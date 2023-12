ΗΠΑ: Μειώθηκαν κατά 617.000 οι θέσεις εργασίας τον Οκτώβριο

Οι θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ μειώθηκαν τον Οκτώβριο στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων σχεδόν 2,5 ετών, ένδειξη ότι η ιστορικά σφιχτή αγορά εργασίας θα μπορούσε να χαλαρώσει το επόμενο διάστημα.

Οι ανοιχτές θέσεις εργασίας ανήλθαν σε 8,73 εκατ. για το μήνα, σημειώνοντας μείωση κατά 617.000, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη το Υπουργείο Εργασίας. Σύμφωνα με το CNBC, ο αριθμός ήταν πολύ χαμηλότερος από την εκτίμηση των 9,4 εκατομμυρίων από το Dow Jones και ο χαμηλότερος από τον Μάρτιο του 2021.

Η μείωση των κενών θέσεων εργασίας έφερε την αναλογία των κενών θέσεων προς τους διαθέσιμους εργαζόμενους στο 1,3 προς 1, ένα επίπεδο που μόλις πριν από λίγους μήνες ήταν περίπου 2 προς 1.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ παρακολουθούν στενά την έκθεση, γνωστή ως Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS), για ενδείξεις χαλάρωσης της εργασίας. Η Fed έχει αυξήσει επιθετικά τα επιτόκια από τον Μάρτιο του 2022 για να επιβραδύνει την αγορά εργασίας και να τιθασεύσει τις πληθωριστικές πιέσεις.

Ενώ οι κενές θέσεις εργασίας μειώθηκαν δραματικά, οι συνολικές προσλήψεις μειώθηκαν μόνο λίγο, ενώ οι απολύσεις και οι αποχωρήσεις ήταν ελαφρώς υψηλότερες. Οι παραιτήσεις, οι οποίες θεωρούνται μέτρο της εμπιστοσύνης των εργαζομένων στην ικανότητα να αλλάξουν δουλειά και να βρουν εύκολα άλλη, επίσης δεν μεταβλήθηκαν σχεδόν καθόλου.

