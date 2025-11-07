Ν. Παπαθανάσης: Οικοδομούμε ακόμα πιο ισχυρή οικονομία επιστρέφοντας σταθερά το μέρισμα της ανάπτυξης στην κοινωνία

Στις βασικές ρυθμίσεις του νομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη – Μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία», στο μετρήσιμο αποτέλεσμα των χρηματοδοτικών και επενδυτικών εργαλείων του χαρτοφυλακίου του, προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας, αλλά και στις πρόσφατες εξελίξεις στα ενεργειακά, αναφέρθηκε ο Αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, κατά την παρέμβασή του στην Ολομέλεια της Βουλής.

Ο Αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με αφορμή την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ της ExxonMobil, της HelleniQ Upstream και της Energean Hellas για την παραχώρηση ποσοστών συμμετοχής στο Block 2 στο Βορειοδυτικό Ιόνιο, δήλωσε: «Η Ελλάδα γράφει ένα καινούργιο κεφάλαιο στην ενεργειακή ιστορία της, ένα καινούργιο κεφάλαιο ευθύνης και προοπτικής για την αξιοποίηση του εθνικού μας πλούτου, για τη διασφάλιση των εθνικών μας συμφερόντων. Σε λιγότερο από δύο χρόνια θα έχουμε την πρώτη γεώτρηση, μετά από 40 ολόκληρα χρόνια, στην ελληνική Επικράτεια. Θα ξέρουμε αν έχουμε και πόσα εμπορικά εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα, με συνεργασίες αμοιβαία επωφελείς με τον στρατηγικό μας σύμμαχο, τις ΗΠΑ. Κοιτάσματα τα οποία, όπως είναι αυταπόδεικτο, θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των Ελληνίδων και των Ελλήνων, θα βελτιώσουν τις δυνατότητες της Πολιτείας να αυξήσει το μέρισμα της ανάπτυξης προς την κοινωνία.

Οι εξελίξεις αυτές αποτελούν το επιστέγασμα μιας μεθοδικής, συνεπούς και αποτελεσματικής προσπάθειας του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, όλων των εμπλεκόμενων και κυρίως του υπουργείου Ενέργειας, του υπουργού κ. Σταύρου Παπασταύρου, αλλά και των προκατόχων του. Αποτελούν μια ακόμα έμπρακτη απόδειξη της αυτοπεποίθησης με την οποία οι κυβερνήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη αντιμετωπίζουν τα εθνικά θέματα, μια ακόμα έμπρακτη απόδειξη της διεθνούς εμπιστοσύνης που έχει κερδίσει η Χώρα, χάρη στην μακρόπνοη αναπτυξιακή οικονομική πολιτική που ακολουθείται απαρέγκλιτα, χάρη στην εθνική εξωτερική πολιτική που ακολουθείται αποφασιστικά προς κάθε κατεύθυνση. Με την ίδια συνέπεια συνεχίζουμε, με στόχο μια επενδυτικά και οικονομικά ελκυστική, ενεργειακά ασφαλή και ισχυρή Ελλάδα, που με όραμα και σχέδιο, βαδίζει με σταθερότητα στο αύριο», τόνισε.

Αναφερόμενος στις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου αλλά και στην αναπτυξιακή οικονομική της Κυβέρνησης, ο κ. Παπαθανάσης σημείωσε: «Κυρίαρχο μέλημά μας είναι να οικοδομήσουμε μια ακόμα πιο ισχυρή οικονομία, επιστρέφοντας το πλεόνασμα της ανάπτυξης στην κοινωνία. Η στρατηγική αυτή ήδη αποδίδει καρπούς. Ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας εκτιμάται ότι θα φτάσει στο 2,2% το 2025, ενώ για το 2026 προβλέπεται περαιτέρω επιτάχυνση, με αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ κατά 2,4%. Η δυναμική αυτή θα ενισχυθεί μέσα από τη συνεχιζόμενη μείωση των φόρων, τη σταθερή ενίσχυση των εισοδημάτων, τη διεύρυνση της απασχόλησης. Κυρίως όμως μέσω της αξιοποίησης των διαθέσιμων εθνικών και ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών πόρων για την τόνωση των επενδύσεων. Με στόχο να μην απωλέσουμε ούτε ένα ευρώ, επιταχύνουμε τις δράσεις που θα ενισχύσουν περαιτέρω την επιχειρηματικότητα, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας, θα βελτιώσουν τις δημόσιες υποδομές και την καθημερινότητα των συμπολιτών μας».

Όσον αφορά στην πορεία υλοποίησης του χαρτοφυλακίου του, ο κ. Παπαθανάσης, μεταξύ άλλων, υπογράμμισε: