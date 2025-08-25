Λαγκάρντ: Η Ευρωζώνη μπορεί να διαχειριστεί υψηλότερους δασμούς από τις ΗΠΑ

Οι υψηλότεροι δασμοί των ΗΠΑ δεν θα εκτροχιάσουν την οικονομία της ευρωζώνης, η οποία βρίσκεται στα πρόθυρα ανάκαμψης, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Κριστίν Λαγκάρντ, σύμφωνα με το Bloomberg.

«Μόλις υπάρξει σαφής βεβαιότητα και δεν αμφισβητηθεί ή επαναδιαπραγματευτεί εκατό φορές, πιστεύω ότι οι επιχειρήσεις θα το διαχειριστούν», ανέφερε η Λαγκάρντ στην εκπομπή Mornings with Maria του Fox Business, σε συνέντευξη που μεταδόθηκε τη Δευτέρα. Πρόσθεσε ότι οι υψηλότεροι δασμοί θα έχουν μόνο «μικρό αντίκτυπο» στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν.

Παρά το γεγονός ότι η οικονομία «δεν ακμάζει», «επανέρχεται όλο και περισσότερο στις δυνατότητές της», δήλωσε η Λαγκάρντ από το Τζάκσον Χόουλ του Ουαϊόμινγκ, όπου παρευρέθηκε στο ετήσιο συμπόσιο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας. «Η ανάπτυξη είναι σχετικά μέτρια, αλλά ανθεκτική και με ανοδική πορεία, με τα θεμελιώδη μεγέθη, όπως η κατανάλωση και οι επενδύσεις, να εμφανίζουν ισχυρά σημάδια αυτή τη στιγμή».

Τα σχόλιά της ενισχύουν την άποψη ότι η πρόσφατη εμπορική συμφωνία μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ δεν προκαλεί σημαντικές ανησυχίες στους υπεύθυνους πολιτικής της ΕΚΤ. Η ίδια η Λαγκάρντ έχει επισημάνει ότι η συμφωνία θα μπορούσε να ήταν πολύ πιο επιζήμια για την ΕΕ.

Η ΕΚΤ διατήρησε τα επιτόκια αμετάβλητα τον Ιούλιο και φαίνεται όλο και πιο πιθανό να το πράξει ξανά τον επόμενο μήνα. Η ισχυρότερη αναπτυξιακή δυναμική αναμένεται να μειώσει τον κίνδυνο ο πληθωρισμός να υποχωρήσει κάτω από τον μεσοπρόθεσμο στόχο του 2% της ΕΚΤ. Τα κέρδη των τιμών καταναλωτή προβλέπεται να διαμορφωθούν κατά μέσο όρο στο 2% το 2027 - το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμες προβλέψεις.

Σχετικά με τον πληθωρισμό, η Λαγκάρντ τόνισε ότι οι τελευταίες μετρήσεις και οι μεσοπρόθεσμες προσδοκίες παραμένουν στο 2%. «Θα υπάρξουν περισσότερα σοκ, το γνωρίζουμε αυτό, αλλά βρισκόμαστε σε καλή θέση», είπε, προσθέτοντας ότι η ΕΚΤ αναμένει μόνο «έναν πολύ μικρό αντίκτυπο στον πληθωρισμό» από τη νέα εμπορική συμφωνία.