Ν. Παπαθανάσης: Στόχος μας να εισρεύσουν ακόμα πιο γρήγορα στην ελληνική οικονομία και στην κοινωνία οι διαθέσιμοι πόροι

Στρατηγικός στόχος αυτής της κυβέρνησης είναι να μην χάσει η χώρα ούτε ένα ευρώ από τους ευρωπαϊκούς πόρους και τα διαθέσιμα χρήματα να εισρεύσουν ακόμα πιο γρήγορα στην ελληνική οικονομία, ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας, νωρίτερα σήμερα, στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, επί του νομοσχεδίου «Ενίσχυση των υπηρεσιών των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και συναφή οργανωτικά και διοικητικά ζητήματα».

Το νομοσχέδιο υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και υπηρετεί το σκοπό, τα διαθέσιμα χρήματα να διατεθούν ακόμα πιο γρήγορα στην ελληνική οικονομία και κοινωνία, να επιτευχθεί ταχύτερη απορρόφηση των ευρωπαϊκών και των εθνικών πόρων, δήλωσε ο κ. Παπαθανάσης, σημειώνοντας ότι το 2025, συνολικά, θα εισρεύσουν στην ελληνική οικονομία 14,6 δισ. ευρώ, εθνικοί και ευρωπαϊκοί πόροι.

Όπως εξήγησε, με το νομοσχέδιο εισάγονται διατάξεις με σκοπό την αποσαφήνιση ορισμένων ζητημάτων που αφορούν στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔΕ) και την αποφυγή καθυστερήσεων κατά την εκτέλεσή του. «Το ΑΠΔΕ, το 2025 ανέρχεται σε 14,6 δισ. ευρώ. Έως αυτή τη στιγμή έχουν εισρεύσει 7,5 δισ. στην ελληνική οικονομία, για το 2025, δηλαδή το 51,5%. Είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα τις τελευταίες δεκαετίες και αν συνυπολογίσουμε και το πρόγραμμα των Δημοσίων Επενδύσεων το 2026, που θα ανέλθει στα 16,7 δισ. ευρώ, θα δούμε ότι η Ελλάδα και αυτή κυβέρνηση έχει σχεδιάσει έτσι ώστε με τη διαπραγμάτευση της να πετύχει ένα μεγάλο κέρδος το οποίο επιστρέφει στην κοινωνία, με όλα τα προγράμματα», ανέφερε ο κ. Παπαθανάσης και πρόσθεσε ότι με το νομοσχέδιο αντιμετωπίζονται και ειδικότερα ζητήματα που αφορούν στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και τη μεταφορά και αξιοποίηση των πόρων του Πράσινου Ταμείου στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Επίσης, «θωρακίζεται η λειτουργία του ΕΣΠΑ, με διαδικασίες που αφορούν στη στελέχωση και διοίκηση, θεσπίζονται στοχευμένες ρυθμίσεις για την εύρυθμη λειτουργία εποπτευόμενων φορέων του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, όσον αφορά στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα».

Οι βασικοί στόχοι του νομοσχεδίου, υπογράμμισε ο αναπληρωτής υπουργός, είναι η απορρόφηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων και η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών.

Για το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, ο αναπληρωτής υπουργός, αφού επισήμανε ότι παρακολουθείται αυστηρά και έχει αυστηρούς κανόνες, είπε ότι η Ελλάδα παραμένει η πρώτη χώρα στην Ευρώπη, σε απορρόφηση πόρων του ΤΑΑ, ως προς το ΑΕΠ. «Η Ελλάδα παραμένει στις πρώτες χώρες, στις εκταμιεύσεις πόρων που προέρχονται από τα αιτήματα. Παραμένει στις πρώτες θέσεις σε αριθμό αιτημάτων και αυτό συνεχίζεται. Έχουμε ήδη λάβει 21,3 δισ. ευρώ, αναμένουμε την εκταμίευση της έκτης δόσης, που είναι 2,3 δισ. ευρώ, τα οποία θα λάβουμε, αφού ήδη γίνει προέγκριση, και επομένως θα φτάσουμε 65% της εκταμίευσης του ΤΑΑ. Αναμένεται να αιτηθούμε 1,8 δισ. στο δανειακό σκέλος, για το οποίο πράγματι, η αίτησή του καθυστέρησε, διότι έπρεπε να πετύχουμε ορισμένους στόχους», είπε ο κ. Παπαθανάσης και εξήγησε ότι υπήρξε μια καθυστέρηση στις ψηφιακές επενδύσεις, από τον ιδιωτικό τομέα, σημειώνοντας πάντως ότι και αυτός ο στόχος θα επιτευχθεί και μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου θα υποβληθεί και το αίτημα για το 1,8 δισ. του δανειακού σκέλους. Ως προς τις επιδοτήσεις, όπως έκανε γνωστό, γίνεται προετοιμασία για το έβδομο αίτημα, ύψους 1,7 δισ. ευρώ, το Νοέμβριο, αφού έχει υλοποιήσει τις μεταρρυθμίσεις και τα έργα. «Θα το πετύχουμε και αυτό και παραμένουμε και πάλι στις πρώτες χώρες της Ευρώπης, ως προς την απορρόφηση και εκταμίευση των πόρων του ΤΑΑ», όπως επίσης ανέφερε.

Αναφερόμενος στο ΕΣΠΑ, ο κ. Παπαθανάσης είπε ότι η Ελλάδα και εκεί παραμένει στις πρώτες τρεις θέσεις, των 27, στην απορρόφηση των πόρων. Σημείωσε δε, ότι η κυβέρνηση της ΝΔ κατάφερε «ενώ ήμασταν ουραγοί το 2019, να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο 2014-2020» και στοχεύει και τώρα να παραμείνει η Ελλάδα πρώτη στις απορροφήσεις και αυτά τα χρήματα να επιστρέψουν στην κοινωνία και την οικονομία.