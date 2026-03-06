Ισχυρή ανάπτυξη 2,1% το 2025, με άλμα 9% στις επενδύσεις και σημαντική αύξηση των μισθών

Υψηλό ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 2,1% πέτυχε η Ελλάδα το 2025, με σημαντική αύξηση των επενδύσεων και τόνωση των εξαγωγών, παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις και τις αναταραχές στο παγκόσμιο εμπόριο που προκάλεσε η δασμολογική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ακόμα καλύτερη ήταν η επιμέρους επίδοση της οικονομίας τους τελευταίους τρεις μήνες το περασμένου έτους, όταν το ΑΕΠ μεγεθύνθηκε κατά 2,4% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024, απόδοση που αντικατοπτρίζει την ιδιαίτερα θετική δυναμική της ελληνικής παραγωγής.

Μολονότι δεν υπάρχουν ακόμα στοιχεία για την ετήσια ανάπτυξη της ευρωζώνης το 2025, σύμφωνα με τη Eurostat το τέταρτο τρίμηνο η ευρωζώνη και η ευρύτερη Ευρωπαϊκή Ένωση είδαν το ΑΕΠ τους να αυξάνεται κατά 1,2% και 1,4% αντίστοιχα, ρυθμός σαφώς χαμηλότερος σε σύγκριση με την Ελλάδα.

Ποιοτική ανάπτυξη και αυξημένο μερίδιο της «πίτας» για τους εργαζόμενους

Ιδιαίτερη σημασία έχουν και τα ποιοτικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τα οποία δείχνουν ότι τα συστατικά της βελτίωσης συμβάλλουν στη μακροπρόθεσμη παραγωγική ενίσχυση της χώρας.

Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση της ΕΛΣΤΑΤ, οι επενδύσεις από το εσωτερικό και το εξωτερικό αυξήθηκαν κατά σχεδόν 9% την προηγούμενη χρονιά και ξεπέρασαν τα 37 δισεκατομμύρια ευρώ, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι μετά την πανδημία η χώρα μας καλύπτει σταθερά το μεγάλο επενδυτικό κενό που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της δεκαετούς κρίσης και είχε ως συνέπεια την πολύ αργή ανάκαμψη της χώρας.

Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 1,7%, αψηφώντας το αβέβαιο περιβάλλον, ενώ παράλληλα οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 1,3%, με αποτέλεσμα να έχουμε ουσιαστική βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου.

Οι δείκτες της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν επίσης ότι πέρυσι τα ελληνικά νοικοκυριά αύξησαν τις πραγματικές δαπάνες τους κατά 2%, δηλαδή ξόδεψαν περισσότερα χρήματα για τις αγορές τους αφού υπολογιστεί η επίδραση του πληθωρισμού στις τιμές, που αποτελεί σαφή ένδειξη ότι το διαθέσιμο εισόδημα συνεχίζει να κινείται ανοδικά.

Το συμπέρασμα αυτό ενισχύεται από το γεγονός ότι το 2025 οι αμοιβές των μισθωτών ενισχύθηκαν περισσότερο από την κερδοφορία των επιχειρήσεων, δηλαδή η ανάπτυξη διαχύθηκε πρωτίστως στους εργαζόμενους και δευτερευόντως στους κεφαλαιούχους.

Συγκεκριμένα, η αμοιβή της εξαρτημένης εργασίας σε τρέχουσες τιμές υπολογίζεται πως αυξήθηκε κατά 6,6% συγκριτικά με το 2024, ενώ το ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνασμα τονώθηκε κατά 2,6%.