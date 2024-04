Οικονομικό Φόρουμ Δελφών

Το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών επιστρέφει στις 10-13 Απριλίου, με μια θεματική αφιερωμένη στους θεμελιώδεις τομείς της ανθρώπινης ανάπτυξης, τον πρωτογενή τομέα και τις πρώτες ύλες. Η διαχείριση του ορυκτού πλούτου και η μεταμόρφωση της αγροτικής παραγωγής αναμένεται να αποτελέσουν κομβικούς μετασχηματιστικούς παράγοντες του όχι και τόσο μακρινού μέλλοντος.

Πώς αναμένεται να επηρεαστεί η παραγωγή τροφίμων και η διατροφική αλυσίδα από την κλιματική κρίση; Ποια είναι η γεωπολιτική του ορυκτού πλούτου; Πώς επηρεάζεται η Ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική από τις πρώτες ύλες; Ποια είναι η συμβολή της μεταλλευτικής βιομηχανίας στην μετάβαση της ελληνικής οικονομίας;

Πώς θα επηρεάσει την ευρωπαϊκή βιομηχανία η ‘Πράξη Περί Κρίσιμων Πρώτων Υλών’ της ΕΕ; Υπάρχει ελπίδα για βιώσιμα συστήματα τροφίμων υπό συνθήκες κλιματικής κρίσης; Πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τα οφέλη της καλής διατροφής για την ανθρώπινη υγεία; Μήπως το μέλλον της αγροτικής παραγωγής είναι η καλλιέργεια των κατάλληλων δεξιοτήτων;

Απαντήσεις στα καίρια ερωτήματα σχετικά με τις πρώτες ύλες του ανθρώπινου πολιτισμού, υπό συνθήκες μετάβασης στην 4η βιομηχανική επανάσταση θα δώσουν διακεκριμένοι επιστήμονες, εκπρόσωποι του βιομηχανικού κόσμου, κυβερνητικά στελέχη και ευρωπαίοι αξιωματούχοι.

Μεταξύ των ομιλητών ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ελευθέριος Αυγενάκης, η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Σοφία Ζαχαράκη, ο Υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σταύρος Κελέτσης, η Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αλεξάνδρα Σδούκου, ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αθανάσιος Τσαυτάρης, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας, η Πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Υγείας, Αντωνία Τριχοπούλου, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Λατομικής Βιομηχανίας με έδρα στις Βρυξέλλες, Αντώνης Λατούρος, ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΕΒ, Ευθύμιος Βιδάλης, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, Κωνσταντίνος Γιαζιτζόγλου, ο Γενικός Διευθυντής της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, Διονύσιος Γκούτης, ο Γενικός Διευθυντής Ελλάδος, Κύπρου και Μάλτας της Coca-Cola, Σταύρος Μουρελάτος, ο Πρόεδρος του NJ State Board of Agriculture, Erick Doyle, ο Διευθύνων Σύμβουλος της HVA International BV, Μίλτος Γκουζούρης, ο Συνεργάτης και Επικεφαλής του τμήματος Global Intelligence and Scenarios του The European House–Ambrosetti, Lorenzo Tavazzi, ο επίτιμος Πρόεδρος της Euromines Gold Group, Mark Rachovides, ο Γενικός Διευθυντής του Erion Compliance Organization, Danilo Bonato, ο Διευθυντής του Τομέα ΜΜΕ και Ενημέρωσης του ΣΕΒ, Δημήτρης Βεργάδος, ο Πρύτανης Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Lluis Serra-Majem, ο Πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Σπυρίδων Κίντζιος, ο καθηγητής Επιδημιολογίας και Διατροφής στη Σχολή Υγείας του Πανεπιστημίου του Harvard, Walter Willett, ο καθηγητής Περιβαλλοντικών Επιστημών στη Σχολή Υγείας του Πανεπιστημίου του Harvard, Πέτρος Κουτράκης, η καθηγήτρια του τμήματος John Rock Professor of Climate and Population Studies, στη Σχολή Υγείας του Πανεπιστημίου του Harvard, Kari C. Nadeau, η καθηγήτρια Βιο-Στατιστικής και Επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ, Κλέα Κατσουγιάννη, η Διευθύντρια Έρευνας της DiaNEOsis, Φαίη Μακαντάση, ο Πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, Θωμάς Κουτσουπιάς, και ο Αγρότης της Χρονιάς για το 2023, Μιλτιάδης Χαρένης.