Χριστουγεννιάτικη φορολοταρία: Κλήρωσε 100.000 ευρώ σε 12 τυχερούς - Δείτε τα αποτελέσματα της ΑΑΔΕ

Από 100.000 ευρώ θα λάβουν οι 12 υπερτυχεροί που κληρώθηκαν σήμερα 23/12 στην mega Χριστουγεννιάτικη φορολοταρία της ΑΑΔΕ. Πρόκειται για ένα μεγάλο ποσό το οποίο είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και δεν υπόκειται σε κρατήσεις.

Σε διαφορετικό χρόνο θα γίνει η καθιερωμένη μηνιαία κλήρωση με το «έπαθλο» των 50.000 ευρώ.

Τα ποσά θα πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλώσει οι πολίτες στο myAADE, στην επιλογή «Μητρώο και Επικοινωνία».

Δείτε ΕΔΩ τους τυχερούς λαχνούς.

Παράλληλα, στο site της ΑΑΔΕ βρίσκονται οι λαχνοί των τυχερών που κέρδισαν στις προηγούμενες φορολοταρίες που πραγματοποίησαν ΑΑΔΕ και υπουργείο Οικονομικών - δείτε ΕΔΩ.