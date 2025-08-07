Κυρ. Πιερρακάκης για δωρεάν αναλήψεις από ΑΤΜ: Παρεμβαίνουμε με καθαρές αποφάσεις και ουσιαστική προστασία για όλους

Στους νέους κανόνες που θα ισχύουν για τη χρήση των ΑΤΜ από τη Δευτέρα 11 Αυγούστου αναφέρεται ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα.

Συγκεκριμένα, όπως τονίζει στο βίντεο που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ: «Παρεμβαίνουμε όταν και όπου χρειάζεται, με καθαρές αποφάσεις, με ουσιαστική προστασία για όλους».

Μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών επισημαίνει ότι «είμαστε υπέρ της ελεύθερης αγοράς και υπέρ του ανταγωνισμού» και προσθέτει «είμαστε όμως και υπέρ του να παρεμβαίνουμε όταν και όπου χρειάζεται. Με καθαρές αποφάσεις, με ουσιαστική προστασία για όλους».

Αναλυτικά όσα είπε ο Κυρ. Πιερρακάκης στο βίντεο που ανήρτησε στο Χ:

«Από τη Δευτέρα 11 Αυγούστου βάζουμε καθαρούς κανόνες, θεσπίζουμε δίκαιες τραπεζικές χρεώσεις.

Πρώτον, μηδενίζουμε τις προμήθειες για αναλήψεις από ΑΤΜ, μεταξύ των τραπεζών.

Δεύτερον, καταργούμε τις χρεώσεις των παρόχων όταν υπάρχει μετοχική σύνδεση με την τράπεζα του πελάτη.

Τρίτον επεκτείνουμε και στους παρόχους τις μηδενικές χρεώσεις για δημοτικές κοινότητες οι οποίες έχουν έως ένα ΑΤΜ.

Τέταρτον, θεσπίζουμε εθνικό πλαφόν 1,5 ευρώ στους παρόχους.

Πέμπτον, μηδενίζουμε τις χρεώσεις για ερώτηση υπολοίπου σε όλα τα ΑΤΜ και επιβάλλουμε ενιαία χρέωση 0,5 ευρώ για αποστολή εμβασμάτων και στους παρόχους, όπως ισχύει και στις τράπεζες. Και,

Έκτον, κατοχυρώνουμε, για πρώτη φορά νομοθετικά, ότι καμία τράπεζα δεν μπορεί να επιβάλει χρεώσεις στους πελάτες της για αναλήψεις.

