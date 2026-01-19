Κυρ. Πιερρακάκης από Εurogroup: Ανάγκη για απτά αποτελέσματα με ταχύτητα - Οι προτεραιότητες

Ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης τόνισε ότι, σε ένα ιδιαίτερα ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον, η ευρωπαϊκή ενότητα, ο διάλογος και ο συντονισμός είναι απαραίτητα για την προάσπιση των αρχών της κυριαρχίας και του διεθνούς δικαίου.

Ειδικότερα, προσερχόμενος στην πρώτη συνεδρίαση του Eurogroup, υπό την προεδρία του, ο Κυριάκος Πιερρακάκης υπογράμμισε τη σύγκλιση των χωρών της Ευρωζώνης στις βασικές προτεραιότητες: την Ένωση Επενδύσεων, την ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς, την ενίσχυση των δημοσιονομικών θεμελίων της ΕΕ και το ψηφιακό ευρώ. Όπως είπε, το κρίσιμο ζητούμενο πλέον είναι τα απτά και γρήγορα αποτελέσματα.

Αναφέρθηκε στην ανάγκη η ευρωζώνη να περάσει από τις διακηρύξεις στην πράξη, με απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα και υπογράμμισε ότι η συγκυρία επιβάλλει στο Eurogroup να κινηθεί με ταχύτητα, σαφείς στόχους και συγκεκριμένα παραδοτέα, ώστε οι αποφάσεις να έχουν ορατό αντίκτυπο στις ευρωπαϊκές οικονομίες.

Παράλληλα, επισήμανε ότι ένα από τα βασικά αντικείμενα της σημερινής συνεδρίασης θα είναι η περαιτέρω διεύρυνση της ευρωζώνης. Ειδική αναφορά έκανε στην προοπτική ένταξης της Βουλγαρίας στο κοινό νόμισμα, χαρακτηρίζοντάς την κομβικό σταθμό στη διαδικασία εμβάθυνσης της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης.

Υπενθυμίζεται ότι, στις Βρυξέλλες βρίσκεται ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης, ενόψει των πρώτων συνεδριάσεων του Eurogroup και του ECOFIN για το 2026, που θα πραγματοποιηθούν σήμερα και αύριο αντίστοιχα.

Ο κ. Πιερρακάκης έκανε ακόμη αναφορά στη διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη για την επιλογή του νέου αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ζήτημα το οποίο περιλαμβάνεται στην ατζέντα της σημερινής συνεδρίασης του Eurogroup.

Όπως επισήμανε, η ευρωζώνη διαθέτει πλέον την απαραίτητη θεσμική ωριμότητα ώστε να προχωρήσει σε μια τεκμηριωμένη και αξιόπιστη επιλογή, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «έχουμε τη θεσμική ωριμότητα ώστε να επιλέξουμε τον κατάλληλο υποψήφιο», ενώ παράλληλα υπογράμμισε ότι στο τραπέζι βρίσκονται ιδιαίτερα αξιόλογες υποψηφιότητες.

Ταυτόχρονα, στη βελγική πρωτεύουσα βρίσκεται και ο υφυπουργός Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς, ο οποίος θα εκπροσωπεί την Ελλάδα εφεξής στις συνεδριάσεις του Eurogroup.

Αναλυτικά η δήλωση του Κυρ. Πιερρακάκη πριν την έναρξη της συνεδρίασης του σημερινού Eurogroup:

«Θα ήθελα να ξεκινήσω εκφράζοντας τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες και στους οικείους των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος που σημειώθηκε στην Ισπανία χθες το βράδυ και να πω ότι οι σκέψεις μας είναι μαζί τους και με τον ισπανικό λαό συνολικά.

Θα ήθελα επίσης να προσθέσω ότι συνεδριάζουμε σήμερα υπό το φως των πρόσφατων διεθνών εξελίξεων σε ένα εξαιρετικά ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον, όπου η ευρωπαϊκή ενότητα, ο διάλογος και ο ευρωπαϊκός συντονισμός είναι καίριας σημασίας, προκειμένου να διαφυλάξουμε τις θεμελιώδεις αρχές της εδαφικής ακεραιότητας και της προσήλωσης στο διεθνές δίκαιο.

Πρόκειται για το πρώτο Eurogroup που πραγματοποιείται φέτος και όλοι το αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είναι και το πρώτο στο οποίο θα προεδρεύσω υπό τη νέα μου ιδιότητα ως Πρόεδρος του Eurogroup.

Σε ό,τι αφορά τις ευρύτερες πολιτικές προτεραιότητες, θα ήθελα να ξεκινήσω επαναλαμβάνοντας όσα ανέφερα τον περασμένο Δεκέμβριο: υπάρχει σύγκλιση, υπάρχει συναίνεση ως προς το ποιες πρέπει να είναι (οι προτεραιότητες): Η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, η ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς, η ενίσχυση των δημοσιονομικών θεμελίων της Ένωσης, το ψηφιακό ευρώ.

Αυτό για το οποίο θα κριθούμε είναι τα απτά αποτελέσματα τα οποία οφείλουμε να τα φέρουμε με ευελιξία και ταχύτητα. Πρέπει να καταστήσουμε τη στρατηγική μας συνώνυμη της υλοποίησης. Πιστεύω ακράδαντα ότι, μαζί με τους συναδέλφους μου στο Eurogroup, μπορούμε συλλογικά να δούμε αυτή τη φιλοσοφία να αποτυπώνεται στο πρόγραμμα εργασίας, με αίσθημα σεβασμού αλλά και με επίγνωση του επείγοντος.

Σήμερα θα καλωσορίσουμε τη Βουλγαρία ως πλήρες μέλος του Eurogroup για πρώτη φορά, καθώς εντάχθηκε την 1η Ιανουαρίου. Αυτό αποτελεί απόδειξη της συλλογικής ισχύος της Ευρωζώνης. Θα έχουμε την ευκαιρία να ενημερωθούμε από την Υπουργό Οικονομικών της Βουλγαρίας για αυτή τη μετάβαση, για την τρέχουσα κατάσταση και για το πώς αυτή εξελίσσεται επί του πεδίου.

Θα συζητήσουμε τις συστάσεις για τη Ζώνη του Ευρώ για το 2026, καθώς και τις πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωζώνης, αφού λάβουμε τη σχετική εισήγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα υπάρξει επίσης μια σύντομη αποτίμηση των εξελίξεων εκ μέρους της Συνόδου G7. Η Γαλλία ανέλαβε φέτος την προεδρία της G7, οπότε ο Υπουργός Λεσκύρ θα έχει την ευκαιρία να μας ενημερώσει για τις γαλλικές προτεραιότητες.

Τελευταίο θέμα στην ημερήσια διάταξη: η θέση του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Έχουμε λάβει έξι εξαιρετικές υποψηφιότητες, πρόκειται για ένα πρωτοφανές ενδιαφέρον, ωστόσο πιστεύω ότι διαθέτουμε τη θεσμική ωριμότητα ώστε να κάνουμε απτά βήματα από σήμερα, με στόχο να καταλήξουμε σε έναν και μόνο υποψήφιο.

Σας ευχαριστώ πολύ. Ανυπομονώ να σας ενημερώσω για το αποτέλεσμα των συζητήσεών μας. Θα δεχθώ τις ερωτήσεις σας στη συνέντευξη Τύπου αργότερα σήμερα.

Σας ευχαριστώ πολύ».

Η ατζέντα θεμάτων στο Eurogroup

Κεντρικό θέμα της συνεδρίασης αποτελεί η επιλογή νέου Αντιπροέδρου στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, καθώς η θητεία του σημερινού αντιπροέδρου Λουίς ντε Γκίντος λήγει στα τέλη Μαΐου.

Οι Υπουργοί Οικονομικών θα χαιρετίσουν την ένταξη της Βουλγαρίας στη ζώνη του ευρώ, στην πρώτη επίσημη συμμετοχή της χώρας σε συνεδρίαση του Eurogroup. Επίσης, θα συζητήσουν για τις προτεραιότητες της Ευρωζώνης το 2026 και θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα των πρόσφατων συνεδριάσεων του G7 καθώς και για τους στόχους της νέας γαλλικής Προεδρίας.

H συνεδρίαση του ECOFIN στις 20 Ιανουαρίου

Στην πρώτη συνεδρίαση του ECOFIN για το 2026, οι Υπουργοί Οικονομικών θα ενημερωθούν από την Κυπριακή Προεδρία για μια σειρά από χρηματοοικονομικά και φορολογικά θέματα.

Ειδικότερα:

στον τομέα χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, θα συνεχιστούν οι προσπάθειες για την προώθηση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων (Savings and Investments Union – SIU), της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, καθώς και της Τραπεζικής Ένωσης της ΕΕ

στον τομέα του προϋπολογισμού της ΕΕ, θα προετοιμαστεί η Σύσταση του Συμβουλίου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2024, καθώς και για τις κατευθυντήριες γραμμές του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2027

στον τομέα της φορολογίας, η Κυπριακή Προεδρία θα προωθήσει πρωτοβουλίες που αφορούν τη φορολογική απλούστευση και την αναθεώρηση της οδηγίας για τη φορολόγηση των προϊόντων καπνού

βασική προτεραιότητα θα αποτελέσει ο εκσυγχρονισμός της Τελωνειακής Ένωσης

επίσης, η Προεδρία θα διευκολύνει την επιτυχή ολοκλήρωση του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.



Στο πλαίσιο της συνεδρίασης, το Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών αναμένεται να εγκρίνει τα συμπεράσματα σχετικά με την Έκθεση Μηχανισμού Επαγρύπνησης (Alert Mechanism Report -AMR) που σηματοδοτεί την έναρξη της διαδικασίας μακροοικονομικών ανισορροπιών του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

Παράλληλα, οι Υπουργοί Οικονομικών θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για τον οικονομικό και χρηματοπιστωτικό αντίκτυπο της επίθεσης της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε στη χορήγηση δανείου ύψους 90 δισ. ευρώ στην Ουκρανία για την περίοδο 2026-2027 με εγγύηση του προϋπολογισμού της Ένωσης.