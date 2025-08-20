MyCoast: Πάνω από 11.000 οι καταγγελίες - Ποιες περιοχές είναι «πρωταθλήτριες»

Περισσότερες από 11.500 καταγγελίες -ανώνυμες ή επώνυμες- έχουν υποβληθεί στο MyCoast, από τα μέσα Μαρτίου που τέθηκε σε λειτουργία η εφαρμογή και αφορούν μεταξύ άλλων παράνομη κατάληψη της παραλίας από ξαπλώστρες, απουσία ναυαγοσώστη, αλλά και έλλειψη υποδομών πρόσβασης στις παραλίες για άτομα με αναπηρία.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η Χαλκιδική και η Ανατολική Αττική φιγουράρουν ψηλά στις παρατυπίες που έχουν να κάνουν με τον αιγιαλό, καθώς οι καταγγελίες στο MyCoast πέφτουν βροχή.

Η εφαρμογή του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει δεχτεί περισσότερες από 11.500 καταγγελίες σε όλη τη χώρα και από αυτές οι 2.443 έχουν γίνει στη Χαλκιδική και οι 1.048 στην Ανατολική Αττική.

Στην Ανατολική Αττική αναφέρουν ότι και φέτος είναι υπαρκτό το πρόβλημα με τις ξαπλώστρες που καταλαμβάνουν μεγάλο χώρο στις παραλίες αποκλείοντας την ελεύθερη πρόσβαση στο κοινό.

Οι αυθαίρετες καλύψεις εκτάσεων, η παρακώλυση ελεύθερης πρόσβασης και η παρακώληση πρόσβασης ΑμεΑ είναι ψηλά στις καταγγελλόμενες παραβάσεις.

Ψηλά στη λίστα με τις αυθαιρεσίες σε ομπρελοκαθίσματα καταγράφονται το τελευταίο διάστημα και στην Κρήτη. 757 καταγγελίες έγιναν μέσω της εφαρμογής MyCoast. Οι περισσότερες εκ των οποίων στο Νομό Χανίων.

Ο χάρτης με τις περισσότερες παραβάσεις, μεταξύ άλλων περιοχών, συμπληρώνεται από τη Ρόδο, τη Μαγνησία, την Πρέβεζα, η Μεσσηνία και την Κέρκυρα και ακολουθούν Καβάλα, Εύβοια, Θάσος όπου συνολικά έχουν γίνει 3.274 καταγγελίες.

Για την πάταξη του φαινομένου έχουν εντατικοποιηθεί οι έλεγχοι, με τη χρήση ακόμα και drones.

Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, μιλώντας στην ΕΡΤ: «Σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα οι καταγγελίες είναι οι μισές. Πέρυσι είχαμε τις διπλάσιες καταγγελίες. Που σημαίνει ότι φέτος τα πράγματα είναι πιο οργανωμένα».