Για την πρώτη μακροπρόθεσμη συμφωνία προμήθειας φυσικού αερίου με τις Ηνωμένες Πολιτείες κάνει λόγο το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters, σχολιάζοντας την ιστορική συμφωνία AKTOR - ΔΕΠΑ με την Venture Global για τη μεταφορά LNG από τις ΗΠΑ.

Όπως σημειώνει το δημοσίευμα, η Ελλάδα υπέγραψε συμφωνία για την εισαγωγή 0,7 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων υγροποιημένου φυσικού αερίου ετησίως, αρχής γενομένης από το 2030, πρόκειται για την πρώτη μακροπρόθεσμη συμφωνία προμήθειας φυσικού αερίου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες επιδιώκουν να αντικαταστήσουν τις ροές ρωσικού αερίου προς την Ευρώπη.

Η 20ετής συμφωνία έρχεται λίγους μήνες μετά την υπογραφή εμπορικής συμφωνίας τον Ιούλιο μεταξύ της διοίκησης Τραμπ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την Ευρώπη να δεσμεύεται να αγοράζει ενέργεια αξίας 250 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως – πετρέλαιο, LNG και πυρηνική τεχνολογία – για τα επόμενα τρία χρόνια, καθώς επιδιώκει τη σταδιακή κατάργηση του ρωσικού αερίου από το 2027.

Η προμήθεια θα γίνει στο πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ της μεγαλύτερης ελληνικής εταιρείας φυσικού αερίου ΔΕΠΑ, της ενεργειακής εταιρείας AKTOR και της αμερικανικής Venture Global VG.N. Η Venture Global κατασκευάζει εγκατάσταση εξαγωγής στη Λουιζιάνα, όπως δήλωσε στο Reuters η ανώτερη αντιπρόεδρός της Σέιλιν Χάινς.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι χαιρέτισαν τη συμφωνία την Παρασκευή σε ενεργειακό συνέδριο στην Αθήνα, όπου η Ουάσιγκτον τόνισε ότι θέλει να αντικαταστήσει κάθε μόριο ρωσικού αερίου που εισέρχεται στη Δυτική Ευρώπη τα επόμενα χρόνια.

«Η Ελλάδα βρισκόταν στο τέλος ενός αγωγού ενός συστήματος ενέργειας κυριαρχούμενου από τη Ρωσία. Σήμερα, η Ελλάδα γίνεται σημείο εκκίνησης, η πύλη εισόδου στην Ευρώπη για το αμερικανικό εμπόριο ενέργειας», δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ σε συνέντευξη Τύπου στην Αθήνα.

Όπως επισημαίνει το δημοσίευμα, η Ελλάδα έχει αυξήσει τις εισαγωγές LNG από τις ΗΠΑ από το 2020, έχει επεκτείνει τις υποδομές φυσικού αερίου και έχει υποστηρίξει ένα σχέδιο μεταφοράς φυσικού αερίου μέσω ενός πλέον υποχρησιμοποιούμενου αγωγού, προκειμένου να μεταφέρει το εισαγόμενο αέριο από τα τερματικά LNG στην Ουκρανία μέσω Βουλγαρίας και Ρουμανίας, ενισχύοντας τον ρόλο της ως διαμετακομιστικής οδού προς την Ευρώπη.