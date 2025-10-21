Κυρ. Πιερρακάκης: Παροχές 2,5 δισ. ευρώ σε 8 μήνες για τη στήριξη εισοδημάτων - Στην Ελλάδα είχαμε πολλούς Χάρι Πότερ

Το ποσό των 2,5 δισ. ευρώ θα διατεθεί από την κυβέρνηση μέσα στους επόμενους 8 μήνες για τη στήριξη των εισοδημάτων των Ελλήνων πολιτών, όπως υποστήριξε την Τρίτη ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στο ΣΚΑΪ.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο ίδιος, «στις 30 Νοεμβρίου ξεκινάμε με επιστροφή ενοικίου στο 80% των ενοικιαστών. Τέλη Νοεμβρίου θα έχουμε τα 250 ευρώ σε 1,4 εκατ συνταξιούχους. Συνολικά το επόμενο 8μηνο θα δοθούν 2,5 δισ. Από την 1η Ιανουαρίου έχουμε φοροαπαλλαγές που θα τις δουν ως αυξήσεις στον μισθό τους στο Δημόσιο».

Ακόμα, έκανε λόγο για αυξήσεις που «θα είναι σημαντικές για να πάρει ανάσα το νοικοκυριό. Είναι οι ρεαλιστικές και το μάξιμουμ». κάνοντας παράλληλα λόγο για « την μεγαλύτερη φοροαπαλλαγή της μεταπολίτευσης» από την τωρινή κυβέρνηση.

Σε ερώτηση για το ποιος είναι ο στόχος στο τέλος της 4ετιας είπε «δεν θα περάσουμε τον λογαριασμό στους επόμενους και σίγουρα δεν θα ρισκάρουμε την κατάσταση της χώρας. Είναι πολύ σημαντικό η Ελλάδα να θεωρείται φάρος σταθερότητας. Πάνω σε αυτό χτίζει την ανάπτυξη για να φτάσει σε κάθε νοικοκυριό. Θα το πετύχουμε με επενδύσεις, αύξηση εξαγωγών»

«Η χώρα έχει ενδιαφέρον διεθνώς με όρους που δεν το είχε στο παρελθόν και έχουμε ευθύνη ως κυβέρνηση για να το φέρουμε ως επενδύσεις» πρόσθεσε στο πλαίσιο αυτό υπογραμμίζοντας ότι «έχουμε δείξει ότι όποτε υπάρχει χώρος και μέρισμα ανάπτυξης θα επιστρέφει στην κοινωνία ο στόχος είναι όλα τα μέτρα πολιτικής όπως το να πιάσεις τη φοροδιαφυγή να έχουν κοινωνικό μέρισμα».

Επιπλέον, ο κ. Πιερρακάκης μίλησε για τη σύνταξη νέου κώδικα διαχείρισης της δημόσιας περιουσίας ενώ για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου είπε ότι «έχουμε δημιουργήσει ένα τεχνικό επιτελείο και μαζεύουμε τα στοιχεία για τα τιμολόγια οργανισμό-οργανισμό και τους επόμενους μήνες θα δημοσιοποιηθούν στην οποία θα εξηγείται και κάθε καθυστέρηση».

Για την ευρωπαϊκή συζήτηση σχετικά με την αύξηση της φορολογίας στα τσιγάρα είπε ότι πρέπει «να γίνει με τρόπο ρεαλιστικό. Έχουμε διαπιστώσει ότι καμιά φορά προσπαθείς να κάνεις κάτι καλό αυξάνοντας ένα φόρο για κάτι που αφορά τη δημόσια υγεία και καταλήγεις με λαθρεμπόριο. Είπαμε ας μην το παρακάνουμε».

Όσον αφορά τα θετικά λόγια που διατυπώθηκαν από το ΔΝΤ για την Ελλάδα σημείωσε ότι «τα καλά λόγια που μου είπαν στο ΔΝΤ αντανακλά τους κόπους του ελληνικού λαού». «Μας λένε ότι η Ελλάδα είναι success story γιατί βλέπουν ότι βγήκαμε από 3 μνημόνια, πέφτει το χρέος, υπάρχει ανάπτυξη» είπε.

Ο ίδιος τόνισε «έρχονται χρήματα στην τσέπη των πολιτών στον βαθμό που η χώρα μπορεί. Ξέρετε στην Ελλάδα είχαμε πολλούς Χάρι που δεν αποδείχθηκαν τόσο μάγοι. Η συνταγή που δουλεύει είναι η εργασία μέρα-μέρα, εβδομάδα-εβδομάδα».

Ερωτηθείς, τέλος, για τα μικροδέματα από την Κίνα είπε ότι «θέλουμε να υπάρξει ένας φόρος. Θα εφαρμοστεί πανευρωπαϊκά, θα έχουμε καταλήξει μέχρι τέλος του χρόνου».

«Στον Άγνωστο Στρατιώτη τιμούμε τους νεκρούς μας»

Τον σεβασμό του στους γονείς που έχουν χάσει τα παιδιά τους στα Τέμπη εξέφρασε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης. «Έχουν βιώσει τον απόλυτο πόνο και οφείλουν να βρουν τη δικαίωση», όπως είπε. «Ταυτόχρονα, ο ρόλος της Πολιτείας είναι να διαφυλάσσει όλα εκείνα τα σημεία εθνικού ενδιαφέροντος. Ειδικά στον Άγνωστο Στρατιώτη τιμούμε τους νεκρούς μας, εκείνους που έπεσαν στο εθνικό καθήκον. Μπορούμε να συγκεράσουμε και τα δυο, αυτό οφείλει να κάνει κάθε ευνομούμενη πολιτεία».

Ταυτόχρονα, ο υπουργός επιτέθηκε στην Αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για «αστειότητες» και «υπερβολές» όταν χρησιμοποιούνται όροι όπως «Χούντα» στον δημόσιο λόγο. «Η χώρα είναι το κοινό μας σπίτι και τα μνημεία εθνικού ενδιαφέροντος είναι το κοινό μας σπίτι. Ανήκουν σε όλους, στην ιστορία της κάθε οικογένειας. Έχω μιλήσει κι εγώ ο ίδιος για ένα κράτος που δίνει το χέρι αντί να σηκώνει το δάχτυλο. Έχουμε δει κρατική αναλγησία στην Ελλάδα: η ιστορία με τη Μάνδρα και το Μάτι, όπου το Δημόσιο πήγαινε ανθρώπους στα δικαστήρια με εφέσεις».

Ερωτηθείς για το αν η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη έρχεται και για εσωκομματικούς λόγους, ο κ. Πιερρακάκης σχολίασε:

«Επειδή ως υπουργός Οικονομικών είμαι στο κέντρο λήψης αποφάσεων, σας διαβεβαιώ ότι αυτά τα πράγματα δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, ούτε με το λεξιλόγιο ούτε με τον τρόπο που λαμβάνονται οι αποφάσεις. Αυτά τα πράγματα είναι αυτονόητα σε μια δημοκρατία, οι θεσμοί του κράτους οφείλουν να γράφονται και να αντανακλούν αυτό που αισθάνεται ο κάθε πολίτης, έχοντας όσο το δυνατόν περισσότερη ενσυναίσθηση».

«Υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη διαδικασία που έρχεται με την τροπολογία αυτή. Ο τρόπος για να τιμούμε τους νεκρούς μας είναι συγκεκριμένος: έχουμε μνημεία και χώρους ιστορικού ενδιαφέροντος και ο Άγνωστος Στρατιώτης είναι ένας τέτοιος χώρος. Δεν πιστεύω ότι ο καθένας από εμάς δεν είναι τόσο κυνικός που να μην συγκινείται όταν πηγαίνει εκεί ή να μην θυμάται ιστορίες από την προσωπική του οικογένεια. Όλα αυτά οφείλουμε να τα τιμούμε και σας λέω ότι μπορούμε να τα τιμήσουμε ταυτόχρονα».