Νέο φορολογικό νομοσχέδιο: Ποιοι κερδίζουν από το 2026 και πώς «κουμπώνει» με το δημογραφικό

Ένα εκτεταμένο πακέτο φορολογικών και μισθολογικών παρεμβάσεων, με ξεκάθαρη στόχευση τη μεσαία τάξη, τις οικογένειες με παιδιά και τις ακριτικές περιοχές, ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο. Το σχέδιο νόμου «Φορολογική Μεταρρύθμιση για το Δημογραφικό και τη Μεσαία Τάξη – Μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία» ενσωματώνει τις εξαγγελίες της ΔΕΘ και εισάγει μόνιμες αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος, στα ακίνητα, στα τεκμήρια και στη μισθολογική πολιτική ειδικών κλάδων του Δημοσίου.

Από το 2026, το καθαρό διαθέσιμο εισόδημα ενισχύεται οριζόντια, ιδίως για οικογένειες με παιδιά και νέους, ενώ ταυτόχρονα ενεργοποιούνται χωρικές πολιτικές (ΕΝΦΙΑ/ΦΠΑ σε νησιά – μικρούς οικισμούς) και στοχευμένα κίνητρα για στέγη και επενδύσεις. Η μεταρρύθμιση επιχειρεί να συνδέσει τη φορολογία με τον δημογραφικό στόχο, διαχέοντας οφέλη σε μισθωτούς, συνταξιούχους, ιδιοκτήτες και ειδικές ομάδες του Δημοσίου – με σαφή προτεραιότητα στη μεσαία τάξη.

Η νέα κλίμακα φόρου: Μικρότεροι συντελεστές, bonus για παιδιά, ξεχωριστοί κανόνες για νέους

Ο κορμός της μεταρρύθμισης είναι η αναμόρφωση της κλίμακας για μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες. Οι συντελεστές μειώνονται κατά 2 μονάδες στα εισοδήματα 10.000 - 40.000 ευρώ (20%, 26%, 34%), εισάγεται ενδιάμεσος συντελεστής 39% για 40.000–60.000 ευρώ και 44% για το τμήμα άνω των 60.000 ευρώ.

Το καινούργιο στοιχείο είναι η «οικογενειακή» διαφοροποίηση: στο κλιμάκιο 10.000 - 20.000 ευρώ ο φόρος πέφτει στο 18% με ένα παιδί, 16% με δύο, 9% με τρία, ενώ μηδενίζεται για τετράτεκνους και άνω. Στο κλιμάκιο 20.000 - 30.000 ευρώ οι συντελεστές μειώνονται περαιτέρω κατά 2 μονάδες ανά παιδί (ως 16% για πέντε τέκνα).

Παράλληλα, θεσπίζεται ξεχωριστή μεταχείριση για τους νέους: έως 25 ετών μηδενικός φόρος στα πρώτα 20.000 ευρώ, και για 26–30 ετών 9% στο τμήμα 10.000 - 20.000 ευρώ. Οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι θα δουν την ωφέλεια στην παρακράτηση από τον Ιανουάριο του 2026, ενώ οι ατομικές επιχειρήσεις και οι αγρότες με την εκκαθάριση του 2027 (φορολογικό έτος 2026). Συνολικά ωφελούνται περίπου 4 εκατ. φορολογούμενοι.

Ακίνητα: ΕΝΦΙΑ στην περιφέρεια, ενοίκια και ΦΠΑ στα νησιά

Η ακίνητη περιουσία αποκτά ειδικό βάρος στο πακέτο:

ΕΝΦΙΑ στους μικρούς οικισμούς : από το 2026 μείωση 50% και από το 2027 πλήρης απαλλαγή για κύρια κατοικία σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους (εκτός Αττικής, πλην Νήσων). Εξαιρούνται κατοικίες με φορολογητέα αξία άνω των 400.000€. Στον Έβρο το όριο ανεβαίνει στους 1.700 κατοίκους. Το μέτρο αγγίζει περίπου 1 εκατ. δικαιώματα.

: από το 2026 μείωση 50% και από το 2027 πλήρης απαλλαγή για κύρια κατοικία σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους (εκτός Αττικής, πλην Νήσων). Εξαιρούνται κατοικίες με φορολογητέα αξία άνω των 400.000€. Στον Έβρο το όριο ανεβαίνει στους 1.700 κατοίκους. Το μέτρο αγγίζει περίπου 1 εκατ. δικαιώματα. Φόρος στα ενοίκια : εισάγεται ενδιάμεσος συντελεστής 25% για εισόδημα 12.000–24.000€ (σήμερα 15% έως 12.000€ και 35% πάνω από αυτό), ελαφρύνοντας περίπου 161.600 ιδιοκτήτες.

: εισάγεται για εισόδημα 12.000–24.000€ (σήμερα 15% έως 12.000€ και 35% πάνω από αυτό), ελαφρύνοντας περίπου 161.600 ιδιοκτήτες. Μόνιμη τόνωση ακριτικών νησιών : από 1/1/2026 -30% στον ΦΠΑ στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, στη Σαμοθράκη και στα Δωδεκάνησα έως 20.000 κατοίκους (ο γενικός συντελεστής 24% γίνεται πρακτικά 17% και ο 13% γίνεται ~9%).

: από 1/1/2026 στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, στη Σαμοθράκη και στα Δωδεκάνησα έως 20.000 κατοίκους (ο γενικός συντελεστής 24% γίνεται πρακτικά 17% και ο 13% γίνεται ~9%). Στεγαστικό/προσφορά κατοικιών: παρατείνεται για το 2026 η τριετής απαλλαγή φόρου εισοδήματος στα ενοίκια από κλειστά σπίτια που «γυρίζουν» σε μακροχρόνια μίσθωση. Η αναστολή ΦΠΑ στις νέες οικοδομές επεκτείνεται επίσης ως το τέλος του 2026. Επιπλέον, η απαλλαγή «διευρύνεται» για πολύτεκνους: το όριο των 120 τ.μ. αυξάνεται κατά 20 τ.μ. για κάθε παιδί πέραν των δύο. Αν ο ενοικιαστής αποχωρήσει πρόωρα, ο ιδιοκτήτης κρατά την απαλλαγή για το υπόλοιπο της τριετίας εφόσον εκμισθώσει ξανά άπαξ εντός τριμήνου. Ειδικά για εκπαιδευτικούς, υγειονομικούς και ένστολους, αρκεί μίσθωση τουλάχιστον 6 μηνών – υπό τον όρο ότι το ακίνητο δεν περάσει σε βραχυχρόνια μίσθωση μέσα στην τριετία.

Τεκμήρια: Ψαλίδι σε κατοικίες, νέα λογική στα Ι.Χ.

Τα τεκμήρια κατοικίας μειώνονται μεσοσταθμικά κατά 30% - 35% (και οι προσαυξήσεις τιμών ζώνης περιορίζονται), ενώ στα αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν μετά το 2010 ο υπολογισμός περνά στους ρύπους CO₂ (αντί κυβικών), γεγονός που ρίχνει αισθητά την αντικειμενική δαπάνη στα οχήματα κάτω της δεκαετίας. Τα εξαρτώμενα τέκνα με ίδιο εισόδημα εξαιρούνται από το ελάχιστο τεκμήριο 3.000€. Ωφελούνται περίπου 477.000 φορολογούμενοι.

Στοχευμένα φορο-κίνητρα και καταργήσεις τελών

Υπερεκπτώσεις 100% για επενδυτικές δαπάνες στους κλάδους άμυνας και κατασκευής οχημάτων/αεροσκαφών , με ταχεία αδειοδότηση κατά το πρότυπο στρατηγικών επενδύσεων.

για επενδυτικές δαπάνες στους κλάδους και , με ταχεία αδειοδότηση κατά το πρότυπο στρατηγικών επενδύσεων. Κατάργηση τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης 10% από Ιανουάριο 2026 (για νοικοκυριά και επιχειρήσεις). Προβλέπεται ισόποση ετήσια επιχορήγηση για την αναπλήρωση των εσόδων του ΕΚΚΟΜΕΔ.

συνδρομητικής τηλεόρασης 10% από Ιανουάριο 2026 (για νοικοκυριά και επιχειρήσεις). Προβλέπεται ισόποση ετήσια επιχορήγηση για την αναπλήρωση των εσόδων του ΕΚΚΟΜΕΔ. Ηλεκτρονικές συναλλαγές : Παρατείνεται για το 2026 η έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα του 30% των δαπανών προς συγκεκριμένους επαγγελματίες (έως 5.000€), ενώ ιατρικές/οδοντιατρικές/κτηνιατρικές δαπάνες μετρούν διπλά για το ελάχιστο 30% πληρωμών με κάρτα.

: Παρατείνεται για το 2026 η έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα του 30% των δαπανών προς συγκεκριμένους επαγγελματίες (έως 5.000€), ενώ ιατρικές/οδοντιατρικές/κτηνιατρικές δαπάνες μετρούν διπλά για το ελάχιστο 30% πληρωμών με κάρτα. Ελεύθεροι επαγγελματίες: Μειώνεται κατά 50% το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα για όλες τις ατομικές επιχειρήσεις σε οικισμούς εκτός Αττικής έως 1.500 κατοίκους (προστίθενται 176 οικισμοί). Το ίδιο «-50%» ισχύει πανελλαδικά για σχολικά κυλικεία. Εξαιρούνται από το τεκμαρτό νέες μητέρες κατά το έτος γέννησης και τα επόμενα δύο έτη (περίπου 6.000 ωφελούμενες).

Μισθολογικές παρεμβάσεις στο Δημόσιο

Σώματα ασφαλείας : Αναμόρφωση μισθολογίου από Οκτώβριο 2025 και καθιέρωση επιδόματος διοίκησης. Το επίδομα 130€ για Έβρο/ακριτικά νησιά επεκτείνεται και σε αστυνομικούς της ηπειρωτικής μεθορίου.

: Αναμόρφωση μισθολογίου από Οκτώβριο 2025 και καθιέρωση επιδόματος διοίκησης. Το επίδομα 130€ για Έβρο/ακριτικά νησιά επεκτείνεται και σε αστυνομικούς της ηπειρωτικής μεθορίου. ΥΠΕΞ : Αύξηση επιδόματος ειδικών καθηκόντων (120–184€), επέκτασή του σε επιπλέον κλάδους και αύξηση αποζημίωσης διδάκτρων τέκνων. Με ΚΥΑ θα αναπροσαρμοστεί η αποζημίωση υπηρεσίας αλλοδαπής.

: Αύξηση επιδόματος ειδικών καθηκόντων (120–184€), επέκτασή του σε επιπλέον κλάδους και αύξηση αποζημίωσης διδάκτρων τέκνων. Με ΚΥΑ θα αναπροσαρμοστεί η αποζημίωση υπηρεσίας αλλοδαπής. Μηχανικοί/πενταετείς σχολές : Μισθολογική αναγνώριση πτυχίου ως μεταπτυχιακού (προώθηση κατά δύο ΜΚ). Ωφελούμενοι ~5.000 υπάλληλοι (ετήσιο κόστος ~7 εκατ.€).

: Μισθολογική αναγνώριση πτυχίου ως μεταπτυχιακού (προώθηση κατά δύο ΜΚ). Ωφελούμενοι ~5.000 υπάλληλοι (ετήσιο κόστος ~7 εκατ.€). ΔΕΠ/Ερευνητές : Το επίδομα βιβλιοθήκης καθίσταται αφορολόγητο. Αναγνωρίζεται προϋπηρεσία και έργο σε ΑΕΙ/ΕΚ, ανεξαρτήτως συμβατικής μορφής (καλύπτονται και «μπλοκάκια»).

: Το επίδομα βιβλιοθήκης καθίσταται αφορολόγητο. Αναγνωρίζεται προϋπηρεσία και έργο σε ΑΕΙ/ΕΚ, ανεξαρτήτως συμβατικής μορφής (καλύπτονται και «μπλοκάκια»). Σωφρονιστικά : Νέο επίδομα ιδιαίτερων καθηκόντων 100€ και αναμόρφωση του επιδόματος επικίνδυνης/ανθυγιεινής εργασίας με στόχο μεσοσταθμική ενίσχυση 100€.

: Νέο επίδομα ιδιαίτερων καθηκόντων 100€ και αναμόρφωση του επιδόματος επικίνδυνης/ανθυγιεινής εργασίας με στόχο μεσοσταθμική ενίσχυση 100€. Προεδρία της Κυβέρνησης: Διακριτή μισθολογική κατάταξη για Διευθυντές (έναντι Προϊσταμένων).

Τι έπεται με ξεχωριστές ρυθμίσεις

Το νέο μισθολόγιο των Ενόπλων Δυνάμεων θα έρθει με νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ. Η σταδιακή κατάργηση του συμψηφισμού των αυξήσεων με την «προσωπική διαφορά» στις συντάξεις θα νομοθετηθεί μετά την αναλογιστική μελέτη. Προβλέπεται επίσης Ταμείο Καινοτομίας Φαρμάκων (Υπ. Υγείας), απαλλαγές για εισοδήματα από κληροδοτήματα, παράταση για το 2026 των περιορισμών νέων βραχυχρόνιων μισθώσεων στα τρία δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας και ΚΥΑ για την αποζημίωση αλλοδαπής στο ΥΠΕΞ.