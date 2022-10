Κομισιόν: Το όγδοο πακέτο κυρώσεων - Τι προβλέπει για το ρωσικό πετρέλαιο

Την έναρξη της εφαρμογής στην ΕΕ της συμφωνίας με την G7 για τις εξαγωγές ρωσικού πετρελαίου σηματοδοτεί το 8ο πακέτων κυρώσεων που ανακοινώθηκε σήμερα από την Κομισιόν.

Ενώ η απαγόρευση στην εισαγωγή ρωσικού πετρελαίου μέσω θάλασσας παραμένει στην ΕΕ, το πλαφόν στην τιμή, όταν εφαρμοστεί, θα επιτρέπει σε ευρωπαϊκές εταιρείες να αναλαμβάνουν και να στηρίζουν τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου σε τρίτες χώρες με τον όρο όμως ότι η τιμή του θα παραμένει στο προκαθορισμένο πλαφόν, τονίζει η σχετική ανακοίνωση.

