Κυρ. Πιερρακάκης: Ενισχύουμε το κρατικό επενδυτικό clawback με 100 εκατ. ευρώ ετησίως

Στην προσπάθεια της ΕΕ για μιας συμφέρουσα συμφωνία με τις ΗΠΑ αναφέρθηκε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, στο πλαίσιο του 6ου Συνεδρίου Υγείας που διοργανώνουν το ygeiamou.gr, αναφερόμενος επίσης στην καλή και ταχύτατη πορεία της εθνικής οικονομίας αλλά και στον ρυθμό αποκλιμάκωσης του εξωτερικού χρέους, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στις δράσεις της κυβέρνησης για την ενίσχυση της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας.

«Ως το 2029 η Ελλάδα δεν θα είναι μία από τις πιο υπερχρεωμένες χώρες της ΕΕ», δήλωσε αρχικά, ενώ απαντώντας σε σχετικό ερώτημα, ο κ. Πιερρακάκης επισήμανε ότι «οι ελληνικές εξαγωγές στις ΗΠΑ αναλογούν σε ένα πολύ μικρό ποσοστό - 4,8% - και κάτω από το 1% του ΑΕΠ».

«Αυτό σημαίνει ότι, ενώ δεν υποτιμούμε τις όποιες επιπτώσεις των δασμών που προωθούν οι ΗΠΑ, δεν ανησυχούμε επί του παρόντος. Μεγαλύτερος κίνδυνος για την οικονομία είναι το κλίμα αβεβαιότητας που διαχέεται διεθνώς, όχι τόσο οι δασμοί του κ. Τραμπ. Διότι η αβεβαιότητα αποθαρρύνει τις επενδύσεις στο παρόν. Ενώ οι επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας είναι εξαιρετικά θετικές. Η Ελλάδα ανήκει στις 6 από τις 27 χώρες του ECOFIN που εμφανίζουν πλεόνασμα στην εθνική οικονομία τους. Αυτό είναι πρωταρχικής σημασίας, επιβεβαιώνοντας το γιατί η φωνή της χώρας μας ακούγεται δυνατά σε διεθνές επίπεδο», ανέφερε.

Ενώ πρόσθεσε ότι «ο στόχος της ελληνικής κυβέρνησης σε ό,τι αφορά τις συναλλαγές μας με τις ΗΠΑ, είναι το να πετύχουμε μια εμπορική συμφωνία στη βάση του "Zero to Zero", χωρίς απώλειες για καμία πλευρά».

«Από την άλλη, βλέπουμε ότι οι ΗΠΑ διαπραγματεύονται με την Κίνα, όπως διαπραγματεύονται επίσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κι επειδή μόλις επέστρεψα από τη συνεδρίαση του Eurogroup, αυτό που ισχύει πλέον είναι ότι ζητήματα άμυνας, τεχνολογίας κ.ο.κ. αλληλεπιδρούν και επηρεάζουν σημαντικά την οικονομία. Κάτι που παλαιότερα δεν παρατηρούνταν. Σε κάθε περίπτωση, η μεγάλη πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι το να εμβαθύνει στην ενότητα και την άρση εμποδίων στην ανταγωνιστικότητα», είπε.

Στη συνέχεια επισημαίνοντας αυτά που πρέπει να κάνουμε σαν χώρα, ανέφερε: «α) να αφαιρέσουμε εμείς τα δικά μας εμπόδια που δημιουργούν ανασχέσεις στην ανάπτυξη της οικονομίας, και β) να δώσουμε τη μέγιστη ώθηση ανάπτυξης σε συγκεκριμένους τομείς. Η φαρμακοβιομηχανία είναι σαφώς ένας από αυτούς τους τομείς, όπου θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τις επενδύσεις και την ανάπτυξη».

Έπειτα, εξειδικεύοντας την ομιλία του στον τομέα της φαρμακοβιομηχανίας, ο υπουργός Οικονομικών δήλωσε ότι «πρόκειται για έναν κλάδο ο οποίος το 2024 ‘γέννησε’ 1,5 δισ. ευρώ σε επενδύσεις. Σε ό,τι αφορά στο κρατικό επενδυτικό clawback, η δική μας κυβέρνηση επιθυμεί και προτίθεται να το επεκτείνει, ενώ προσθέτουμε επιπλέον 100 εκατ. ευρώ ανά έτος, ως ενίσχυση της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας».

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης εστίασε επίσης στην προώθηση της ψηφιοποίησης στον τομέα της δημόσιας υγείας στην Ελλάδα, λέγοντας πως «το πρόγραμμα ψηφιοποίησης του δημοσίου που εφαρμόσαμε στην Ελλάδα ήταν δαπάνης 500 εκατ. ευρώ, ένα από τα πιο φιλόδοξα στην Ευρώπη. Και, εν τέλει, δημιουργήσαμε ένα από τα καλύτερα συστήματα δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών στον κόσμο.

«Συλλέγουμε έναν μεγάλο πλούτο δεδομένων, για τα οποία ενδιαφέρονται έντονα οι υπηρεσίες του υπουργείου Υγείας. Τα δεδομένα είναι εκεί, μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας, αλλά και για τον περιορισμό των κρατικών δαπανών».

«Το δημογραφικό θα είναι ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα που θα αντιμετωπίσουμε τα επόμενα χρόνια, ως έθνος, καθώς βλέπουμε την πτωτική πορεία του πληθυσμού, από απογραφή σε απογραφή. Πάντως, το αισιόδοξο είναι ότι παρατηρούμε την αναστροφή του brain drain. Ήδη από τα χρόνια της πανδημίας, βλέπουμε ότι διαμορφώνεται μια τάση επιστροφής των ανθρώπων που έφυγαν από τη χώρα στη φάση της οικονομικής κρίσης. Αλλά το πιο σημαντικό είναι, βέβαια, το να κάνουμε την Ελλάδα γεννήτρια ταλέντων», σχολίασε για το δημογραφικό.

«Τηρώντας και σεβόμενοι τα δημοσιονομικά περιθώρια, θα στηρίξουμε κάθε κλάδο που εμφανίζει προστιθέμενη αξία για το ΑΕΠ της Ελλάδας. Με προτίμηση, φυσικά, σε εκείνες τις επιχειρήσεις που διακρίνονται για το εξαγωγικό τους πρόσημο», κατέληξε.