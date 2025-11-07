Το καταναλωτικό κλίμα στις ΗΠΑ αποδυναμώθηκε τον Νοέμβριο εν μέσω κυβερνητικού shutdown

Το καταναλωτικό κλίμα στις ΗΠΑ υποχώρησε στις αρχές Νοεμβρίου στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων σχεδόν 3,5 ετών, εν μέσω ανησυχιών για τις οικονομικές επιπτώσεις από το μεγαλύτερο σε διάρκεια κλείσιμο της κυβέρνησης στην ιστορία, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή.

Οι Έρευνες Καταναλωτών του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν έδειξαν ότι ο Δείκτης Καταναλωτικού Κλίματος μειώθηκε στις 50,3 μονάδες αυτόν τον μήνα, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2022, από την τελική ένδειξη των 53,6 μονάδων τον Οκτώβριο.

Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters προέβλεπαν ότι ο δείκτης θα υποχωρούσε στις 53,2 μονάδες.

«Καθώς το κλείσιμο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης συνεχίζεται για πάνω από ένα μήνα, οι καταναλωτές εκφράζουν πλέον ανησυχίες για πιθανές αρνητικές συνέπειες στην οικονομία», δήλωσε η Joanne Hsu, διευθύντρια των Ερευνών Καταναλωτών. «Η μείωση του κλίματος αυτού του μήνα ήταν εκτεταμένη σε ολόκληρο τον πληθυσμό και παρατηρείται σε όλες τις ηλικίες, τα εισοδήματα και τις πολιτικές πεποιθήσεις».

Το κλείσιμο της κυβέρνησης, που διαρκεί πλέον δύο μήνες, έχει οδηγήσει σε περικοπές επιδομάτων, συμπεριλαμβανομένων των κουπονιών τροφίμων, για εκατομμύρια νοικοκυριά με χαμηλότερο εισόδημα. Εκατοντάδες χιλιάδες ομοσπονδιακοί υπάλληλοι έχουν τεθεί σε προσωρινή άδεια, ενώ άλλοι εργάζονται άνευ αποδοχών. Παράλληλα, οι ταξιδιώτες αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις στα αεροδρόμια, καθώς πολλές πτήσεις έχουν καθηλωθεί.

Το μέτρο της έρευνας για τις προσδοκίες των καταναλωτών σχετικά με τον πληθωρισμό το επόμενο έτος αυξήθηκε στο 4,7% από 4,6% τον Οκτώβριο, ενώ οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό τα επόμενα πέντε χρόνια μειώθηκαν στο 3,6% από 3,9% τον προηγούμενο μήνα.