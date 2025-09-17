Κοινωνική αντιπαροχή: Διαθέσιμες έως 10.000 κατοικίες, με «ορίζοντα» το 2027

Στον σχεδιασμό της κυβέρνησης και του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για τη διάθεση κοινωνικών κατοικιών αναφέρθηκε την Τετάρτη ο Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής, Κωνσταντίνος Γλούμης – Ατσαλάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Ο ίδιος ανέφερε πως ο ο σχεδιασμός προβλέπει την ανέγερση έως και 10.000 κοινωνικών κατοικιών. «Το δημόσιο διαθέτει αναξιοποίητα οικόπεδα τα οποία μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών δίνονται σε κατασκευαστές. Ένα μέρος των διαμερισμάτων που θα ανεγερθούν θα διατεθεί ως κοινωνική κατοικία, με ενοίκιο χαμηλότερο της αγοράς ή με δυνατότητα αγοράς σε προσιτές τιμές», εξήγησε. Το ύψος του ενοικίου θα καθορίζεται βάσει τόσο της αγοραίας αξίας όσο και της οικονομικής δυνατότητας του κάθε δικαιούχου.

Σύμφωνα με τον κ. Γλούμη – Ατσαλάκη, έχει ήδη ολοκληρωθεί η χαρτογράφηση οικοπέδων, με τουλάχιστον δέκα μεγάλα ακίνητα να αξιοποιούνται σε πρώτη φάση, σε περιοχές με υψηλή στεγαστική πίεση όπως η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, αλλά και τουριστικές περιοχές με αυξημένα ενοίκια για δημοσίους υπαλλήλους.

Η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει από τον ΟΠΕΚΑ με εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια, δίνοντας προτεραιότητα σε χαμηλά εισοδήματα, μονογονεϊκές και πολύτεκνες οικογένειες. Όπως διευκρίνισε, «η μίσθωση θα είναι για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, με επανέλεγχο, ώστε να υπάρχει κινητικότητα και να δοθεί η ευκαιρία σε περισσότερους πολίτες». Παράλληλα, προγραμματίζεται και η δυνατότητα αγοράς κατοικίας μετά από 10 χρόνια.

Στόχος, όπως είπε, είναι να αποφευχθεί το μοντέλο των παλαιών εργατικών κατοικιών και η δημιουργία «γκέτο», με ανάμειξη κοινωνικών δικαιούχων και ενοικιαστών της ελεύθερης αγοράς. «Το δημόσιο θα διατηρεί τουλάχιστον το 30% των κατοικιών, ώστε να αποκτήσει απόθεμα κοινωνικών κατοικιών», ανέφερε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην αξιοποίηση ανενεργών στρατοπέδων, με συνεργασία του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Όπως είπε, τρεις μεγάλες εκτάσεις (Χαϊδάρι στην Αθήνα, το στρατόπεδο Ζιάκας στη Θεσσαλονίκη και το στρατόπεδο Μανουσογιαννάκη στην Πάτρα) θα παραχωρηθούν για την ανέγερση κοινωνικών κατοικιών, με το 25% να διατίθεται στο στρατό και τα υπόλοιπα σε δικαιούχους.

Τέλος, ο Γενικός Γραμματέας εκτίμησε ότι με τις γρήγορες διαδικασίες του στρατού, οι πρώτες κατοικίες θα μπορούν να παραδοθούν το 2027, με χρηματοδότηση από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο της Ε.Ε.