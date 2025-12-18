Ν. Κεραμέως: Ποιες είναι οι τρεις βασικές αλλαγές στις συντάξεις του Ιανουαρίου

Τρεις βασικές αλλαγές στις συντάξεις του Ιανουαρίου, που ξεκίνησαν να πληρώνονται από σήμερα, Πέμπτη επεσήμανε στον ΣΚΑΪ, η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως.

Η υπουργός ανέφερε ότι οι δικαιούχοι θα δουν:

αύξηση 2,4% στις συντάξεις τους,

μείωση κατά 50% στην προσωπική διαφορά και πλήρης κατάργησή της σε ένα χρόνο καθώς και

εφαρμογή για πρώτη φορά των μειωμένων φορολογικών συντελεστών.





Η κ. Κεραμέως σημείωσε πως, λαμβάνοντας υπόψη και την μόνιμη ενίσχυση των 250 ευρώ σε 1,4 εκατομμύρια συνταξιούχους που δόθηκε το Νοέμβριο, τα τελευταία 4 χρόνια η αύξηση στις συντάξεις αγγίζει το 16%.