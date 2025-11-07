Κ. Πιερρακάκης: Απαλλαγή ΕΝΦΙΑ σε χωριά μέχρι 1.700 κατοίκους - Η μείωση φόρου μερισμάτων αύξησαν τα έσοδα

Σειρά νομοτεχνικών βελτιώσεων που επεκτείνουν φορολογικές και οικονομικές ελαφρύνσεις σε κατοίκους και στελέχη υπηρεσιών παραμεθόριων περιοχών ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Παράλληλα, ο υπουργός Οικονομικών έδωσε απάντηση στον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκο Παππά αναφορικά με τη μείωση του φόρου μερισμάτων, η οποία απέδειξε ότι αύξησε τα έσοδα. Υπενθυμίζεται ότι, ο κ. Πάππας ζήτησε αύξηση του εν λόγω φόρου.

Συγκεκριμένα, από το βήμα της Βουλής, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομιών, Κυριάκος Πιερρακάκης «θα επεκτείνουμε τη μείωση κατά 50% του ελάχιστου ποσού καθαρού ποσού από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και για τους υπόχρεους που ασκούν τη δραστηριότητά τους και έχουν την κύρια κατοικία τους σε δημοτικές κοινότητες ή οικισμούς με πληθυσμό από 500 έως 1.700 κατοίκους αντί για 1.500 που είναι η πρόβλεψη για την υπόλοιπη χώρα».

Η ρύθμιση αφορά, μεταξύ άλλων, την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, καθώς και δήμους και περιοχές των περιφερειών Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης και Ηπείρου που εφάπτονται των συνόρων.

Παράλληλα, ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε ότι η σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ επεκτείνεται και σε φυσικά πρόσωπα, με κύρια κατοικία σε οικισμούς έως 1.700 κατοίκους στις ίδιες περιοχές, ώστε να ενισχυθεί περαιτέρω η παραμονή του πληθυσμού στις παραμεθόριες ζώνες.

Τρίτον, ο κ. Πιερρακάκης σημείωσε ότι το μηνιαίο επίδομα ύψους 130 ευρώ επεκτείνεται και στα στελέχη του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής που υπηρετούν στις ελληνικές Αρχές, Μαρώνειας, Φαναρίου και Πόρτο Λάγος, όπως και στα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος που υπηρετούν σε μονάδες στα σύνορα της ηπειρωτικής μεθορίου, στην Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη.

Απάντηση στον Νίκο Παππά για τα μερίσματα

Την ίδια ώρα, αναφερόμενος στη συζήτηση που άνοιξε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς, για αύξηση του φόρου στα μερίσματα, ο κ. Πιερρακάκης παρέθεσε συγκεκριμένα στοιχεία, τονίζοντας ότι «τα νούμερα μιλούν από μόνα τους».

Ειδικότερα, ανέφερε ότι «ο φόρος μερισμάτων επί ΣΥΡΙΖΑ ήταν στο 15%. Ο κ. Τσίπρας, στο πλαίσιο του λεγόμενου “λαϊκού καπιταλισμού”, τον μείωσε στο 10% το 2019, με δηλωθέν εισόδημα τότε 1,73 δισ. ευρώ και αναλογούντα φόρο 173 εκατ. ευρώ».

«Εμείς», πρόσθεσε, «τον μειώσαμε περαιτέρω από το 10% στο 5%, και το δηλωθέν εισόδημα αυξήθηκε από 1,73 δισ. σε 5,76 δισ. ευρώ, με τον φόρο που εισπράχθηκε να ανεβαίνει από 173 σε 278 εκατ. ευρώ».

«Σήμερα», συνέχισε, «το δηλωθέν εισόδημα έχει φτάσει στα 7,7 δισ. ευρώ και ο αναλογούν φόρος στα 386 εκατ. ευρώ. Τα νούμερα μιλάνε από μόνα τους – δεν νομίζω ότι χρειάζεται να προσθέσω κάτι περισσότερο», κατέληξε ο κ. Πιερρακάκης και κατέθεσε στη Βουλή τα πρακτικά