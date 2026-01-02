Το νέο φορολογικό περιβάλλον - Τι κερδίζουν φέτος μισθωτοί, συνταξιούχοι, νέοι, νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Το 2026 μπαίνει με σαφή στόχευση στη μείωση των φορολογικών βαρών και στην ενίσχυση των καθαρών εισοδημάτων σε μια σειρά κοινωνικών ομάδων, σε μια προσπάθεια να αντισταθμιστεί η επίμονη ακρίβεια και η πίεση στο διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Οι αλλαγές που θα ισχύσουν από τις αρχές του έτους αφορούν τόσο το σύστημα φορολογίας εισοδήματος όσο και τις αμοιβές των εργαζομένων, ενώ μαζί τους εισάγονται και νέα μέτρα στήριξης νοικοκυριών, επιχειρήσεων, αγροτών και συνταξιούχων.

Μία από τις πιο σημαντικές αλλαγές αφορά τη μεταρρύθμιση της φορολογικής κλίμακας, η οποία επανασχεδιάστηκε με κριτήρια που βασίζονται στην οικογενειακή κατάσταση, την ηλικία αλλά και το ύψος του εισοδήματος. Συγκεκριμένα:

Για εισοδήματα από 10.000 έως 20.000 ευρώ ο φόρος μειώνεται από 22% σε 20%.

Στα 20.000 έως 30.000 ευρώ ο συντελεστής πέφτει στο 26% από 28%.

Στα 30.000 - 40.000 ευρώ μειώνεται στο 34% από 36%.

Για εισοδήματα 40.000 - 60.000 ευρώ εισάγεται νέο μειωμένο επίπεδο 39% από τον προηγούμενο 44%.

Παράλληλα, η ελάφρυνση ενισχύεται για οικογένειες με παιδιά, καθώς με ένα ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα οι συντελεστές μειώνονται επιπλέον, ενώ για πολύτεκνες οικογένειες ή όσους έχουν τέσσερα παιδιά και άνω, ο φόρος μπορεί να μηδενίζεται στα πρώτα επίπεδα εισοδήματος.

Ιδιαίτερα ευνοημένοι είναι οι νέοι έως 30 ετών. Κι αυτό γιατί για όσους είναι έως 25 ετών ο φόρος μηδενίζεται για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ. Στη δε ηλικιακή ομάδα 26 - 30 ετών, ο φόρος για το τμήμα 10.000–20.000 ευρώ περιορίζεται στο 9% από 22% που ήταν την περασμένη χρονιά.

Αυτές οι μειώσεις θα αρχίσουν να φαίνονται άμεσα στις αποδοχές των εργαζομένων από τον Ιανουάριο, καθώς οι φόροι που παρακρατούνται στους μισθούς και τις συντάξεις θα είναι αισθητά χαμηλότεροι.

Παράλληλα με τη φορολογική αναδιάρθρωση, το 2026 έρχεται με αύξηση στον κατώτατο μισθό, που σύμφωνα με τις κυβερνητικές εκτιμήσεις θα ξεκινήσει από τα περίπου 930 ευρώ μηνιαίως και θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Απριλίου 2026. Η αύξηση αυτή θα επεκταθεί και στον εισαγωγικό μισθό των δημοσίων υπαλλήλων, θωρακίζοντας το κατώτατο επίπεδο αμοιβών για όλους τους εργαζομένους.

Οι αυξήσεις στον κατώτατο μισθό αποτελούν μέρος ευρύτερων πολιτικών για στήριξη της εργασίας, σε συνδυασμό με την τόνωση των συλλογικών συμβάσεων και άλλων στοιχείων της αγοράς εργασίας που αναμένεται να διαμορφώσουν πιο ισχυρές συνολικές αμοιβές στο μέλλον.

Την ίδια στιγμή, ο κρατικός προϋπολογισμός του 2026 περιλαμβάνει σειρά πρόσθετων ενισχύσεων. Μερικές από τις βασικές είναι η κοινωνική ενίσχυση 250 ευρώ ετησίως σε συνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες και άτομα με αναπηρία, η επιστροφή ενός μηνιαίου ενοικίου στους δικαιούχους ενοικιαστές, αλλά και η μείωση του φόρου ενοικίων μέσω ενδιάμεσου συντελεστή 25%.

Παράλληλα, το οικονομικό πλάνο του έτους περιλαμβάνει μείωση ΕΝΦΙΑ και ΦΠΑ σε επιλεγμένες περιοχές (π.χ. 30% στον ΦΠΑ σε μικρά νησιά), καθώς και μείωση ασφαλιστικών εισφορών και εκπτώσεις φορολογίας για δαπάνες ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών.

Συνολικά, το οικονομικό επιτελείο εκτιμά ότι οι φορολογικές και εισοδηματικές παρεμβάσεις, μαζί με άλλες πληρωμές και ελαφρύνσεις, θα αποδώσουν περίπου 2,9 δισ. ευρώ σε όφελος των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων μέσα στο 2026.

Πηγές του υπουργείου Οικονομικών επισημαίνουν στο Liberal ότι για τη μεσαία τάξη και τα νοικοκυριά με παιδιά οι νέες φορολογικές κλίμακες σημαίνουν χαμηλότερους φόρους και υψηλότερο καθαρό εισόδημα. Οι νέοι εργαζόμενοι θα δουν ουσιαστική ενίσχυση μέσω της φορολογικής απαλλαγής ή σημαντικής μείωσης φόρου, ενώ οι χαμηλόμισθοι – με την αύξηση του κατώτατου μισθού – θα έχουν μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη.

Ταυτόχρονα, οι ενισχύσεις σε ευάλωτες ομάδες και οι μειώσεις φόρων στην ιδιοκτησία και τη στέγαση θα προσφέρουν πρόσθετη στήριξη σε όσους αντιμετωπίζουν υψηλότερο κόστος ζωής, ενώ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες οι φορολογικές αλλαγές προωθούν πιο ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον.

Το νέο πλαίσιο από το 2026 δεν αποτελεί απλώς μια σειρά μεμονωμένων μέτρων, αλλά μια συνολική αναδιάταξη του φορολογικού και εργασιακού περιβάλλοντος στην Ελλάδα. Συνδυάζει φορολογικές ελαφρύνσεις, αναπροσαρμογές μισθών και νέα κοινωνικά επιδόματα, με στόχο να βελτιώσει τα διαθέσιμα εισοδήματα, να ενισχύσει την απασχόληση και να στηρίξει ειδικές κοινωνικές ομάδες στο μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον.