Ν. Κεραμέως: Ποιες είναι οι τρεις βασικές αλλαγές στις συντάξεις του Ιανουαρίου
Eurokinissi
Eurokinissi

Ν. Κεραμέως: Ποιες είναι οι τρεις βασικές αλλαγές στις συντάξεις του Ιανουαρίου

18/12/2025 • 14:42
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
18/12/2025 • 14:42
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τρεις βασικές αλλαγές στις συντάξεις του Ιανουαρίου, που ξεκίνησαν να πληρώνονται από σήμερα, Πέμπτη επεσήμανε στον ΣΚΑΪ, η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως.

Η υπουργός ανέφερε ότι οι δικαιούχοι θα δουν:

  • αύξηση 2,4% στις συντάξεις τους,
  • μείωση κατά 50% στην προσωπική διαφορά και πλήρης κατάργησή της σε ένα χρόνο καθώς και
  • εφαρμογή για πρώτη φορά των μειωμένων φορολογικών συντελεστών. 

Η κ. Κεραμέως σημείωσε πως, λαμβάνοντας υπόψη και την μόνιμη ενίσχυση των 250 ευρώ σε 1,4 εκατομμύρια συνταξιούχους που δόθηκε το Νοέμβριο, τα τελευταία 4 χρόνια η αύξηση στις συντάξεις αγγίζει το 16%.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ