων που θα φανεί στα εκκαθαριστικά του 2027, εξετάζεται και πρόσθετη μείωση της προκαταβολής φόρου. Το μέτρο μπορεί να ανακοινωθεί ακόμη και νωρίτερα, εφόσον το ετρέψουν τα δημοσιονομικά δεδομένα του 2025. Ωστόσο το σενάριο της πλήρους κατάργησης του μέτρου απορρίπτεται κατηγορηματικα απο το οικονομικό επιτελείο καθώς ενα τέτοιο ενδεχόμενο θα στερούσε γύρω στα 5 δις από τον κρατικό κορβανά.

Ετσι, το οικονομικό επιτελείο εξετάζει "ψαλίδισμα" της προκαταβολής φόρου, ουτως ώστε οι επιχειρήσεις να δουν επιπλέον ρευστότητα στα ταμεία τους. Μάλιστα, σύμφωνα με εκτιμήσεις η παρέμβαση αυτή θα μειώσει τις επιβαρύνσεις κατά περίπου 450 εκατ. ευρώ.