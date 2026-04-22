Κυρ. Πιερρακάκης: Στοχευμένα μέτρα για όλους - «Ανάσα» 800 εκατ. και ρύθμιση οφειλών σε 72 δόσεις

Στη φιλοσοφία των στοχευμένων αλλά ευρείας απήχησης μέτρων που «διαχέονται στο σύνολο της κοινωνίας» στάθηκε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, περιγράφοντας το νέο πακέτο στήριξης ύψους 800 εκατ. ευρώ. σε συνέντευξή του στο κεντρικό δελτίο είδήσεων του Alpha.

Όπως ανέφερε, οι παρεμβάσεις αφορούν ενοικιαστές, συνταξιούχους και οικογένειες, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη ρύθμιση ιδιωτικών οφειλών με έως 72 δόσεις και στη μείωση του ορίου ένταξης στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Στόχος, όπως σημείωσε, είναι να στηριχθούν όσοι έχουν πραγματική ανάγκη και να δοθεί δυνατότητα επανεκκίνησης σε πολίτες και επιχειρήσεις.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η υπεραπόδοση της οικονομίας επιστρέφει στην κοινωνία, επισημαίνοντας ότι μόλις το 10% του επιπλέον πλεονάσματος προέρχεται από φόρους, ενώ το υπόλοιπο οφείλεται σε ανάπτυξη, μείωση της ανεργίας και περιορισμό δαπανών. Παράλληλα, τόνισε ότι τα προσωρινά μέτρα ακολουθούν τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις, ενώ η κυβερνητική στρατηγική δίνει προτεραιότητα σε μόνιμες παρεμβάσεις και φορολογικές ελαφρύνσεις.

Αναφερόμενος στην ακρίβεια και τον πληθωρισμό, έκανε λόγο για «ανάσα» στήριξης, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα παραμένει εντός δημοσιονομικών στόχων, με την οικονομία να εμφανίζει ανθεκτικότητα και ρυθμούς ανάπτυξης υψηλότερους του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Ολόκληρη η συνέντευξη του Κυριάκου Πιερρακάκη

Αντώνης Σρόιτερ: Να μιλήσουμε τώρα με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρο του Eurogroup τον κ. Κυριάκο Πιερρακάκη. Καλησπέρα σας κ. Υπουργέ.

Κυριάκος Πιερρακάκης: Καλησπέρα σας κ. Σρόιτερ.

Αντώνης Σρόιτερ: Ακούσαμε να εξειδικεύετε τα μέτρα, ακούσαμε μια σειρά από επιδόματα για τους πιο ευάλωτους, ακούσαμε και μια νέα ρύθμιση χρεών. Πού στοχεύουν όλα αυτά, έτσι όπως είναι η κατάσταση σήμερα, κύριε Υπουργέ.

Κυριάκος Πιερρακάκης: Να πω, καταρχήν, ότι τα μέτρα είναι στοχευμένα, γιατί εκ των πραγμάτων αφορούν πολλές κοινωνικές ομάδες, αλλά επί της ουσίας διαχέονται στο σύνολο της κοινωνίας:

Ενοικιαστές,

συνταξιούχοι,

οικογένειες με παιδιά

Τρεις κατηγορίες μέτρων. Ξεκινώ από το τελευταίο το οποίο αναφέρατε - τα μέτρα για το ιδιωτικό χρέος - το ζητούσε η αγορά, ακούσαμε τους επιχειρηματίες, τους μικρομεσαίους, τους άκουγα κι εγώ πολύ έντονα το τελευταίο διάστημα. Ζητούσαν αυτή τη ρύθμιση στην οποία προβαίνουμε με τις 72 δόσεις. Χαμηλώνουμε την εισαγωγή στον Εξωδικαστικό από τα 10.000 ευρώ στα 5.000 ευρώ.

Αντώνης Σρόιτερ: Μια ακόμη τελευταία, τελευταία, τελευταία ρύθμιση χρεών.

Κυριάκος Πιερρακάκης: Εγώ θα σας πω ότι στην πραγματικότητα βοηθάμε τον κόσμο να σταθεί στα πόδια του. Όχι τους στρατηγικούς κακοπληρωτές αλλά εκείνους οι οποίοι πραγματικά ζητούσαν αυτό το χέρι βοήθειας από την πολιτεία. Η πορεία της ελληνικής οικονομίας, αυτή τη στιγμή, αυτό το επιτρέπει να το κάνουμε γιατί αυτό έρχεται μαζί με τα άλλα μέτρα τα οποία ανακοινώσαμε - και τα προσωρινά, τα μέτρα τα οποία αφορούν το εδώ και το τώρα, την κρίση, την ενεργειακή κρίση και την πίεση στις τιμές και τα μόνιμα. Ποια είναι η συμφωνία μας με τους πολίτες; Όσο η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει, αυτή η υπεραπόδοση να γυρνάει πίσω σε κάθε ελληνική οικογένεια.

Αντώνης Σρόιτερ: Θυμάμαι τον σημερινό Πρωθυπουργό, ως αρχηγό της αντιπολίτευσης, να λέει ότι αυτή η ιστορία με τα επιδόματα είναι μια ντροπή για τις κυβερνήσεις, ότι είναι μια πελατειακή σχέση, ότι τα επιδόματα δεν πρέπει να υπάρχουν, ότι πρέπει να πηγαίνουμε σε μόνιμα μέτρα. Επιδόματα πάλι.

Κυριάκος Πιερρακάκης: Τουναντίον. Συντριπτικά σε μόνιμα μέτρα πηγαίνουμε και αυτή η κυβέρνηση από το 2019 και μετά αυτό το οποίο έχει κάνει είναι να έχει μειώσει 83 φόρους και εισφορές. Μια ολόκληρη ΔΕΘ στήθηκε επάνω σε μια φορολογική μεταρρύθμιση. Όμως εδώ, στα προσωρινά μέτρα, έχουμε στα χέρια μας, έχω κι εγώ στα χέρια μου το χαρτί της Κομισιόν, το οποίο τι λέει; Να λάβετε μέτρα τα οποία είναι προσωρινά, στοχευμένα, παραμετροποιημένα, τρεις όρους έχει: temporary, targeted, tailored.

Αυτό λοιπόν κάναμε για αυτό το κομμάτι. Αλλά όπως είδατε από τα 500 εκατ. ευρώ - σύνολο 800 εκατ. ευρώ γιατί έχουμε κάνει και ανακοινώσεις 300 εκατ. ευρώ πριν από λίγες εβδομάδες - ένα κομμάτι πηγαίνει εκ των πραγμάτων στην κρίση για την ενεργεία, με επιδοτήσεις στο diesel . Τι κάνουν όλες οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες; Αλλά συντριπτικά τι κοιτάμε; Μόνιμα μέτρα: Συνταξιούχοι, ενοικιαστές.

Άρα η συνολική φιλοσοφία είναι αυτή, και, αυτήν είδατε να υπηρετείται και στη ΔΕΘ που προηγήθηκε και στη ΔΕΘ που θα ακολουθήσει.

Αντώνης Σρόιτερ: Αρκούν αυτά κύριε Υπουργέ; Έχουμε ένα πληθωρισμό μπροστά μας ο οποίος είναι ήδη υψηλός, οι εκτιμήσεις, τα ξέρετε καλύτερα από μένα, είναι ότι θα είναι πολύ υψηλότερος από ό,τι περιμέναμε στην πορεία. Η κρίση διαρκεί. Η ακρίβεια καλπάζει. Αρκούν αυτά για να μπορέσει να τα βγάλει πέρα ο μέσος πολίτης αυτή τη στιγμή;

Κυριάκος Πιερρακάκης: Ποτέ δεν θα ακούσετε από τα δικά μου χείλη να σας πω ότι όλα είναι τέλεια, ποτέ δεν θα το ακούσετε από τα χείλη του Πρωθυπουργού. Ο εισαγόμενος πληθωρισμός, η εισαγόμενη ακρίβεια η οποία έρχεται σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα συνολικότερα, πρέπει να καμφθεί. Πρέπει να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για να στηρίξουμε το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, κάθε οικογένεια που μας βλέπει και κάθε επιχείρηση. Αυτό που επιδιώκουμε να κάνουμε, εγώ θα πω αυτό κάνει κάθε ευρωπαϊκή χώρα, εμείς όμως, επειδή η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει, κάναμε αυτά τα μέτρα των 800 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία γυρνάνε πίσω αυτή τη στιγμή στους πολίτες.

Άρα, θα πω, είναι μια «ανάσα». Και εδώ επιτρέψτε μου να τονίσω, να υπογραμμίσω, το πώς έρχονται αυτά τα χρήματα. Γιατί ακούω τις τελευταίες ημέρες «υπερφορολόγηση». Δείτε τα στοιχεία. Καλώ τους πάντες να δουν τα στοιχεία. Μόλις το 10% από το έξτρα πλεόνασμα το οποίο έχουμε στα χέρια μας έρχεται από φόρους. Ξέρετε από πού έρχεται το υπόλοιπο; Από δαπάνες και νοικοκύρεμα του κράτους - έχουμε συγκρατήσει ουσιαστικά κάποιες δαπάνες- και ταυτοχρόνως, από ανάπτυξη και μείωση της ανεργίας. Είμαστε κύριε Σρόιτερ, κοντά στο να πετύχουμε το ιστορικό χαμηλό του να έχει η Ελλάδα τη χαμηλότερη ανεργία στην ιστορία της. Αυτά δεν είναι λίγα. Είναι σημαντικά. Δεν έχουν λυθεί και όλα τα προβλήματα.

Αντώνης Σρόιτερ: Όχι ότι δεν υπάρχει και υπερφορολόγηση βεβαίως, δεν είναι της ώρας αλλά φαντάζομαι ότι βλέπετε κι εσείς ότι είμαστε ψηλά στους φόρους ακόμη, και στους έμμεσους φόρους και στους άμεσους φόρους.

Κυριάκος Πιερρακάκης: Θα απαντήσω σε αυτό. Ξέρετε ότι καμία άλλη κυβέρνηση ιστορικά δεν μείωσε 83 φόρους και εισφορές. Δεν θα είμαι ούτε εγώ προσωπικά ούτε ο Πρωθυπουργός ικανοποιημένοι μέχρι οι 83 μειώσεις φόρων να γίνουν 183. Αλλά πρέπει να το κάνεις χτίζοντας βήμα-βήμα. Δεν είναι ευχολόγιο η οικονομία. Είναι ιδρώτας. Και είμαστε σε μία χώρα - αυτό το λέω και σε συνάρτηση με τα σχόλια της Αντιπολίτευσης που άκουσα σήμερα - η χώρα δεν ίδρωσε για να φτάσει εδώ και οι πολίτες δεν ίδρωσαν για να φτάσουν εδώ. Μάτωσαν. Και δεν υπάρχει περίπτωση αυτή η γενιά να ξανακάνει τα ίδια λάθη και να περάσει πάλι τον λογαριασμό στην επόμενη. Το λέω με αφορμή σχόλια που άκουγα σήμερα να δοθούν 3 δισ. ευρώ, 4 δισ. ευρώ, 5 δισ. ευρώ…

Ξέρετε, αυτά τα ακούγαμε όταν ήμουν ακόμη στο σχολείο, όταν ήμουν φοιτητής. Είναι όλη η λογική που χρεοκόπησε τη χώρα. Οι άνθρωποι - εγώ θα πω - για την Αντιπολίτευση, είναι αμετανόητοι. Δεν έμαθαν τίποτα, δεν ξέχασαν.

Αντώνης Σρόιτερ: Καθήκον της Αντιπολίτευσης, θα σας πω εγώ, είναι να ζητάει περισσότερα και να ψάχνει εκεί όπου η Κυβέρνηση μπορεί να δώσει περισσότερα και να ρωτήσω και εγώ, χωρίς να είμαι Αντιπολίτευση…

Κυριάκος Πιερρακάκης: Εγώ διαφωνώ με αυτό που είπατε πάντως…

Αντώνης Σρόιτερ: Δικαίωμά σας…αν δεν μπορείτε να δώσετε περισσότερα…

Κυριάκος Πιερρακάκης: Διαφωνώ πού; Διαφωνώ στην περίμετρο της διαφωνίας. Μπορούμε εννοείται να διαφωνήσουμε. Είναι ευεργετικό να διαφωνούμε στο ποια είναι τα μέτρα. Δεν μπορούμε να διαφωνούμε στο ποιος είναι ο χώρος, δεν μπορούμε να καταργούμε τους κανόνες της φυσικής. Αυτή η λογική χρεοκόπησε τη χώρα. Να έρθει, λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ και να μας πουν τα 800 εκατομμύρια εμείς θα τα δίναμε εκεί, αντί για εσάς. Αυτή είναι η Αντιπολίτευση, η πραγματικά ευρωπαϊκή.

Αντώνης Σρόιτερ: Εντάξει, έχει κάνει τις προτάσεις του το ΠΑΣΟΚ για συγκεκριμένες μειώσεις φόρων, για μείωση του ΦΠΑ, μην ανοίξουμε αυτό.

Εγώ θα ρωτήσω επειδή το είπατε, αν αυτός ο χώρος ο οποίος υπήρχε, τελείωσε, κύριε Υπουργέ; Με λίγα λόγια, αν αυτή η κρίση συνεχιστεί, αν η ενεργειακή κρίση συνεχιστεί επίσης, υπάρχει δυνατότητα για την κυβέρνηση να επανέλθει με νέα μέτρα ή αυτό ήταν και τέλος;

Κυριάκος Πιερρακάκης: Εγώ θα πω ότι θα ήταν ανεύθυνο αν είχαμε σήμερα – να το πω απλά – αν είχαμε «ξύσει τον πάτο από το βαρέλι». Έχουμε «πυρομαχικά». Έχουμε κρατήσει έναν χώρο της τάξης των 200 εκατομμυρίων ευρώ. Υπάρχει μια κρίση στη Μέση Ανατολή που παρακολουθούμε και η οποία έχει συνέπειες τις οποίες μελετούμε στην πορεία, δεν ξέρουμε ακόμη τη διάρκειά της. Θα ξαναπώ, όμως, το ίδιο: η λέξη - κλειδί για την ελληνική οικονομία πανευρωπαϊκά - το βλέπω πλέον και με τη νέα μου ιδιότητα ως Πρόεδρος του Eurogroup - είναι «ανθεκτικότητα». Αυτή η λέξη χαρακτηρίζει την ελληνική οικονομία σήμερα πολύ περισσότερο από άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες. Και δεν είναι κτήμα μιας κυβέρνησης. Είναι κτήμα των ανθρώπων που μας βλέπουν. Είναι κτήμα του ελληνικού λαού.

Αντώνης Σρόιτερ: Διακόσια εκατομμύρια ευρώ είναι τα διαθέσιμά μας για τα πολύ δύσκολα; Το λέω γιατί δεν φαίνονται πολλά. Αν ήταν 500, συν 300, 800 αυτά για τα οποία συζητάμε τώρα, δεν τα λες και πάρα πολλά τα πυρομαχικά μας…

Κυριάκος Πιερρακάκης: Αυτό που θα πω ότι με βάση τα σημερινά δεδομένα, αυτό είναι το ποσό και από εκεί και πέρα νομίζω ότι έχουμε αποδείξει ότι έχουμε την ευθυκρισία, την ευελιξία και την ταχύτητα να λαμβάνουμε τις αποφάσεις που χρειάζεται. Τί είπε ο Πρωθυπουργός; Τί έχω επαναλάβει και εγώ;

Σε κάθε βήμα αυτής της κρίσης θα είμαστε δίπλα από κάθε πολίτη. Σας διαβεβαιώ ότι δεν υπάρχει περίπτωση, με δεδομένες αυτές τις επιδόσεις που είδατε σήμερα, αυτό να μη συμβεί.

Αντώνης Σρόιτερ: Για να κλείσουμε. Η οικονομία μας πως πάει κύριε Υπουργέ; Έχουμε μια διεθνή κρίση. Δεν την υπολογίζατε όταν καταρτίζατε προϋπολογισμό στα τέλη της προηγούμενης χρονιάς. Θα πέσει έξω ο προϋπολογισμός; Είμαστε εκτός στόχων αυτή τη στιγμή; Αυτό το οποίο συμβαίνει θα οδηγήσει σε μείωση της ανάπτυξης - αυτό το βλέπουμε ήδη - θα οδηγήσει σε πολύ χειρότερα από αυτά τα οποία βλέπουμε;

Κυριάκος Πιερρακάκης: Σε καμία των περιπτώσεων. Ίσα-ίσα είμαστε εντελώς εντός στόχων. Και αυτό το οποίο αναφέρατε για τη μείωση της ανάπτυξης, το οποίο το βλέπουμε να συμβαίνει αυτή τη στιγμή φέτος σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, έχουμε μία πτώση. Στην Ελλάδα είναι από το 2,4% στο 2%, είμαστε διπλάσιοι, είμαστε σε διπλάσιο αριθμό από το μέσο όρο. Είδατε ταυτόχρονα τι ανακοινώσαμε; Τις επόμενες χρονιές αυξάνεται η πρόβλεψη για την ανάπτυξη - φέτος «τρώει» αυτό το ποσό ο πληθωρισμός σε έναν βαθμό, και εμείς είμαστε εκεί για να στηρίξουμε τον κάθε πολίτη και την κάθε επιχείρηση.

Αντώνης Σρόιτερ: Εντός στόχων προϋπολογισμού.

Κυριάκος Πιερρακάκης: Απολύτως.